Одной удачи будет недостаточно — гороскоп на 6 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что вместо точного ответа может быть получена предварительная информация, вместо помощи — ее обещание. Часть путей будет закрыта, есть риск столкнуться с отказом, недоверием, ограничением, контролем или запретом — тем важнее использовать открытые пути и возможности. Этот день помогает поддержке связей, поиску дополнительных данных, учебе, литературной работе. Он благоприятен для писателей, журналистов, преподавателей, рецензентов. При помехах можно найти остроумные обходные пути, чтобы наладить контакт или донести мысль.
Овен
Сегодня Овнов день приглашает к общению и работе с информацией. Он может начаться для них с приятной новости, помочь им в учебе, поиске контактов и литературной деятельности. Часть возможностей, тем не менее, будет закрыта. Гармоничнее первая половина дня: именно в это время лучше искать подсказки и материал для сравнений, затевать переписку, поддерживать личные симпатии и романтические отношения.
Телец
Сегодня Тельцам звезды напоминают о таком важном качестве, как осведомленность. Обладая информацией (лучше из разных источников), будет проще делать выбор, или откладывать его, если пока он по каким-то причинам нежелателен. Стоит прислушиваться к мнению старших друзей и коллег: именно их позиция, часто скептичная, способна удержать от случайных сиюминутных трат и других недальновидных решений.
Близнецы
Сегодня Близнецам день сулит успех, но также напоминает о границах, в которых он возможен. Их амбиции, таланты и идеи может тормозить консервативная система или сложность отношений с конкретным лицом (например, начальником). Может мешать контроль, бюрократия, прошлое с его иллюзиями. Звезды напоминают, что уже намечаются обходные и альтернативные свободные пути, пора начать изучать и сравнивать их.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют найти время для учебы, общения или расширения кругозора: в сложившейся ситуации не помешают дополнительные источники данных, дающие материал для размышлений и сравнений. Не стоит торопиться со следующим шагом, не собрав достаточно сведений. Возможно, настало время разочароваться в некоторых авторитетах, обзавестись новым каналом информации или поднять старые связи.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют поддерживать общение со своими единомышленниками в целом (например, участвовать в дискуссиях), но быть разборчивее при выборе конкретных персон на роль друзей. Недоверие может подорвать дружбу, но и лишняя доверчивость может привести в перспективе к ненадежности, разочарованию или обману. Проверяя кандидатов в друзья, стоит помнить, что и они могут проверять вас.
Дева
Сегодня Девам предстоит внимательнее выбирать линию поведения в общении с влиятельными лицами и старшими людьми, с начальством, учителями, представителями инстанций и сообществ. Помогая обсуждать самые разные темы в неформальном тоне, этот день напоминает об иерархии и дистанции, ставит границы великодушию. После приветливой встречи и приятной беседы можно получить уклончивый ответ или отказ.
Весы
Сегодня Весам звезды сулят удачу, но с некоторыми ограничениями, отсрочками или оговорками. Возможно, создаст проблемы самочувствие, подведет помощник, не будет вакансии в желаемом проекте или не получится пока оформить все необходимые документы. Не исключено, что помех добавят бюрократические мелочи. Важно поддержать нужные связи и запустить процесс диалога для обсуждения требуемых деталей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит потратить день на поиск дополнительной информации. Желательно получать ее из надежных источников и от заслуживающих доверия людей — в противном случае, она может усыпить бдительность там, где стоило бы ее усилить. Мелкие нюансы текущей ситуации сегодня можно обсуждать в легкомысленном тоне с долей юмора. Важными секретами лучше не делиться, как и своими сокровенными планами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не уклоняться от участия в дискуссиях, светских мероприятиях, вечеринках, переговорах, совещаниях, но воздерживаться от любых шагов с целью самопрезентации (например, от важных выступлений). День мешает убрать дистанцию и формальности, добиться полного доверия. Это не лучший момент для встречи, на которой хочется произвести максимально положительное впечатление.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют заранее уточнить список своих задач и область действий, иначе возможно нарастание сомнений, дезориентации и хаоса. Изобилие данных не всегда будет гарантией их качества. Не помешает разборчивость в выборе источников информации и конкретных лиц (помощника, врача, других специалистов). Стоит повременить с выбором места работы, лечения, постоянного проживания.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на приз, но не всегда смогут забрать его сразу. Не исключено, что настоящей отдачи им придется подождать. Возможны задержки выплат, отсрочки свиданий, возвраты творческих продуктов на доработку или другие заминки. Звезды советуют видеть во всем полезное и хорошее, например, шанс довести до совершенства свои труды, отточить свой слог или проверить чувства.
Рыбы
Сегодня на Рыб день накладывает знакомые ограничения, которые могут ощущаться ими, как инерция прошлого. Вероятно напоминание о собственных твердых границах или принципах, о необходимости дистанции или самоконтроля. Возможно, придется еще раз убедиться в фундаментальном различии взглядов и убеждений, в пределах своего влияния в семье или на работе. Не исключено чувство одиночества и обособленности.