Становимся сильными и твердыми – гороскоп на 17 марта

16 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Атмосфера этих суток психологически тяжеловата. Она подчеркнет все имещиеся отягощения, включая трудности бизнеса, роковые зависимости, проблемы любви, денег, секса и дружбы.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Скорпионе может зациклить внимание на негативной стороне событий, порой создавая в них иллюзию «злого колдовства». Одна из задач дня –противостоять искушению, лжи, темным страстям и самообману. Нужна осторожность в операциях с налогами, кредитами, партнерскими и коллективными ресурсами. Не стоит спешить встраиваться в новые проекты, имея сложный багаж прошлого (например, вредные привычки или неоплаченные долги). Овен Сегодня Овнам звезды советуют минимизировать контакт с неподходящими людьми. Это могут быть ненадежные партнеры, не готовые к честной борьбе конкуренты, а также лица, от которых идет волна эмоционального негатива или странного «магического» очарования. Если такого общения не избежать, стоит принять меры осторожности (в зависимости от ситуации, деловой подстраховки или психологической защиты). Телец Сегодня Тельцам стоит следить, чтобы мелкие недоразумения и совпадения не превращались в проблему для значимых отношений, личных и деловых. День создает почву для недопонимания, внушения, недоверия, искажения истины, а иногда и для оправданных обид или подозрений, способных подпортить общение. Психологическая атмосфера вплоть до ночи может оставаться не слишком комфортной (неприятной, неловкой). Близнецы Сегодня Близнецам может показаться, что он поймали момент удачи или вдохновения. Звезды советуют им не слишком обольщаться, так как развитие событий грозит обмануть их ожидания. Вместо предвкушаемого результата может иметь место разочарование, обман, ущерб или осечка. Недавние развлечения способны привести к проблеме со здоровьем, к сложностям в любви, творчестве, дружбе или на работе. Рак Сегодня Ракам стоит быть аккуратнее утром. Начало дня чревато всплеском негативных переживаний, неудачными бытовыми ситуациями или другими моментами дискомфорта. Основная часть дня может не избавить полностью от неприятных эмоций, но даст больше возможностей для того, чтобы справляться с ними. Если не нужно предпринимать какие-то действия или решения прямо сегодня, звезды советуют отложить их на завтра. Лев Сегодня Львам звезды советуют удвоить осторожность и не отмахиваться от утренних знаков и предчувствий: в течение дня они вполне могут оправдаться и реализоваться. В быту и в деловой сфере достаточно включить и наладить свои системы защиты и подстраховки. Больше опасности несут негативные эмоции: они могут обернуться сложностями в общении с близкими, друзьями, партнерами или недоброжелателями. Дева Сегодня Девам день не обещает конкретных серьезных проблем, но и не слишком способствует их текущим планам. Окружающая обстановка вплоть до вечера может иметь негативный оттенок и подтверждать их худшие подозрения, что не обязательно соответствует истине. По возможности, сегодня лучше воздерживаться от важных встреч, занятий и командировок, а также обращения к друзьям, в организации и сервисы. Весы Сегодня Весам звезды советуют отложить все необязательные дела и решения, а также важные контакты. Наиболее критично утро (особенно для Весов, рожденных в середине октября): в это время возможно дурное настроение, плохое самочувствие, искаженное видение себя и ситуации. Основная часть дня не снимет всех проблем, но может сместить акценты в другую плоскость, например, финансовую или сексуальную. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше взять паузу в своих делах, чтобы отрегулировать свое настроение и самочувствие. Важно не поддаваться утренним негативным настроениям: если их не купировать, основная часть дня может пройти на похожей волне, создавая проблемы в семье или в другой сфере жизни. Лучше отложить инициативы и все несрочные работы, так как есть риск помех, неудачной обстановки или роковой ошибки. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды напоминают о необходимости внимательнее выбирать себе друзей и соратников, в том числе на будущее. Ошибки, совершаемые в этом направлении, могут привести к оживлению теневой части прошлого и затруднить использование новых возможностей. Получив подозрительные знаки, не стоит их игнорировать. Полезно подумать о своих уязвимых тайных сторонах, куда может проникнуть негатив. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют воздерживаться от любых порывов: независимо от мотива, они способны дать нежелательный эффект. Бездействие может угнетать, но активность обойдется дороже. Также в этот день может в негативных красках рисоваться будущее. Если ситуация кажется критичной и безвыходной, стоит помнить о ее промежуточном характере, о возможности доработок и продолжения диалога. Водолей Сегодня Водолеям желательно начать день с оценки ситуации: не исключено, что за благоприятным фасадом кроются предпосылки к осложнениям. Стоит обращать особое внимание на нюансы, связанные с ресурсами, мировоззрением и правом. В течение дня события укажут более ясно на источник и природу подвоха. Возможны признаки психологического давления, усложняющего достижение цели или пребывание в коллективе. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют перенести все важные выводы, решения и действия на вторую половину суток. В это время станут виднее ловушки и спадут маски чужого притворства, а некоторые соблазны просто утратят силу (например, разонравится рискованная идея обойти правила или изменить договор). Если сложными и критичными окажутся внешние события, важно помнить о своих опорах, они обеспечат защиту.