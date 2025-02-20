Держимся подальше от крайностей — любовный гороскоп на 21 февраля

Наш гороскоп поможет разобраться в энергетике дня и подготовиться к возможным событиям.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют верить своему сердцу, а не написанным или произнесенным словам. День может создать помехи не только при общении на расстоянии или на разных языках, но и в обычном повседневном разговоре или переписке. Стоит выбирать невербальные способы обмена симпатиями.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что день требует романтичного антуража и свободных тем для разговора. Неплохой идеей будет встреча в экзотическом месте, далеком от обычной среды, или поэтический стиль общения вместо повседневного. Приветствуется чувство юмора и широта общего кругозора.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно получать правильную обратную связь от объекта симпатий, что не всегда возможно. Причина взаимного или одностороннего искажения информации может быть и созданной извне, и психологической. Даже гармоничные пары могут столкнуться с лукавством, недоговоркой, недопониманием.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они легко становятся жертвами обмана, сплетен, путаницы, случайных недоразумений или своей же рассеянности. Повышается риск столкнуться с задержкой личного сообщения или ошибкой адресации, нечаянно отправить недописанное письмо или неудачное фото.
Лев
Сегодня Львам стоит учитывать вероятность шуток, которые с ними способна сыграть личная переписка. И полученное, и отправленное любовное послание может содержать ошибки и оговорки, иногда смешные и безобидные, а иногда нежелательные (например, раскрывающие какую-то слабость, уязвимость или тайну).
Дева
Сегодня Девы могут оказаться в сомнительной или неопределенной обстановке, без ясной и правдивой информации. Будет затруднена честность позиций и объективность суждений, а иногда и сама возможность диалога будет оказываться под вопросом. Не лучшее время для предложений и объяснений.
Весы
Сегодня Весам важно знать о взаимной личной симпатии и ощущать ее без дополнительных подтверждений. Словесное выражение чувств сегодня «хромает», может быть неудачным или неискренним. Еще одной проблемой инфополя могут быть слухи и сплетни о романе, звезды советуют не обращать на них внимание.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что их могут подвести средства связи или собственные ошибки в общении. Этот день увеличивает вероятность дезинформации и других недоразумений, способных негативно повлиять на развитие романтических отношений (прежде всего, на уровень доверия в паре).
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит уповать на свое красноречие и затевать важные личные беседы. Случайные помехи, опоздания, ошибки и оговорки не разрушат сложившуюся симпатию, но способны подорвать гармонию, например, посеять в отношениях недоверие, создать почву для фантазий и иллюзий.
Козерог
Сегодня Козерогам, испытывающим эмоции, важно не отключать свою природную способность к рациональному реалистичному мышлению — в противном случае, их воображение может быть незаметно захвачено приятными, но не имеющими никакого отношения к действительности романтическими домыслами.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют полагаться на речь и средства связи. Стоит иметь в виду вероятность опозданий, помех, недопонимания и забывчивости. Если разговор зайдет о совместном будущем, желательно вести его в шуточной манере, избегая конкретных обещаний и пафосных клятв.
Рыбы
Сегодня Рыбам сложно выразить свои чувства, а иногда и пояснить партнеру самые простые вещи. Они могут броситься в крайности, став стеснительными, чересчур занудными или излишне красноречивыми. Их слова могут быть не услышаны или поняты ложно. Им не стоит отправлять любовные письма и знакомиться.