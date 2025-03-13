Самые темные дни второй половины марта 2025 года

Понимание этих космических явлений поможет подготовиться к возможным испытаниям и эффективно их преодолеть.
1. Полное лунное затмение (14 марта 2025 года)
В этот день произойдет полное лунное затмение, известное как «Кровавая Луна» из-за характерного красноватого оттенка Луны. Это затмение будет полностью видно в Северной и Южной Америке, а также при восходе в Австралии и северо-восточной Азии. В астрологии лунные затмения часто символизируют кульминацию или завершение определенных жизненных этапов, побуждая нас отпускать старое и готовиться к новому.
2. Ретроградный Меркурий (15 марта – 7 апреля 2025 года)
С 15 марта по 7 апреля Меркурий будет находиться в ретроградном движении, начиная с знака Овна и возвращаясь в знак Рыб 29 марта. Периоды ретроградного Меркурия традиционно ассоциируются с трудностями в коммуникации, задержками в путешествиях и техническими неполадками. Особенно важно в это время быть внимательными при подписании документов и планировании важных мероприятий.
3. Частичное солнечное затмение (29 марта 2025 года)
29 марта произойдет частичное солнечное затмение, видимое в Западной и Северной Европе, северо-западной России, северо-восточной части Северной Америки и северо-западной Африке. Солнечные затмения в астрологии часто указывают на неожиданные перемены и новые начинания, однако в период ретроградного Меркурия рекомендуется тщательно обдумывать любые новые проекты.
Рекомендации на неблагоприятные дни
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