Сглаживаем острые углы – финансовый гороскоп на 20 февраля

Наш гороскоп говорит, что возможны неожиданные перемены, которые потребуют гибкости и умения адаптироваться к новым обстоятельствам.
Овен
Сегодня для Овнов нельзя назвать день благоприятным для деловой активности. Основной проблемой для вас может стать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Звезды советуют не относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе и не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к работе. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.
Телец
Сегодня Тельцов может потянуть на финансовые авантюры. Вам могут предложить сделать инвестиции в высокодоходный проект, однако звезды советуют подождать и не принимать скоропалительных решений. Вскоре станет ясно, что, воздержавшись, вы сохранили свои деньги. Расчет на большие доходы, поученные благодаря спекулятивным сделкам, вряд ли будет оправдан. Старайтесь не распылять сил и сосредоточиться на одном главном деле.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с попыткой преодолеть противоречия между работой и семьей. Члены семьи могут ожидать, что вы сможете уделить им достаточно внимания и выполните домашние и бытовые дела. Однако на работе в это время могут повыситься нагрузки и, возможно, придется задерживаться. При этом вам может быть трудно обеспечить себе спокойные условия для результативного труда.
Рак
Сегодня у Раков может быть очень насыщенное контактами время. Может существенно увеличиться объем поступающей информации, однако вместе с тем, количество действительно полезной информации будет крайне мало. Основной задачей многих из вас на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. От новых знакомств лучше воздержаться.
Лев
Сегодня для Львов день может быть связан с напряжением в финансовых вопросах. Уровень доходов оставляет желать лучшего, а вот расходные статьи бюджета могут резко вырасти. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания своих проектов на приемлемом уровне. Воздерживайтесь от любых рисков и максимально ограничьте свои кредитно-финансовые операции. Воздержитесь от деловых поездок и встреч.
Дева
Сегодня у Дев эмоциональное состояние может быть нестабильным, что может самым неблагоприятным образом отразиться на результатах деловой активности. Прежде всего, это касается контактов с деловыми партнерами и взаимоотношений с клиентами. Переговоры лучше отложить на другой день – ход переговоров может принять неожиданный оборот, невыгодный для вас. Не давайте никому денег взаймы и сами не одалживайте.
Весы
Сегодня Весы могут чувствовать психологический дискомфорт, как будто кто-то или что-то ограничивает свободу поведения и мешает действовать так, как вы хотите. Если у вас есть тайные недоброжелатели, то сегодняшние неприятности могут быть связанны с их активизацией. Держитесь подальше от контактов с малознакомыми людьми. Не исключены проверки, контрольные закупки и ревизии.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать желание работать на перспективу, и они готовы будут браться за любую работу, сулящую успех в скором будущем. Однако возникает опасность распылить свои силы по многим направлениям и в итоге ничего не добиться. Вы можете быть склонны действовать непоследовательно и быстро терять интерес к работе, которая требует продолжительных усилий и внимания к мелким деталям.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от контактов с начальством и не обращаться к кому-либо с просьбами. Если вам что-то пообещают, то это вовсе не значит, что эти обещания будут исполнены. Если изменения коснутся вашего профессионального статуса, то это может иметь негативные последствия. Руководящим работникам рекомендуется строже контролировать исполнение своих распоряжений.
Козерог
Сегодня Козерогам могут поступать известия, в которых могут содержаться ложные сведения. Поэтому не стоит придавать информации большого значения до тех пор, пока не убедитесь в ее достоверности. Деловые связи и контакты могут находиться в напряженном положении из-за невыполненных обещаний. Особенно это затронет тех, кто в своей деятельности имеет отношение к торговле, транспорту, консультациям и работе с информацией.
Водолей
Сегодня Водолеи могут излишне легко (если не сказать легкомысленно) расставаться с деньгами. Вместе с тем, в первой половине дня бесконтрольное расходование средств может привести к тому, что на действительно нужные и важные потребности денег может не остаться. Не исключена задержка в поступлении финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Старайтесь воздерживаться от финансовых заимствований.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, будет нелегко договориться с деловым партнером о параметрах сотрудничества. Вы будете чувствовать в себе готовность пойти на ответственные поступки, однако будет мешать ненадежность в поведении партнеров. Работники сферы услуг могут столкнуться с клиентами, которые могут вести себя излишне нервно и торопливо. Возможны нарушения ранее заключенных договоренностей.