Верим в наши отношения — любовный гороскоп на 13 марта

Наш гороскоп обещает насыщенный день, полный неожиданных поворотов и интересных возможностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют отказаться от романтических мероприятий: для них может не быть времени, сил или подходящих внешних условий. Общение с любимым человеком может сопровождаться помехами, разговор может свестись к выяснению каких-то подробностей. Детали сегодня могут заслонить главное.
Телец
Сегодня Тельцам события дня указывают на некий очевидный рубеж в их личной жизни, но увы, не дают им простых и ясных советов для разруливания сложившейся в ней конкретной ситуации, вызывающей все больше вопросов. Могут оставаться противоречивыми и внешние новости, и собственные мысли и чувства.
Близнецы
Сегодня Близнецов день вынуждает стать реалистами и строже расставить для себя жизненные приоритеты. Романтические отношения и связанные с ними надежды могут уйти на второй план или быть временно поставлены на паузу, пока решается вопрос о профессиональной карьере, здоровье или жилье.
Рак
Сегодня Раков поток информации не радует, так как не сулит им самого главного: определенности. Но они могут кое-чего добиться, если будут действовать аккуратно и обогнут в своих личных отношениях зону затяжных противоречий, будут избегать двусмысленных для себя тем, жестов и ситуаций.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют обращать внимание на детали и нюансы, но не зацикливаться на них и не предаваться негативным мыслям — в противном случае, будет нарушено душевное спокойствие. Если те или иные подробности романа пока остаются непроясненными, лучше принять это как данность.
Дева
Сегодня Девы поймут окончательно, что пойманы в сети судьбы и вынуждены принять правила любовной игры. Некоторые Девы столкнутся с последствиями своего поведения в прошлом. Это день, когда лучше честно признать положение дел, не тешить себя иллюзией быстрого разрешения сомнений и противоречий.
Весы
Сегодня для Весов романтическое свидание будет не лучшей идеей. Многие Весы не смогут или не захотят поддерживать диалог, могут провести весь день под влиянием негативных эмоций, воспоминаний или тайных сомнений. Не исключено плохое самочувствие или другое вынужденное ограничение.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют придерживаться в делах сердечных собственных планов и тактики, а к возможным моментам неопределенности относиться, как к временному явлению. Не стоит пытаться в чем-либо переубеждать любимого человека: пройдет немного времени, и он сам поймет, в чем ошибался.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит отложить романтические контакты и мероприятия. День мешает лирическому общению, может поставить границы позитивным эмоциям или свободе выражения чувств. Многим Стрельцам он создаст невыгодные условия, в которых им будет сложно проявить лучшие черты своего характера.
Козерог
Сегодня Козероги вряд ли получат ответы на все свои вопросы или сделают в своей личной жизни окончательный выбор. Лучшее, что может дать им этот день — общую уверенность в себе, которая и поддержит их душевное равновесие. Что касается деталей и частностей, до непротиворечивой картины пока далеко.
Водолей
Сегодня для Водолеев длится не самая удачная полоса. Те или иные обстоятельства могут омрачить им свидание, подпортить настроение или закрыть (временно) путь к любимому человеку. Не стоит рассчитывать на однозначный ответ, полный психологический комфорт и преобладание позитивных эмоций.
Рыбы
Сегодня у Рыб формальная инициатива общения может принадлежать партнеру, но фактический контроль над ситуацией будет оставаться у них самих. Это не избавит их от двойственности и неясности в некоторых вопросах отношений, но поможет им оставаться хозяевами положения. Им стоит быть увереннее в себе.