Общаемся неформально — финансовый гороскоп на 6 марта

Наш гороскоп поможет подготовиться к возможным вызовам и настроиться на позитивный лад.
Овен
Сегодня Овны, имеющие свой бизнес, могут предпринять успешные шаги по преодолению конкуренции. Благодаря тайной поддержке влиятельного человека вы сможете оттеснить конкурентов на рынке услуг. Возможно, вы достигнете удачи во всех делах, которые не подлежат широкой огласке. Вероятно, к вам в руки попадет важная конфиденциальная информация, благодаря которой Вы сможете выработать правильные управленческие решения.
Телец
Сегодня Тельцы, владеющие бизнесом, смогут добиться впечатляющих успехов. Если вы в своей деятельности связаны с иностранными партнерами, то многие проекты могут получить импульс к развитию. Результативно могут проходить служебные командировки. Эффективно идет работа по прогнозированию дальнейшей стратегии в бизнесе. Проектные бюро могут получить выгодные заказы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют проявить особую ответственность в делах. Прежде всего, следует не допускать отставания от графика и точно соблюдать сроки выполнения тех или иных работ. Вам могут предложить занять более высокую должность. Ситуация может потребовать от вас решительных и смелых действий. Не бойтесь рисковать — удача сопутствует вам. Бизнесмены смогут получить выгодный госзаказ.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться неоднозначно. С одной стороны могут усилиться разногласия с деловыми партнерами. Напряжение нарастает, и может произойти срыв договорных отношений. С другой стороны именно сейчас можно найти приемлемый выход из сложившегося положения. В поле зрения может появиться новый партнер, сотрудничество с которым будет очень перспективным.
Лев
Сегодня у Львов, причастных к промышленности и реальному сектору экономики, может сложиться очень результативный день. Сейчас нельзя сидеть, сложа руки. Активность деятельность — залог вашего успеха. Возможно, вам удастся решить сложные технические вопросы по установке, монтажу и отладке станков и оборудования. Работа, требующая больших физических усилий, будет хорошо оплачиваться.
Дева
Сегодня Дев, которые, по роду своей деятельности имеют отношение к рекламе и популяризации бизнеса, ожидает успех. Можно заниматься устроением презентаций и выставок. Рекламное объявление, размещенное в средствах массовой информации, может принести вам максимальную отдачу. Рекомендованы любые публичные действия, рассчитанные на массовое воздействие.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют уделить внимание благоустройству своего рабочего места. Владельцы магазинов и офисов могут закупать специальную мебель и офисную технику, которая облегчит труд подчиненных и позволит повысить производительность и качество работы. Возможно, ваши помещения нуждаются в косметическом ремонте. Процветает семейный бизнес. Можно заключать сделки на аренду.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занятые в сфере торговли и оказания услуг, имеют хорошие шансы для повышения доходов. Интенсивнее идет информационный обмен. Товарно-денежное обращение может ускориться. Благополучно могут проходить деловые поездки и встречи. День благоприятен для транспорта, торговли модной одеждой, товарами для детей. Могут преуспеть консультанты сетевого маркетинга.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут увеличить доход от использования ресурса недвижимости. Если вы давно собирались купить или арендовать гараж, офис, склад, то в этот день сделка пройдет удачно. Магазинная и рыночная торговля дает хорошую прибавку к выручке. Звезды советуют повысить активность в сфере строительства и коммунальных услуг — здесь дела могут пойти успешно.
Козерог
Сегодня Козерогам для успешной реализации рекомендуется сконцентрировать внимание на расширении деловых связей. Это направление сулит вам наибольший эффект. Активные перемещения, телефонные звонки, переписка, наведение справок, деловые встречи, знакомства — все это залог того, что день не будет прожит впустую. Во второй половине дня интенсивность информационных потоков нарастает.
Водолей
Сегодня Водолеи, имеющие свой бизнес, смогут получить налоговые вычеты, если ранее оформляли соответствующие документы. Те, кто имеет свободное время помимо основной работы, могут найти дополнительную подработку. Работодатель может попросить Вас выйти на замену заболевшего коллеги во внеурочное время. Старайтесь не делать публичных заявлений и держите при себе свои намерения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют использовать методы неформального общения с потенциальными деловыми партнерами. Так Вы скорее сможете заручиться поддержкой нужных Вам людей. Если вас приглашают на дружескую вечеринку — обязательно соглашайтесь. Наверняка там вы сможете приобрести новых друзей и укрепить прежние деловые связи. Хорошо при этом обсуждать планы на будущее.