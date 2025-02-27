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Задаем правильные вопросы — любовный гороскоп на 28 февраля

27 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит говорить откровенно со второй половинкой.

Задаем правильные вопросы — любовный гороскоп на 28 февраля
Фото:  Image by senivpetro on Freepik

Наш гороскоп даст советы, как укрепить свои отношения.

Овен

Сегодня Овны склонны прислушиваться не только к голосу своего сердца, но и к внушениям извне или собственным смутным ощущениям. Ясности и уверенности от этого не прибавится, а вот сомнения в себе или партнере могут усилиться. Возможны задержки вестей и трудности в выборе слов для выражения чувств.

Телец

Сегодня Тельцы хотят двигаться в своей личной жизни вперед, но на деле буксуют на месте или предаются ностальгическими воспоминаниям. Их интригуют детали любовного прошлого, не прояснив которые, невозможно строить дальнейшие планы на будущее. А пока горизонты размыты, есть поле для фантазий.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды намекают, что очень легко попасть в ловушку ложной ясности. Если кажется, что путь в будущее открыт, это наверняка заблуждение: скорее всего, предстоит пройти период сомнений в чувствах или событийных заминок. Уже сейчас могут начаться ошибки или задержки вестей.

Рак

Сегодня Ракам день помогает сохранять самообладание, оставаться верными своим планам, идеалам и принципам. Многие Раки сознательно проигнорируют попытку вовлечь их в знакомые до боли двойственные игры (что, впрочем, вовсе не означает, что завтра они не начнут участвовать в них снова).

Лев

Сегодня для Львов длится фаза слабости, сомнений или иллюзий, истинного или мнимого одиночества. Теплое общение с партнером может быть затруднено, если они не в духе. Этот день может указывать на скрытую зависимость, недоверие, предрассудки, на сексуальный, психологический или иной застарелый блок.

Дева

Сегодня Девам и их партнерам трудно быть друг с другом открытыми и честными. Возможно лукавство, отстранение или загадочное молчание. В некоторых темах будет сложно поставить точку из-за отсутствия достоверной информации или однозначного личного решения, такие разговоры позже будут продолжены.

Весы

Сегодня Весам стоит помнить, что день способен ослабить их энергию или создать им внешние препятствия к любовной гармонии. Возможно, полноценная встреча будет невозможна чисто технически. Но общение (в том числе, в виде переписки) будет сопровождаться интригующими моментами, намекающими на продолжение.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут устроить свидание по собственному сценарию, согласно своим планам, темпераменту и привычкам. Если же они не хотят в данный момент видеться с любимым человеком и нуждаются в одиночестве, им не составит труда найти подходящую причину и облечь ее в подходящие моменту слова.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют отложить романтические встречи, чтобы заняться своей частной жизнью или внутренним миром. Мысли, на которые наведут такие занятия, могут быть связаны с личной жизнью теснее, чем кажется. В ближайшее время этот клубок вопросов или сомнений придется распутывать.

Козерог

Сегодня Козерогов день может заинтриговать или побудить их самих что-то скрыть от пассии. Возможно, их удержит от лишней откровенности и поспешных суждений опыт или интуиция. Если речь идет о разгадке намерений партнера, звезды советуют судить о них не по его словам, а по его поступкам.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит обращать внимание на знаки, свидетельствующие о возможных заминках и сомнениях: вероятно, они имеют под собой почву и вскоре реализуются в форме событий. Может появиться намек на временные затруднения со средствами связи или ресурсами, нужными для свиданий.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что общение с любимым человеком может породить у них ложные мысли и впечатления. Возможен как взаимный или односторонний обман, так и искреннее заблуждение. Чтобы рассеять иллюзии, может потребоваться некоторое время, не стоит ждать всех ответов прямо сейчас.
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