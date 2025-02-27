Действуйте на опережение — финансовый гороскоп на 28 февраля

Сегодня стоит просчитывать все наперед.

Наш гороскоп подскажет, как избежать возможных трудностей и использовать благоприятные моменты с максимальной пользой.

Овен

Сегодня Овны могут преуспеть в карьере и многих делах, не подлежащих широкой огласке. Руководящие работники могут получить ценную информацию из конфиденциальных источников, благодаря которой смогут принять взвешенные управленческие решения. Если вы работаете на подчиненных должностях в прямом контакте с начальством, то ваши отношения могут стать более доверительными.

Телец

Сегодня Тельцы могут почувствовать в себе усиление дара предвидения. В отдельные моменты вы сможете предчувствовать события незадолго того, как они произойдут. Это позволит избежать осложнений в делах и быть на шаг впереди. Если вы вовлечены в некий коллективный проект, то ваша роль там будет весьма важной и полезной — вы сможете координировать работу всей группы. Успешно проходит обмен мнениями и обучение.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день располагает к успеху в деловой активности и в карьере. Особенно это относится к руководящим работникам, проводящим структурные реформы и занимающимся технической модернизацией. Хорошо пойдет сотрудничество с государственными учреждениями. Удача придет к тем, кто готов идти на риск ради достижения своих целей. Можно заниматься оптимизацией бюджетных расходов.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют ориентироваться на запросы клиентов и деловых партнеров. Именно благодаря этому вы сможете добиться успеха в делах. При работе в сфере услуг старайтесь не полагаться на память и записывать все важное в пожеланиях клиентов. Командировочные сумеют успешно выполнить запланированную на поездку работу. У бизнесменов хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки.

Лев

Сегодня Львы могут с большим желанием и удовольствием выполнять работу. Звезды советуют начать день с наведения порядка в делах, благоустройства своего рабочего места. Порядок в окружающем вас пространстве может способствовать улучшению самочувствия и оптимистичному настрою. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить технические решения, которые повысят производительность труда.

Дева

Сегодня у Дев сильной стороной является возросшая творческая активность и способность правильно ориентироваться в новой незнакомой обстановке. Успешно могут проявить себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Также это хорошее время для рекламной раскрутки бизнеса. Прекрасно проявят свои таланты коммуникации консультанты сетевого маркетинга.

Весы

Сегодня у Весов могут установиться гармоничные отношения в семье и с близкими родственниками. Это позволит вам успешно решать хозяйственно-бытовые вопросы, проводить строительные и отделочные работы. Удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве. У стажеров и практикантов успешно идет приобретение навыков работы с инструментами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется активнее вступать в деловые контакты, вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. Может ускориться информационный и товарно-денежный оборот. Это может положительно отразиться на доходах от торговли, транспорта, консультаций. Люди творческих профессий могут получить возможность проявить свои таланты на публике. Может быть выгодная закупка оптовой партии товара с целью перепродажи.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может быть хороший настрой на продуктивную работу, многие дела пойдут на удивление легко и свободно. Процветают те, кто работает в реальном секторе экономики и занимается производством, переработкой и продажей продуктов питания. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Дизайнеры по интерьеру и строители могут получить выгодный заказ.

Козерог

Сегодня Козероги смогут решать многие вопросы за счет личного обаяния и умения находить взаимопонимание с совершенно разными людьми. Поэтому более всего преуспеют те из вас, чья работа предполагает множество контактов. Это представители таких профессий как торговцы, консультанты, водители транспорта, социальные работники, журналисты, а также лица, работающие на телефоне по приему и оформлению заказов.

Водолей

Сегодня у Водолеев день располагает к повышению уровня доходов, в том числе за счет дополнительной подработки. Это может относиться к выполнению частных заказов. Вас могут попросить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время. Также можно рассчитывать на получение доплаты от работодателя, в счет расходов на обеды в рабочее время или за проезд до места работы. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительностью.

Рыбы