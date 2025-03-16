Работайте в одиночку – финансовый гороскоп на 17 марта

Наш гороскоп говорит, что звезды приготовили как приятные сюрпризы, так и небольшие испытания, которые потребуют внимательности и терпения
Овен
Сегодня Овнам звезды не рекомендуют заниматься тайной деятельностью. Любая ваша незаконная деятельность вскоре может быть вскрыта с наложением штрафных санкций. Чаще всего это могут быть нарушения правил дорожного движения. Бизнесменам следует проверить, все ли в порядке у вас в трудовом коллективе.
Телец
Сегодня Тельцы, имеющие свой бизнес с заграницей, могут столкнуться с множеством препятствий. Например, на таможенном посту могут остановить партию импортных товаров, обнаружат нарушения и наложат штраф или арест. Оптовая торговля наиболее уязвима. Также страдает туристический бизнес. Для решения возникающих трудностей воспользуйтесь помощью со стороны дружеских связей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, владеющих собственными фирмами и имеющими непогашенные долги, непростая ситуация может сложиться. Вам могут быть предъявлены жесткие требования со стороны кредиторов с привлечением к разбирательству судебных органов. На банковские счета может быть наложен арест, заморожены все текущие финансовые операции. Не доводите до большой просрочки.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют активнее вести себя во всех делах. От вашей инициативы зависит, будет ли этот день успешным или неудачным. При пассивной позиции вам не избежать неприятностей и это время может стать днем упущенных возможностей. Могут начать ослабевать и рваться деловые связи. Только личными контактами и договоренностями вы сумеете преодолеть разногласия.
Лев
Сегодня для Львов, работающих во властных государственных структурах и в сфере медицины, удачно может сложиться этот день. Вам могут предложить поработать во внеурочное время на подмене заболевшего коллеги. Успешно поработают фрилансеры на удаленной работе. Крайне неудачное время для финансовых операций - вы можете перепутать счета и отправить деньги не по назначению.
Дева
Сегодня у Дев могут нарастать противоречия по линии делового партнерства. От партнера могут поступать критические замечания в ваш адрес и обвинения в пассивности и отсутствии инициативы. Звезды советуют вам прислушаться к критике и скорректировать свое поведение. Возможно, требуется ускорить темп работы. Могут быть претензии со стороны клиентов.
Весы
Сегодня у Весов самоотверженная работа может получить заслуженное признание со стороны вышестоящего руководства. Вы можете значительно продвинуться вперед в плане карьерного роста. Хотя в среде коллег в трудовом коллективе вы можете быть окружены недоброжелательной атмосферой, интригами и завистью. Звезды советуют вам не вступать в споры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам следует опасаться участия в финансовых аферах. Если вас будут приглашать сделать финансовые вложения на очень выгодных условиях по процентным ставкам, то это может оказаться обманом. Есть риск вложить деньги в некий проект, который на самом деле может оказаться завуалированной финансовой пирамидой. Держитесь подальше от любых финансовых спекуляций.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут успешно заниматься активной финансовой деятельностью, и это поможет им справиться с множеством трудностей. Финансовые потоки и безналичные банковские платежи – вот сфера, которая сулит вам удачу. Можно брать кредиты и вкладывать деньги в строительство, в сельское хозяйство, в покупку земли и недвижимости. Торможение может исходить от представителей власти.
Козерог
Сегодня Козероги могут получить известия, которые вынудят вас отправиться в деловую поездку. Однако звезды не советуют вам ехать в одиночку. Пригласите своего постоянного партнера помочь вам разобраться в ситуации. А она может быть весьма серьезна. Установленные прежде связи могут оказаться на грани разрыва. Но активное участие вашего партнера поможет выправить положение.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют интенсивно работать и при этом максимально урезать расходные статьи бюджета. Дело в том, что потраченные деньги, вероятно, не принесут вам желаемой отдачи. Сделанные инвестиции могут оказаться неэффективными. Наиболее выгодная тактика для вас - накопление, аккумулирование финансов под будущие вложения. Сумейте удержать деньги в руках.
Рыбы
Сегодня Рыбам следует подумать, насколько верный темп деятельности вами избран. Дело в том, что слишком большая ваша активность может привести к рассогласованности в действиях с вашим деловым партнером. Уходя в отрыв и оставляя позади себя партнера, вы не сумеете добиться желаемого эффекта. Медлительность партнера будет вызывать у вас раздражение. Старайтесь действовать согласованно.