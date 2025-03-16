Удерживаем себя от роковой ошибки – любовный гороскоп на 17 марта

Наш гороскоп поможет заглянуть в предстоящий день и узнать, какие события могут повлиять на ваше настроение и планы.
Овен
Сегодня Овнов не оставит равнодушными поведение партнера (а также соперника в любви, если таковой есть). Их реакция может иметь необычные крайние степени, от непреодолимой тяги до не вполне объяснимого отторжения. Некоторые Овны заподозрят здесь элемент обольщения, внушения или колдовства.
Телец
Сегодня Тельцы зависят от обстановки или настроения своего партнера, и оба этих фактора оставляют желать лучшего. Эмоциональный фон может быть непростым и коварным, а партнер быть не в духе или что-то скрывать. Звезды советуют не допускать вмешательства третьих лиц в свои личные отношения.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды намекают, что им лучше отказаться от нового свидания и активного продолжения любовной игры. Ситуации дня могут иметь неприятный эмоциональный оттенок. Возможны навязчивые желания, неудачные шутки и подарки, а также моменты, сомнительные с морально-этической точки зрения.
Рак
Сегодня Ракам желательно следить за ситуацией и своим поведением утром: если оно стартует с неудачной ноты, весь день будет испорчен плохим настроением, а к нему могут добавиться внешние роковые факторы. Даже если все хорошо, со свиданием или важным шагом в личной жизни лучше повременить.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить о возможном неблагоприятном психологическом фоне этих суток, способном внушить дурные мысли и негативные эмоции. В течение дня может усилиться подозрительность, тайная ревность или навязчивое желание. Что-то может навести на мысль о мнимом «сглазе» или «привороте».
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что эмоциональный фон и обстановка дают им мало возможностей. В атмосфере этого дня могут гаснуть драгоценные искры вдохновения и спонтанности, с трудом подбираться нужные остроумные слова или возникать иные барьеры на пути к выполнению задуманного.
Весы
Сегодня Весам не стоит видеть только плохое в негативных ситуациях момента и сопутствующих им переживаниях. Возможно, это знак, призывающий вскрыть в себе какие-то давние чувства, поработать с внутренними психологическими настройками, сексуальностью или морально-этическими устоями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить активные контакты с любимым человеком и уделить время себе (особенно, если они рождены в октябре). Возможно, придется потратить эти сутки на борьбу со своими негативными мыслями и скрытыми темными импульсами, а также со следами любовного прошлого.
Стрелец
Сегодня Стрельцов атмосфера этого дня может навести на подозрения или воспоминания о прошлом. Им стоит помнить, что эти сутки способны подчеркнуть негативную часть событий и «затемнить» хорошие стороны любовной ситуации. Звезды считают, что стоит взять небольшой перерыв в общении с пассией.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что утром их личные отношения остаются в зоне риска. Может иметь место ложное понимание обстановки и подверженность негативным мотивам. Не стоит ставить в зависимость от создавшегося положения свое будущее: ситуации затягивается, но однажды она все же разрешится.
Водолей
Сегодня для Водолеев некоторые положительные моменты любовной истории могут обернуться проблемами, так как изменится их настрой или обстановка. Звезды советуют остановиться и удержаться от быстрого продолжения: итог подобной поспешности может не понравиться, а в отдаленной перспективе и навредить.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может начаться с любовного обольщения и морока, но все злые любовные чары рассеются для них после полудня. Вторая половина дня может не дать им солнечного настроения и полной уверенности, но она прольет свет на истинную суть недавних событий и поможет удержаться от роковой ошибки.