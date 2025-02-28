Приятно проводим время — любовный гороскоп на 1 марта

Наш гороскоп говорит, что могут ожидать неожиданные события, но правильный настрой и здравый смысл помогут преодолеть любые трудности.
Овен
Сегодня Овнам день напоминает о двойственности, образовавшейся в их личной жизни, но мешает им быстро ее разрешить. Будет сложно сделать выбор, либо он окажется преждевременным. Возможны задержки вестей, сомнения, попытки «усидеть на двух стульях». Те или иные события могут увлечь в любовное прошлое.
Телец
Сегодня Тельцов события дня все больше запутывают. Им будет трудно обрести путеводную нить в лабиринте противоречий, которые они создали себе в личной жизни сами или в которые попали по воле судьбы. Звезды намекают, что корни событий и алгоритм поиска ответов им следует поискать в прошлом.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать в любовных делах на полную ясность, но на долю прогресса они надеяться могут. Утро может основательно затуманить им перспективу, но вечер сделает для них яснее возможные варианты развития событий. Однозначности не будет, зато будут хорошие шансы или выбор.
Рак
Сегодня Раков день склоняет к размышлениям (и, возможно, тайным обоснованным опасениям) и к действиям. Для многих Раков события второй половины дня станут экзаменом. Делая тот или иной шаг и выбор, им важно помнить о прошлых ошибках в отношениях и данных ими уроках.
Лев
Сегодня Львам звезды обещают положительные эмоции во второй половине дня. Она не развеет все их сомнения, но поможет разрешить их часть. Также она поможет забыть о вопросах, ответы на которые содержатся в прошлом либо в будущем, и предложит варианты приятного общения здесь и сейчас.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что сейчас трудно о чем-то договориться окончательно. Возможны взаимные сомнения и недоговорки, нелегко сказать «да» или «нет». Заслуживают особого внимания слова, сказанные «на пороге». Вторая половина дня может воссоздать критичную двойственную ситуацию прошлого.
Весы
Сегодня Весы рискуют столкнуться с долей путаницы и недоразумений, пытаясь наладить общение с партнером утром. Вторая половина дня создаст более удачные условия для обмена эмоциями и намекнет на предстоящие разговоры, ожидающие пару: похоже, в отношениях надо сделать откат назад и что-то прояснить.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют активнее использовать утренние часы, если они хотят сохранять контроль над общей атмосферой своей личной жизни (например, держать фокус на нужной теме). Вторая половина дня оживит романтические эмоции, но также заставит сменить тон и подстроиться к обстановке.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют планировать романтическую встречу на вторую половину дня: в это время и обстановка, и настроение станут гармоничнее, может появиться приятный выбор вариантов. На ближайшие недели в романе может наметиться серия разговоров, пауза в развитии или временный откат назад.
Козерог
Сегодня Козероги проницательны и осторожны, их будет нелегко уговорить или обмануть (хотя можно увлечь образами прошлого). А вот вторая половина дня способна сделать их импульсивнее, подтолкнуть в личных отношениях к повторению прошлой ошибки или к преждевременному шагу.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что подходящие условия для развития романа создаст вторая половина дня. На вечер можно смело планировать свидание: мелкие недоразумения не испортят его общей приятной атмосферы. В это время не исключен знак внимания от бывшей (или вероятной будущей) пассии.
Рыбы
Сегодня Рыбам и их партнерам утро позволяет вместе предаваться иллюзиям или вместе избавляться от них. Некоторые Рыбы будут делать это в одиночку, скрыв свои мысли от пассии. В любом случае, всех проблем не решить сегодня, поэтому вечером полезно отвлечься от вопросов и попробовать приятно провести время.