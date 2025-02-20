Аккуратнее с деньгами — финансовый гороскоп на 21 февраля

Сегодня не стоит зря тратить деньги.

Наш гороскоп говорит, что важно прислушиваться к себе, находить баланс между активностью и отдыхом, а также не бояться новых возможностей.

Овен

Сегодня у Овнов день может быть связан с торможением в деловых контактах. Нужный вам человек не сможет по каким-то причинам побеседовать с вами — для вас это будет означать потерянное впустую время и упущенная потенциальная выгода. Также не следует доверять партнеру и принимать все его инициативы. Проверка того, как он исполняет свои обязательства перед вами, может выявить некоторые несоответствия.

Телец

Сегодня у Тельцов уровень работоспособности может оказаться весьма невысоким. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия и дополнительными осложнениями в работе. Например, Вам могут поручить такую работу, для успешного выполнения которой вашей квалификации может оказаться недостаточно. Старайтесь не допускать критических замечаний в адрес коллег, поскольку это может создать неблагоприятный психологический климат в коллективе.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , занятых творческими видами деятельности, день может сложиться неудачно. Возможно, вы будете испытывать состояние, близкое к творческому кризису, когда все будет валиться из рук, никакого удовлетворения и радости от работы, отсутствие интересных идей и сниженный энергетический тонус. Также это не лучший день для участия в массовых мероприятиях, публичных заявлений.

Рак

Сегодня у Раков день может быть связан с нелегкой работой по решению хозяйственных и бытовых проблем. Прежде всего, речь идет о сосредоточении на семейных обязанностях, столь характерных для домохозяек. Также это неблагоприятный день для выполнения строительных, ремонтных и отделочных работ. Вы много времени можете потерять при попытке улучшить условия труда на рабочем месте.

Лев

Сегодня Львам , вероятно, будет сложно устанавливать деловые контакты с новыми людьми и договариваться о совместных действиях. При получении и обработке информации могут возникать определенные затруднения, вы можете многое забывать и путаться в цифрах и фактах. Особо следует опасаться неприятностей на транспорте и в дороге. Если нет крайней необходимости, воздержитесь от деловых поездок.

Дева

Сегодня у Дев день может быть связан с задержкой в поступлении финансов. Возможно, заказчик не сможет вовремя оплатить ваши услуги или партнер задержит обещанную вам выплату. Также это неблагоприятное время для финансовых заимствований и кредитования бизнеса. Нежелательно давать деньги в долг — вернуть их впоследствии будет проблематично. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от представительских расходов.

Весы

Сегодня у Весов , имеющих свой бизнес, день может складываться неблагоприятно для старта новых проектов. Прежде чем проявить инициативу, убедитесь, что люди, с которыми вы вместе работаете, готовы помогать вам. Отношения в трудовом коллективе могут складываться не лучшим образом. Рекомендуется усилить контроль над исполнительской дисциплиной своих подчиненных. Добивайтесь безусловного выполнения своих приказов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют вносить изменения в сложившуюся практику работы. Традиционный стиль деятельности может на данном этапе оказаться наиболее перспективным. Любые усовершенствования и обновления способны лишь нарушить ваш рабочий ритм. Торговцам рекомендуется усилить бдительность при расчетах с покупателями. Вы можете ошибиться в расчетах или стать жертвой обмана.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может быть связан с непредвиденными изменениями в обстоятельствах, в результате которых вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Особенно это касается тех, кто специализируется на проведении строительных, ремонтных и отделочных работ. Возможны технические сбои в системе жилищно-коммунального хозяйства, неполадки в электроснабжении.

Козерог

Сегодня Козерогам , возможно, лучше воздержаться от контактов с начальством. Если вы имеете свой бизнес, то нежелательно контактировать с представителями официальной власти, подавать в государственные учреждения документы для регистрации или отчеты в налоговую инспекцию. В любом случае ваши контакты с людьми, занимающими более статусные должности и властные полномочия, могут принести вам неприятности.

Водолей

Сегодня Водолеям рекомендуется не тратить деньги на проведение рекламной компании и воздерживаться от покупки билетов в дальние поездки. На представительские расходы, организацию встреч с деловыми потенциальными партнерами из других стран и регионов также лучше не тратиться. Эти статьи расходов могут оказаться неоправданными и малоэффективными. Возможны осложнения у тех, кто работает дистанционно через Интернет.

Рыбы