Хватаем удачу за хвост — гороскоп на 25 февраля

24 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее смещает фокус внимания на социальные события и сопутствующие им настроения, а также указывает на возможности, которые можно из них извлечь.

Фото: rambler