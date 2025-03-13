ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Самые темные дни второй половины марта 2025 года

13 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Март 2025 года обещает быть насыщенным астрологическими событиями, способными существенно влиять на нашу жизнь.

Самые темные дни второй половины марта 2025 года
Фото: Image by Freepik

Понимание этих космических явлений поможет подготовиться к возможным испытаниям и эффективно их преодолеть.

1. Полное лунное затмение (14 марта 2025 года)

В этот день произойдет полное лунное затмение, известное как «Кровавая Луна» из-за характерного красноватого оттенка Луны. Это затмение будет полностью видно в Северной и Южной Америке, а также при восходе в Австралии и северо-восточной Азии. В астрологии лунные затмения часто символизируют кульминацию или завершение определенных жизненных этапов, побуждая нас отпускать старое и готовиться к новому.

2. Ретроградный Меркурий (15 марта – 7 апреля 2025 года)

С 15 марта по 7 апреля Меркурий будет находиться в ретроградном движении, начиная с знака Овна и возвращаясь в знак Рыб 29 марта. Периоды ретроградного Меркурия традиционно ассоциируются с трудностями в коммуникации, задержками в путешествиях и техническими неполадками. Особенно важно в это время быть внимательными при подписании документов и планировании важных мероприятий.

3. Частичное солнечное затмение (29 марта 2025 года)

29 марта произойдет частичное солнечное затмение, видимое в Западной и Северной Европе, северо-западной России, северо-восточной части Северной Америки и северо-западной Африке. Солнечные затмения в астрологии часто указывают на неожиданные перемены и новые начинания, однако в период ретроградного Меркурия рекомендуется тщательно обдумывать любые новые проекты.

Рекомендации на неблагоприятные дни

- Осторожность в коммуникации: Избегайте импульсивных высказываний и тщательно проверяйте информацию.
- Планирование: Учитывайте возможные задержки и непредвиденные обстоятельства при организации мероприятий.
- Эмоциональная стабильность: Практикуйте техники релаксации и медитации для поддержания внутреннего равновесия.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиСамые темные дни второй половины марта 2025 годаГороскоп на 14 марта 2025 годаФинансовый гороскоп на 14 марта 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 14 марта 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 14 марта 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Гороскоп на 14 марта 2025 года: что обещают астрологи
Гороскоп на 14 марта 2025 года: что обещают астрологи
Политика конфиденциальностиУсловия использования