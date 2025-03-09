Доходы растут – финансовый гороскоп на 10 марта

Сегодня мы можем заработать кругленькую сумму.

Читайте наш гороскоп, чтобы подготовиться к ключевым моментам дня и использовать их с максимальной пользой.

Овен

Сегодня Овны могут рассчитывать на положительные сдвиги в деловой жизни. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ. Вы можете получить неожиданные, незапланированные доходы в виде премии или выигрыша в лотерею. При общении в дружеском кругу с деловыми партнерами вы сумеете наметить перспективные планы, которые будут вполне реальными.

Телец

Сегодня Тельцы будут в состоянии значительно укрепить свои позиции в плане карьеры и авторитета. У рядовых сотрудников могут стать более доверительными отношения с начальством. Вам могут доверить некоторые ответственные задания. При необходимости звезды советуют воспользоваться методами тайной дипломатии или обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю.

Близнецы

Сегодня Близнецы , имеющие свой бизнес, могут реализовать планы на развертывание сотрудничества с иностранными партнерами. В этой связи вы можете получить приглашение совершить ознакомительную поездку за границу. Если Вы работаете в общественной организации, то часть расходов на дорогу или всю её стоимость вам могут компенсировать за счет спонсорской помощи.

Рак

Сегодня у Раков уровень доходов в бизнесе может существенно повыситься. Особенно это заметят те, кто связан с производством и финансово-кредитным сектором экономики. Инвестиции начинают приносить хорошие доходы. При работе в сфере услуг Вам может поступить выгодный заказ, с которым Вы сможете быстро справиться. Если вы хотели сменить работу, то самое время этим заняться.

Лев

Сегодня Львы способны проявить себя прекрасными переговорщиками и мастерами компромисса. Вы сумеете найти самые оптимальные варианты сотрудничества с деловыми партнерами и подписать соответствующие договоры. Особенно успешно идут дела с партнерами, живущими в других регионах или за границей. Работа по выполнению клиентских заказов может получить новый импульс.

Дева

Сегодня Девам , возможно, предстоит большая и весьма конструктивная работа. Тем, кто занят в промышленном производстве или связан с необходимостью решать технические задачи, многое удастся реализовать. Хорошо идет работа по ремонту и отладке станков и оборудования, конвейерного производства. Бизнесмены могут принять на работу нового ценного сотрудника.

Весы

Сегодня Весы , занимающие руководящую должность, могут столкнуться с рядом трудностей. Возможно, вам придется отстаивать правильность своей позиции в борьбе. Подчиненным лучше не появляться в поле зрения своего начальства. Намного лучше идут дела у творческих работников, занятых индивидуальной трудовой деятельностью или имеющих свободный график работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места. Офисным служащим хорошо купить новую, более удобную мебель или переставьте старую, расположив её более удобно для работы. Бизнесменам рекомендовано закупать офисную технику и оборудование, которое увеличит производительность труда сотрудников. Успешно пойдет работа над отчетами.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может начаться удачное время для налаживания деловых связей. Звезды советуют вам максимально инициировать себя на новые знакомства, контакты, телефонные звонки и поездки. Успех ожидает работников торговли, транспорта, а также всех тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей. У Вас не будет проблем при оформлении документов.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут хорошо пойти любые дела, связанные с недвижимостью. Если вы ищите помещение для его аренды, либо сами желаете сдать в аренду собственное помещение, то вам удастся найти наиболее выгодный вариант. Строители и коммунальщики способны быстро выполнить запланированный объем работы. Удачно проходят деловые встречи и знакомства.

Водолей

Сегодня у Водолеев наступает время успешных деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов. Информационные вопросы решаются легко и быстро. Нужная и полезная информация сама идет вам в руки. Если вы с утра отправитесь в дорогу и в полдень проведете деловую встречу, то сумеете достичь своих целей. Хорошо идут дела у работников транспорта и торговли.

Рыбы