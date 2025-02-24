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Хватаем удачу за хвост — гороскоп на 25 февраля

24 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее смещает фокус внимания на социальные события и сопутствующие им настроения, а также указывает на возможности, которые можно из них извлечь.

Хватаем удачу за хвост — гороскоп на 25 февраля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что день может начаться с новости, резонансного события, внимания к темам дружбы, свободы, обновлений или прогресса. Не исключены отдельные неприятные, непредсказуемые и «роковые» моменты, но, несмотря на них, развитие событий будет скорее положительным. В течение дня возрастет надежда обрести друзей или получить доступ к коллективным ресурсам, найти точку гармонии и согласия. Вечер неплох для вечеринок, покупки новинок, романтики.

Овен

Сегодня Овнам день дает повод ближе соприкоснуться с теми группами людей или коллективными процессами, которые могут потенциально касаться их личных интересов и планов. Овнам, которые связывают свое будущее с новыми технологиями или популярными трендами, а также ищут способ расширить круг своих друзей, стоит чаще общаться с единомышленниками и следить за происходящими вокруг социальными событиями.

Телец

Сегодня Тельцов день ориентирует на будущее и прогресс, не всегда считаясь с их комфортом. Он может предложить им рост через радикальные обновления или болезненную трансформацию. Цели, которые он ставит, требуют жертв, особенно от апрельских Тельцов. Условием успеха может стать отказ от прежней жизни, вступление в коллектив с непростой атмосферой или подстройка к боссу, обладающему тяжелым нравом.

Близнецы

Сегодня Близнецам не о чем беспокоиться, даже если день начнется с неприятной тревожной ноты: плохие предчувствия не оправдаются. События, несущие проблемы множеству других людей, для них обернутся чем-то хорошим, например, шансом побывать в других странах или иным образом расширить свои возможности. Могут укрепиться основы их мировоззрения или их позиции в среде зарубежных единомышленников.

Рак

Сегодня Ракам события дают важные знаки на будущее и (или) предупреждения о возможных кризисах. Там, где наметились зоны риска и поводы для беспокойства, звезды советуют искать «коллег по несчастью» и держаться сообщества единомышленников: чем оно больше, тем шире поток информации и надежнее платформа поддержки на случай проблем. Личные интересы в этот день могут уступить место коллективным.

Лев

Сегодня Львам стоит внимательнее отнестись к социальному фону, атмосфере в группе друзей и поведению отдельных лиц, носителей общих настроений. Даже если в данный момент выбран отшельнический образ жизни, внешние события заслуживают внимания (хотя бы тем, что предлагают хороший шанс). Техническая дистанция или «внутренняя эмиграция» — фаза временная, однажды придется вернуться в мир и коллектив.

Дева

Сегодня у Дев внимание может быть приковано к вынужденным новшествам, часто — в рабочей группе или компании друзей. Может подвернуться удачный повод для интеграции в новый коллектив, подключения к прогрессивным проектам, освоения передовых технологий, научных разработок или методов лечения. Девам-консерваторам и одиночкам, сторонящимся социума, воспользоваться подарками этого дня будет сложнее.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют не упускать удачный момент, если они стремятся к прогрессу, свободе и творчеству. День дает нужный настрой для работы над новым необычным проектом или включения в специфичное хобби, для выхода в мир фриланса или духовного поиска. Это не путь одиночки: во многих делах нужен друг, партнер, наставник, покровитель, посредник. Еще одна опция дня — прогресс в личной жизни.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может привлечь внимание к событиям в их доме, семье, компании друзей или близкой по духу социальной группе. Темой дня могут стать важные обновления, расширения, трансформации. Дело может не ограничиться событийной частью — не исключено, что будут также задеты личные чувства или коллективные эмоции, пережит кризис. Возможно, придется чем-то пожертвовать ради общего блага.

Стрелец

Сегодня Стрельцам события дня открывают дополнительные возможности, например, даря им оригинальные способы расширить свое влияние и круг своих друзей (партнеров, клиентов). Им может прийтись по душе психологическая атмосфера этих суток, их информационный фон, дух прогресса и обновлений. Многим Стрельцам все это будет обещать новых друзей, новые идеи и средства связи, а возможно, и новые чувства.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит следить за обстановкой и оценивать в свете происходящих событий свои ресурсы (бюджет, общую платежеспособность, банк идей, дружеские связи). Ситуации дня могут казаться кризисными, сулящими потери и требующими жертв, но на деле способны не только закрыть одни двери, но и открыть другие. Возможно, появится шанс пополнить кошелек или повод произвести назревшие обновления.

Водолей

Сегодня у Водолеев день затрагивает глубинные ощущения, может подчеркнуть силу их чувств или задеть их тайные болевые точки. Он способен пробудить в них не только позитивные эмоции, но общий смысл событий будет положительным, поэтому у многих Водолеев будут реальные виды на успех и основания для оптимизма. Даже если утро начнется для них с плохой ноты, вечером их настроение начнет выравниваться.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют быть в курсе происходящего, но предоставляют им решать самим, насколько оно им интересно. Общительные Рыбы могут быть захвачены новшествами в близком им коллективе (семье, группе коллег, компании друзей). Но и Рыбы-отшельники могут почерпнуть из ситуации нечто полезное. Возможно, у них появится шанс заработать, найти жилье, что-то обновить, купить или обменять.
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