Думаем над каждым шагом — любовный гороскоп на 22 февраля

Наш гороскоп поможет заглянуть в предстоящий день и подготовиться к возможным событиям.
Овен
Сегодня Овнам не стоит пропускать этот день, так как он хорошо поддерживает романтичный настрой. Однако конкретных подвижек в делах сердечных он не гарантирует. Гармоничное свидание возможно, а вот новая встреча вряд ли — скорее, о ней будет очень приятно помечтать.
Телец
Сегодня Тельцам день дает волю воображению и поддерживает в них «внутреннего романтика». Особенно далеко могут зайти приятные фантазии и надежды у Тельцов, которые в данный момент переживают личные приключения с ноткой двойственности, разлуку с далекой пассией или ренессанс прошлых чувств.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в общении с любимым человеком может иметься изрядная доля фантазий или идеализма. Звезды считают, что это способствует поддержке романтической атмосферы в любовном союзе и сглаживанию ряда проблем, но не всегда помогает установлению в паре по-настоящему доверительного диалога.
Рак
Сегодня у Раков любовная энергия может быть потрачена впустую из-за коварства обстановки, то и дело создающей путаницу в мелочах. Ни точный расчет, ни интуиция, ни порыв страсти не гарантируют им задуманного результата. Если планируется важный шаг в личной жизни, лучше выбрать для него другой день.
Лев
Сегодня для Львов мысли о любви и личных отношениях могут принять несколько навязчивый характер. Это особенно вероятно, если в этой сфере они чувствуют себя не очень уверенно и боятся повторения прошлого, а также если в делах сердечных не могут пока получить ответы на важные для себя вопросы.
Дева
Сегодня у Дев все попытки прояснить отношения могут оборачиваться неудачей. В зависимости от ситуации, они рискуют натолкнуться на стену молчания или заблудиться в тумане иллюзий. К загадочному поведению партнера может добавляться хаос в собственных мыслях, мнительность или идеализм.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что лучше не планировать личные встречи: велика вероятность путаницы, опозданий к месту встречи и других недоразумений. Если речь идет о новом знакомстве, есть риск натолкнуться на обман или розыгрыш. Также сегодня не стоит отправлять любовные послания.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день способен увести в сторону от их истинных ценностей и потребностей в личной жизни, навязав им ценности ложные или сомнительные. Недоразумения, связанные с романтическими отношениями, сегодня показывают им те лазейки, через которые в их роман может просочиться обман или иллюзия.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно разобраться в своих истинных чувствах и приоритетах. Им может мешать скрытность, излишний идеализм, страх показать любимому человеку свою подлинную жизнь и раскрыть свои тайны. Стрельцы, не испытывающие внутренних колебаний, могут столкнуться с внешними помехами к свиданию.
Козерог
Сегодня Козероги могут позволить себе помечтать о любви, но предпринимать какие-либо конкретные действия в сфере личной жизни звезды им не советуют. Есть смысл отложить романтическое свидание, особенно, если это первая встреча. Не рекомендуется долгая активная переписка, доверительный разговор.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не спешить с новым шагом в личной жизни и не торопить партнера, так как обстановка не располагает к целевым активным действиям и конкретике. Это день, когда можно просто помечтать: общие мечты, как и многое другое, помогут сближению влюбленных и развитию романа.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют оказаться разочарованными и почувствовать себя обманутыми. Если источник разочарований кроется в прошлых любовных ошибках, это намек на необходимость пересмотреть свои прежние идеалы. Если же речь идет о новых чувствах и надеждах, звезды советуют пока не торопиться с выводами.