Слушаем чужие советы – финансовый гороскоп на 24 февраля

Наш гороскоп рассматривает основные тенденции, влияющие на настроение, события и возможные решения.
Овен
Сегодня Овнов может потянуть на рискованные финансовые операции. Однако в этом звезды советуют проявлять осторожность. Если речь идет о привлечении дополнительных финансовых ресурсов, то удача может улыбнуться вам. Одним из условий успеха может стать тайный, непубличный характер вашей деятельности. Вместе с тем, необходимо помнить, что вы не застрахованы от неожиданностей не самого приятного свойства.
Телец
Сегодня у Тельцов многие дела будут зависеть от того, как складываются отношения с деловыми партнерами и клиентами. Рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров и подписания важных документов. Ваше внимание может быть рассеянно, и вы можете пропустить невыгодный вам пункт договора. Вместе с тем, это хорошее время для согласования своих планов с теми людьми, которые с вами сотрудничают.
Близнецы
Сегодня на Близнецах, возможно, будет висеть груз ответственности за выполнение текущих дел. Эмоциональные связи с коллегами и субъективный подход в оценках могут мешать четкому исполнению своих обязанностей. Возможно, вы будете в течение всего дня излишне внушаемы, подвержены постороннему влиянию. Нежелательно отправляться в служебные командировки.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, захочется внести в свою привычную работу элементы новизны. Творческий подход поможет вам преодолеть стереотипы и открыть новые грани своей профессии. Успешно пойдет торговый бизнес, особенно если будут выставлены на продажу совершенно новые группы товаров. Хорошо тестировать новые логистические маршруты. Могут вырасти доходы от салонов красоты и модельных агентств.
Лев
Сегодня у Львов может повыситься значимость и влияние семейных отношений на результаты работы. Хорошо пойдут дела в семейном бизнесе, строительстве и в сельском хозяйстве. Удачное время для страхования имущества и жилищно-коммунального ремонта. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Старайтесь непременно доводить начатые дела до конца.
Дева
Сегодня у Дев может повыситься значимость деловых контактов и информационного обмена. Вам может поступать много самых разнообразных сведений и вам будет сложно не запутаться в этом информационном потоке. Однако, игра стоит свеч и сведения, поступающие от клиентов и деловых партнеров, вполне заслуживают доверия. А вот в отношениях с коллегами лучше воздерживаться от критических замечаний.
Весы
Сегодня Весам не рекомендуется предпринимать инициативы при работе в трудовом коллективе. В целом отношения с коллегами могут складываться неблагоприятно. Вас могут обвинить в том, что вы вмешиваетесь в те дела, которые выходят за пределы вашей компетенции. В случае ссоры с коллегами уровень доходов вряд ли вырастет. Старайтесь воздерживаться от закупки оптовых партий товара с целью перепродажи.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не всегда смогут в полной мере проявить свои деловые качества. Основной помехой в делах могут стать ваши эмоции и склонность к высказыванию субъективных мнений, которые трудно будет удержать под контролем. Возможно, вы будете склонны к частой смене настроения и непоследовательному поведению. Звезды не советуют вести переговоры и давать старт своим проектам.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, будет непросто разобраться в поступающих сведениях с точки зрения их достоверности. Если вы не уверены в надежности информации, то лучше воздержитесь от принятия решений. Иногда лучше ничего не делать в условиях неопределенности, чем делать, допуская ошибки и потом заниматься их исправлением, расходуя дополнительные силы и время. Воздержитесь от новых деловых встреч и поездок.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с пустой суетой вокруг неких проектов, которые обещают отдачу в отдаленном будущем. А в реальности вы, возможно, будете вынуждены заниматься пустыми хлопотами, которые больше похожи не на работу, а на имитацию бурной деятельности. Воздержитесь от инвестирования своих личных денег в коллективные проекты - в этом случае вы избавите себя от неблагоприятных последствий.
Водолей
Сегодня у Водолеев, возможно, не будет четкого понимания того, что именно требуется делать на данном этапе. Вы можете оказаться в плену иллюзий, заблуждаясь относительно тех или иных своих инициатив. Возрастает роль и значимость начальства в вашей трудовой деятельности. Однако, старайтесь, по возможности, дистанцироваться от контактов с вышестоящим руководством, поскольку вам могут сделать несправедливое замечание.
Рыбы
Сегодня Рыбам следует обратить особое внимание на соответствие своей деятельности правилам и нормам законодательства. Если у вас есть вопросы к юристам, то лучше отложить консультацию на другой день. В противном случае вы можете не получить нужные вам советы. Воздержитесь от дальних поездок и рекламных мероприятий. В конце дня возрастает вероятность производственного травматизма.