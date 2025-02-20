ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Держимся подальше от крайностей — любовный гороскоп на 21 февраля

20 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем сделать неправильный выбор. Нужно быть аккуратнее.

Держимся подальше от крайностей — любовный гороскоп на 21 февраля
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп поможет разобраться в энергетике дня и подготовиться к возможным событиям.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют верить своему сердцу, а не написанным или произнесенным словам. День может создать помехи не только при общении на расстоянии или на разных языках, но и в обычном повседневном разговоре или переписке. Стоит выбирать невербальные способы обмена симпатиями.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что день требует романтичного антуража и свободных тем для разговора. Неплохой идеей будет встреча в экзотическом месте, далеком от обычной среды, или поэтический стиль общения вместо повседневного. Приветствуется чувство юмора и широта общего кругозора.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно получать правильную обратную связь от объекта симпатий, что не всегда возможно. Причина взаимного или одностороннего искажения информации может быть и созданной извне, и психологической. Даже гармоничные пары могут столкнуться с лукавством, недоговоркой, недопониманием.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они легко становятся жертвами обмана, сплетен, путаницы, случайных недоразумений или своей же рассеянности. Повышается риск столкнуться с задержкой личного сообщения или ошибкой адресации, нечаянно отправить недописанное письмо или неудачное фото.

Лев

Сегодня Львам стоит учитывать вероятность шуток, которые с ними способна сыграть личная переписка. И полученное, и отправленное любовное послание может содержать ошибки и оговорки, иногда смешные и безобидные, а иногда нежелательные (например, раскрывающие какую-то слабость, уязвимость или тайну).

Дева

Сегодня Девы могут оказаться в сомнительной или неопределенной обстановке, без ясной и правдивой информации. Будет затруднена честность позиций и объективность суждений, а иногда и сама возможность диалога будет оказываться под вопросом. Не лучшее время для предложений и объяснений.

Весы

Сегодня Весам важно знать о взаимной личной симпатии и ощущать ее без дополнительных подтверждений. Словесное выражение чувств сегодня «хромает», может быть неудачным или неискренним. Еще одной проблемой инфополя могут быть слухи и сплетни о романе, звезды советуют не обращать на них внимание.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что их могут подвести средства связи или собственные ошибки в общении. Этот день увеличивает вероятность дезинформации и других недоразумений, способных негативно повлиять на развитие романтических отношений (прежде всего, на уровень доверия в паре).

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит уповать на свое красноречие и затевать важные личные беседы. Случайные помехи, опоздания, ошибки и оговорки не разрушат сложившуюся симпатию, но способны подорвать гармонию, например, посеять в отношениях недоверие, создать почву для фантазий и иллюзий.

Козерог

Сегодня Козерогам, испытывающим эмоции, важно не отключать свою природную способность к рациональному реалистичному мышлению — в противном случае, их воображение может быть незаметно захвачено приятными, но не имеющими никакого отношения к действительности романтическими домыслами.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют полагаться на речь и средства связи. Стоит иметь в виду вероятность опозданий, помех, недопонимания и забывчивости. Если разговор зайдет о совместном будущем, желательно вести его в шуточной манере, избегая конкретных обещаний и пафосных клятв.

Рыбы

Сегодня Рыбам сложно выразить свои чувства, а иногда и пояснить партнеру самые простые вещи. Они могут броситься в крайности, став стеснительными, чересчур занудными или излишне красноречивыми. Их слова могут быть не услышаны или поняты ложно. Им не стоит отправлять любовные письма и знакомиться.
Рамблер: последние новостиЗначение часов на часах 14:14 – Рамблер/гороскопыГороскоп на 21 февраля 2025 годаЛюбовный гороскоп на 21 февраля 2025 года для каждого знака
Гороскопы
Гороскоп на субботу, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на субботу, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскопы
Включаем критическое мышление — гороскоп на 21 февраля
Включаем критическое мышление — гороскоп на 21 февраля
Политика конфиденциальностиУсловия использования