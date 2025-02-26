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Становимся эгоистами на час-другой — любовный гороскоп на 27 февраля

26 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит подумать и о себе.

Становимся эгоистами на час-другой — любовный гороскоп на 27 февраля
Фото: Image by katemangostar on Freepik

Наш гороскоп поможет заглянуть в тенденции дня и подготовиться к возможным событиям.

Овен

Сегодня у Овнов любовный пыл может стать слабее, как и их уверенность в себе или своих чувствах. На них могут нахлынуть воспоминания, сомнения, колебания. Не исключено, что им захочется побыть в одиночестве, чтобы отдохнуть от тесного контакта и поразмышлять над романтическими отношениями.

Телец

Сегодня Тельцы могут встретить утро в состоянии эмоционального волнения и ожидания чего-то нового. Больше всего их может интересовать будущее. По мере развития событий им все чаще придется синхронизироваться с ритмами текущего момента, а некоторые ощущения и знаки будут приглашать их в прошлое.

Близнецы

Сегодня Близнецам день может принести помехи и огорчения. Любовная удача от них не отвернется, а вот стечение обстоятельств может оказаться не самым благоприятным для их общения с объектом симпатий. Звезды намекают, что важные романтические мероприятия имеет смысл отложить на пару дней.

Рак

Сегодня для Раков день может начаться с необычных эмоций и нестандартных порывов, но после полудня они вернутся к своим истинным ценностям и начнут лучше управлять своими чувствами. Это подходящий момент для важного шага, особенно, с целью закрытия какой-то страницы или обозначения своих границ.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что им не стоит стремиться к свиданию с любимым человеком. Нежелательно выбирать этот день и для новых знакомств с целью привлечь к себе внимание потенциальных романтических партнеров. Главная задача момента — разобраться в своих чувствах, ценностях и слабостях.

Дева

Сегодня Девам вечер указывает на важность личности любимого человека. Его установки могут значительно влиять на развитие отношений (или объяснять в них отсутствие прогресса, привкус тайны, налет недоверия). Пора признать, что в паре накопилось много вопросов и поводов для размышлений.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что романтическое свидание может оказаться для них не лучшей идеей. Этот день способен внушить сомнения, навязать режим секретности, лишить легкости и духа новизны. Общение с близким человеком может быть отложено или сведено к получению помощи в житейских делах.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день приглашает оценить положение дел в своей личной жизни, в том числе свою собственную роль в событиях. Любые шаги в этой сфере звезды советуют отложить до второй половины дня: именно она поможет привести в порядок чувства, правильно расставить приоритеты и сделать важный шаг.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов романтические отношения теряют ореол психологической легкости и беззаботности. Звезды рекомендуют отложить продолжение любовных встреч на первом этапе развития романа. В очень близких парах возможно полное слияние, погружение в совместный быт или в другие общие реалии.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше воздержаться от импульсивных романтических порывов утром. Вторая половина дня окажется удачнее, если не отвлекаться на посторонние факторы и погрузиться в общение с партнером целиком. Не лучшей идеей будет встреча между делом или совмещение личной переписки с рабочей.

Водолей

Сегодня у Водолеев день способен временно снизить уровень энергии, повергнуть их в уныние или заставить сбавить темпы развития отношений по внешней причине. Не слишком уместным будет выражение любовного интереса через активный флирт, подчеркнуто романтичные жесты и повышенную настойчивость.

Рыбы

Сегодня для Рыб на первом месте собственные нужды, что делает их немножко эгоистами, и это станет хорошим поводом для проверки на согласие и совместимость. Если они нашли «своего» партнера, он воспримет их эгоцентризм как нечто естественное, а у них обязательно найдется время на близкого человека.
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