Ожидает сложный разговор – любовный гороскоп на 5 марта

Наш гороскоп советует сохранять спокойствие в общении и не торопиться с важными решениями.
Овен
Сегодня у Овнов личная жизнь получит новый импульс ближе к вечеру. Именно в это время у них появится возможность наладить связь с объектом своих романтических симпатий, а обстановка сама начнет подсказывать им подходящие слова. Может завязаться переписка или появиться повод для дальнейших раздумий.
Телец
Сегодня Тельцам первая половина этого дня может принести неожиданные колебания настроения, что в сочетании с нехваткой информации способно подтолкнуть их к ложному шагу. Звезды рекомендуют дождаться вечера: он поможет наладить контакт, даст подсказку или намек, подарит пищу для размышлений.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит отчаиваться, если первая половина этого дня обманет их ожидания, например, не принесет желаемых известий от любимого человека или помешает отправить ему сообщение. Звезды обещают, что с наступлением вечера все снова наладится, возможен приятный разговор или известие.
Рак
Сегодня Ракам в первой половине этого дня интуиция будет подсказывать достаточно верную картину будущего – однако в ней останется поле для вопросов, место для выбора или простор для воображения. Заполнить часть возникших пробелов поможет информация, полученная вечером (письмо, мнение, новость).
Лев
Сегодня Львам настроение улучшит вечер. Они могут получить личное письмо, которого ждали. Даже огорчительная весть (например, перенос романтического путешествия) будет для них чем-то сглажена. На хорошие новости могут рассчитывать Львы, решившие оживить давний любовный роман за рубежом.
Дева
Сегодня Девы могут оставаться идеалистами, приверженными своим ценностям, но вечер напомнит им о текущем положении вещей, которое не во всем совпадает с их понятиями о любви и гармонии. Новость или искусно спровоцированный двусмысленный разговор может положить начало экскурсу в прошлое.
Весы
Сегодня Весам обещает новости вечер. Он создаст им условия для встречи или разговора, поможет получению обратной связи на любом расстоянии и усилит ноты взаимной симпатии. Важно помнить, что окончательный итог диалога впереди. Ответы, предложения, обещания будут нуждаться в уточнении.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут смело потакать капризам своей пассии в первой половине дня: это время, когда ее желания, даже сумасбродные – закон. А вот вечером лучше быть начеку: многие моменты таят в себе коварный подтекст. Стоит внимательнее отнестись к получаемой информации и произносимым словам.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов утром непредсказуемая ситуация способна спутать планы. Звезды советуют им не отчаиваться, включить природный оптимизм и ждать вечера: обстановка не станет идеальной, но если постараться, место для личной жизни и поддержки романтического приятного общения в ней все же найдется.
Козерог
Сегодня Козерогам первая половина этого дня позволяет вести себя в делах сердечных оригинально и непринужденно. Она может усилить желание свободы, жажду перемен или дружеские чувства к любимому человеку. Вечерние новости могут пробудить воспоминания о прежних чувствах или оживить в памяти прошлые встречи.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что первая половина этого дня для них не вполне предсказуема и не всегда гармонична, не исключен нестандартный поворот событий. Лучше дождаться вечера: именно в это время сложатся предпосылки для хороших новостей и приятного общения с любимым человеком.
Рыбы
Сегодня Рыбам сулит больше эмоциональной гармонии первая половина этого дня, даже ее возможные сюрпризы их не слишком обескуражат. Вечером их общение с объектом симпатий заметно оживится, но также может стать менее комфортным. Возможно, им придется вести разговор в нежелательном для себя ключе.