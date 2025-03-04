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Ретроградная Венера: для каких знаков зодиака опасен этот период

4 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

В 2025 году Венера станет ретроградной с 2 марта по 19 апреля.

Ретроградная Венера: для каких знаков зодиака опасен этот период
Фото: Image by freepik

Этот период принесет серьезные испытания в сфере любви, финансов и гармонии во всех сферах жизни. Венера управляет красотой, отношениями, ценностями и деньгами, а когда она движется в обратном направлении, нас ждут неожиданные перемены, переосмысление и кармические уроки.

Как ретроградная Венера влияет на всех

Когда Венера становится ретроградной, привычные схемы взаимодействия в личных отношениях могут рушиться, обостряются старые конфликты, возвращаются бывшие партнеры, а финансовые вопросы становятся нестабильными. Это время, когда:

  • Не стоит начинать новые романтические отношения — они могут быть краткосрочными.
  • Опасно делать крупные покупки и финансовые вложения.
  • Возникает желание переоценить свою внешность и имидж, но радикальные изменения лучше отложить.
  • Старые обиды и незакрытые эмоциональные травмы выходят на поверхность.

Особенно сложно этот период пройдет для трех знаков зодиака.

Каким знакам зодиака стоит быть осторожными?

Скорпион

Венера в ретроградном движении затронет глубокие эмоциональные сферы Скорпиона. Возможны серьезные проблемы в отношениях, разрыв с партнером или возвращение бывших, что вызовет эмоциональную нестабильность. Финансовые потери или неожиданные траты также могут ударить по бюджету.

Не стоит идти на поводу у ревности и подозрений. Важно сохранять хладнокровие и не принимать импульсивных решений.

Водолей

Для Водолеев ретроградная Венера принесет трудности в дружеских и романтических отношениях. Возможны разочарования в людях, ссоры с близкими и ощущение одиночества. В финансовом плане возможны задержки выплат или непредвиденные расходы.

Не стоит пытаться возобновить старые отношения – они принесут только разочарование. Будьте внимательны к своим ресурсам и избегайте необдуманных трат.

Телец

Телец — один из знаков, которым управляет Венера, поэтому он особенно сильно ощутит ее ретроградное влияние. Возможны разочарования в любви, измены, финансовые проблемы. Планы могут рушиться, а привычный комфорт исчезнуть.

Стоит проявлять терпение и не делать поспешных шагов. Важно научиться отпускать старое, чтобы освободить место для нового.

Ретроградная Венера — сложный, но ценный период, когда можно переосмыслить свои чувства, отношения и взгляды на жизнь.

Важно не поддаваться эмоциональным порывам и избегать кардинальных решений. Этот этап научит терпению, мудрости и настоящей любви к себе.

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