Нас ждет успешный успех — финансовый гороскоп на 14 марта

Наш гороскоп говорит, что многое зависит от вашего настроя и готовности адаптироваться к обстоятельствам.
Овен
Сегодня Овны могут быть сосредоточены на вопросах получении информации и наработки деловых связей. В первой половине дня в результате неформального общения вы можете приобрести дружеское расположение своих коллег. Может поступить ценная информация. Во второй половине дня вы можете стать жертвой обмана, интриг. От сомнительных встреч и поездок лучше отказаться.
Телец
Сегодня Тельцы в первой половине дня смогут добиться расположения со стороны начальства. Вам могут поручить ответственное задание, которое повысит вашу репутацию и будет способствовать росту доходов. Во второй половине дня ситуация может поменяться не в лучшую сторону. Если вы трудитесь в составе группы над общим проектом, то могут возникнуть разногласия и нарушиться ритм работы.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут успешно заниматься рекламной и юридической деятельностью в интересах своей фирмы. Хорошо проходят контакты с иностранными партнерами. Можно разрабатывать новые логистические маршруты. Поставки импортного товара проходят без задержек. Однако во второй половине дня звезды советуют дистанцироваться от контакта с начальством.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют вступать в сомнительные и противозаконные контакты с иностранцами и людьми, приехавшими издалека. Любая ваша тайная деятельность вскоре может стать явной с вероятным ущербом для деловой репутации. Публичные люди могут увидеть в средствах массовой информации сообщения, которые будут бросать тень на их репутацию.
Лев
Сегодня Львы смогут существенно укрепить деловые партнерские связи. С некоторыми из партнеров вы сможете подружиться и достигнуть лучшего взаимопонимания, чем это было прежде. Успешными будут ваши действия по оформлению полагающихся Вам по закону выплат — субсидий, компенсаций, пособий, доплат к пенсии и налоговых вычетов. Хорошо заниматься страхованием имущества.
Дева
Сегодня у Дев, имеющих собственный бизнес, может сложиться непростой день. Может повыситься вероятность конфликта с представителями официальных властей, с деловыми партнерами и с основными учредителями. Рекомендуется воздерживаться от активности в этом направлении и избегать обострения противоречий. Старайтесь заручиться поддержкой в трудовом коллективе.
Весы
Сегодня у Весов на работе все может складываться благополучно. Вы можете заручиться особым расположением со стороны начальства. Хорошо идут дела у тех, кто занят в рекламных агентствах, туристических бюро, шоу-бизнесе, индустрии развлечений, торговле модной одеждой. Однако, начиная с полудня, вам могут быть предъявлены служебные обвинения в допущенных ошибках.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, чтобы добиться успеха, звезды советуют сосредоточиться на наиболее благоприятных направлениях деятельности. К ним могут относиться: получение ипотечных кредитов, долгосрочное планирование бизнеса, укрепление деловых и погашение всех необходимых задолженностей. При наличии свободных денег, направляйте их на досрочное погашение кредитов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют с самого утра проверить, нет ли у вас задолженности по оплате коммунальных услуг и аренды помещений. Наличие долгов не сулит вам ничего приятного — кредиторы могут активизировать свои усилия по истребованию с Вас долгов. Вам могут в ультимативной форме предъявить требования, вплоть до судебных исков. Не рекомендуется подписывать договор аренды.
Козерог
Сегодня для Козерогов наиболее острой проблемной темой дня могут стать оформления документов. Вы можете потерять много времени в ходе бюрократических согласований и проволочек. Лучше, если вы отложите эти дела на другое время — так вы сохраните в спокойствии и равновесии свою нервную систему. Если же отложить нельзя, то руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь — один раз отрежь».
Водолей
Сегодня Водолеям, занятым в сфере промышленного производства, лучше всего заниматься конкретной работой по модернизации, монтажу и ремонту оборудования. У вас может быть достаточно смекалки и работоспособности, чтобы справиться со своими обязанностями. Однако не следует рассчитывать на быстрое получение дохода от инвестиций. Расходные статьи бюджета могут превысить ваши доходы.
Рыбы
Сегодня Рыбам, имеющим отношение к творческим профессиям, или располагают свободным графиком работы, весь день обещает весьма успешную деятельность. Хорошо заниматься устроительством презентаций, выставок, увеселительных мероприятий, рекламными акциями и театральной деятельностью. Наиболее проблемно обстоят любые дела, имеющие отношение к недвижимости и строительству.