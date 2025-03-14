Настраиваемся на позитив — гороскоп на 15 марта

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов приглашает к взаимно интересному приятному диалогу и настраивает на поиск компромисса.

Наш гороскоп говорит, что даже претензии лучше облечь в дипломатичную форму. Есть возможность поднять старую тему, возобновить прежний контакт или былую симпатию. Отличный момент для оживления общения между партнерами и супругами, для обращения за консультацией. Возможен акцент на тонкостях этикета, эстетики или права. Уместен визит к юристу. Важно помнить о промежуточном характере разговоров и избегать заключения окончательных договоренностей. Стоит осторожнее искать посредников: не исключен подвох.

Овен

Сегодня Овнам день поможет удовлетворить свою потребность в обратной связи. Он настроит их на дипломатичный лад, создаст им хорошие условия для переговоров, продолжения дискуссий, поисков компромисса и обмена остроумными идеями. Обаятельная манера вести диалог сделает многих Овнов приятными собеседниками. Чем сложнее затронутая тема, тем больше оснований обсудить ее сегодня, не откладывая на завтра.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что условиями успеха в текущих делах будут контактность, любезность и дипломатичность. Проявляя эти качества, будет легче договариваться с людьми и восстанавливать нужные связи, поддерживать благоприятный психологический климат в паре или группе. День хорош для совещаний, обращений в сервис, обсуждения юридических, медицинских и косметологических нюансов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день внесет в текущие дела больше удачи, гармонии и комфорта. Он подойдет для интересного приятного общения, художественного и литературного творчества, соприкосновения с миром красоты и искусства, сравнения равноценных предложений, обсуждения вариантов будущего. Можно достать из запасников заготовки творческих идей, попытаться наладить контакт с бывшими друзьями или пассиями.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют удвоить дипломатичность дома, в служебном общении и в сфере личных отношений. Победой и удачей сейчас стоит считать не снятие всех противоречий, а баланс интересов и достижение компромисса. С учетом этой тенденции, день подходит для супружеских и деловых переговоров, для консультаций по поводу жилья и недвижимости, для обсуждения юридических и эстетических вопросов.

Лев

Сегодня Львам звезды намекают, что это отличный день для общения. Даже если обстоятельства вынуждают к уединению или нет настроения, стоит нарушить свое молчание (ответить на звонок, принять приглашение в гости). Также сегодня возрастает вероятность добрых вестей и появляется добавочный материал для сравнений. Приятные новости могут поступать из далеких краев, из параллельных или забытых источников.

Дева

Сегодня Девам от концентрации на своих персональных интересах придется перейти к коллегиальному мышлению и партнерским переговорам. Оживятся диалоги на личные темы, могут быть затронуты вопросы эстетики, но звезды советуют обращать больше внимания на дискуссии о финансах и юридических аспектах. Хорошо обсуждать детали, связанные с обменом, возвратом, кредитом, компенсацией, взаимозачетами.

Весы

Сегодня Весы получают возможность вернуться к интересующим их диалогам. Оживятся беседы с деловыми партнерами, консультантами и посредниками, а также супружеские совещания. В любых переговорах может ощущаться скрытое противоречие или раздражение. Взаимный интерес сторон не позволит поссориться, но и прийти к полному согласию пока будет сложно, наиболее вероятный исход — временный компромисс.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется считаться с заключенными ранее договоренностями, с чужими правами, вкусами или мнениями. Темой дня может стать личная беседа или служебная переписка. Возможно, предстоит вернуться в прошлое (например, к старым форматам связи). Ситуация может содержать в себе долю подвоха. Может пригодиться дополнительный источник подсказок, приватная консультация с врачом или юристом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получат возможность отвлечься от сложных, скучных или ответственных сфер своей жизни. Они смогут сменить обстановку на менее формальную или переключиться на более приятные для себя разновидности общения. Их внимание может привлечь светское мероприятие, творческая тусовка или затяжная романтическая история. Судьба может предоставить им шанс оживить прежние связи, чувства или идеи.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к новостям и контактам. Темой дня может стать совещание с партнерами или руководством, консультация, брачный контракт, деловое соглашение, жилищный договор, обращение в суд. Возможно, согласия удастся добиться не сразу и наметятся затяжные переговоры. Важно избегать обострения разногласий и стремиться к балансу интересов везде, где это возможно.

Водолей

Сегодня для Водолеев возрастает вероятность приятных новостей и интересных предложений. Звезды советуют им быть коммуникабельнее, чтобы не пропустить хорошую возможность. Может завязаться дискуссия, оживиться романтическая переписка, появиться надежда на восстановление приятного знакомства или на публикацию статьи. Могут вызвать интерес зарубежные контакты, забытые маршруты и средства связи.

Рыбы