Вливаем в работу больше креатива — финансовый гороскоп на 15 марта

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать и как использовать их с максимальной пользой.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, предстоит решить немало сложных проблем. Прежде всего, могут испортиться отношения с коллегами по работе. В результате интриг и дезинформации исходящей от ваших тайных недоброжелателей мнение о вас со стороны начальства может измениться не в лучшую сторону. Чтобы справиться с ситуацией, звезды советуют вести себя предельно открыто.
Телец
Сегодня Тельцам, деятельность которых во многом зависит от связей с заграницей, предстоит преодолевать ряд сложностей. Прежде всего, будьте готовы к срыву графика поставок товара по импорту. Препятствия могут исходить как от поставщика, так и задержками в оформлении грузов на таможне. Бизнесменам звезды советуют критически отнестись к действующей логистике и поискать другие варианты.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, придется заново переоценить время, которое вы тратите на работу и на семью. Дисбаланс в сторону работы может привести к напряжению со стороны семьи и родителей. При большем внимании семье в ущерб работе, вы можете столкнуться с недовольством начальства. Если в течение дня вы услышите тревожные сигналы с той или другой стороны, значит, это повод задуматься.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, предстоит сосредоточиться на вопросах укрепления деловых связей. Обстоятельства могут сложиться так, что от прежних контактов придется отказаться. Но у вас при этом будет шанс быстро найти им достойную замену. Возможно, вам придется совершить ряд поездок и провести переговоры, чтобы определиться в приоритетах. Старайтесь не давать никому обещаний.
Лев
Сегодня Львам, возможно, предстоит развязывать сложный узел финансовых проблем. Чтобы минимизировать риски, лучше всего воздержаться от финансовых расходов, не делать крупных покупок и инвестиций. Напряжение может возникнуть по линии контроля со стороны представителей фискальных служб. Старайтесь урегулировать вопросы, применяя методы тайной дипломатии.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с усилением разногласий в деловых партнерских отношениях. Вам может показаться, что партнер вкладывает совместные деньги в невыгодные сделки. Попытка притормозить авантюрное поведение партнера может столкнуться с его сопротивлением. Выход из ситуации помогут найти ваши друзья. Организуйте обсуждение проблем в неформальной обстановке.
Весы
Сегодня у Весов в трудовом коллективе может сложиться напряженная обстановка с коллегами. Если вы работаете в офисе или магазине, то причиной споров могут стать неурегулированные вопросы с распределением рабочих мест, территории или кабинетов. Другой причиной может стать путаница с бумагами и отчетностью. Конфликтную ситуацию поможет решить вышестоящее руководство.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, предстоит решать вопросы своего участия в финансовых проектах акционерного общества. Звезды советуют делать инвестиции только в те проекты, которые имеют отношение к сотрудничеству с партнерами из других регионов или из-за границы. Все остальные вложения могут принести вам убытки. Воздержитесь от юридических разбирательств.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют заниматься любыми вопросами, имеющими хоть какое-то отношение к недвижимости. Не следует предпринимать тут никаких инициатив. Речь может идти о сделках с недвижимостью, о строительстве и коммунальных работах. Однако если у вас имеются задолженности по коммунальным платежам, то поторопитесь полностью погасить долги.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться такая ситуация, которая будет вынуждать вас совершить деловую поездку для урегулирования спорных вопросов. Если есть такая возможность, попросите своего делового партнера отправиться вместе с вами. Дело в том, что сами вы вряд ли сможете найти компромисс, и это может спровоцировать разрыв важных деловых связей. А партнер может помочь.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, предстоят крупные финансовые расходы. Однако, при этом, уровень доходов может снизиться. Как-то выровнять баланс вы сможете, только усилив интенсивность собственных усилий на работе. Не отказывайтесь от дополнительной нагрузки, соглашайтесь на дополнительную работу во внеурочное время. Хорошо пересматривать структуру расходов.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется подумать о своем имидже в бизнес сообществе. Попробуйте поменять стиль поведения и внешний облик. Особенно это касается офисных служащих. Вы можете выглядеть более респектабельно и одновременно быть тактичнее в общении. Если ваш труд имеет отношение к творчеству, то день пройдет удачно. Ваша энергия и обаяние способны решить любые проблемы.