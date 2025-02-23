Беремся за самые важные и сложные дела – гороскоп на 24 февраля 2025 года

23 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Козерога будет хорошим подспорьем, так как поможет сохранять концентрацию на актуальных делах.

Фото: rambler