Вселенная приготовила сюрпризы — гороскоп на 26 февраля

25 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Начало этого дня несет в себе позитивные ноты, помогающие сохранять присутствие духа на фоне волнений или новшеств.

Фото: rambler