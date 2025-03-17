Пишем сценарий встреч заранее – любовный гороскоп на 18 марта

Наш гороскоп поможет лучше понять тенденции дня, избежать возможных трудностей и воспользоваться благоприятными возможностями.
Овен
Сегодня у Овнов природная импульсивность выражена чуть меньше, зато их чувства становятся глубже, а эротические потребности сильнее. В любовных делах они вряд ли будут проявлять инициативу с нуля – скорее, постараются удержать того или ту, к кому привязаны и кто разделяет их сексуальные фантазии.
Телец
Сегодня Тельцам события дня напомнят про знакомый сценарий отношений, способный стать для них источником поддержки в период их любовных колебаний и неуверенности. Возможно, им протянет руку помощи верный старый друг или бывший партнер, знающий или подозревающий об их затянувшихся тайных метаниях.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут утратить интерес к любовной игре и интриге, стать чуть менее общительными и предприимчивыми, более инертными или скрытными. Стабильность может оказаться для них важнее разнообразия. Звезды говорят, что это временно и естественно, не стоит тревожиться и подозревать плохое.
Рак
Сегодня Ракам не стоит искать подсказки далеко, они уже есть в их сознании. В моменты колебаний они могут смело следовать своим привычкам и природному темпераменту. Ракам, которые успели адаптироваться к режиму игр, двойственности и стрессов, атмосфера дня может показаться скучной.
Лев
Сегодня для Львов складывается отличительная черта в личной жизни – внутренняя и внешняя пассивность, склонность оставаться пленниками своих тайных переживаний и сексуальных желаний. Одинокие Львы могут замкнуться в себе и не предпринимать ничего, что могло бы приблизить их к выходу из круга одиночества.
Дева
Сегодня Дев медленный ход событий сделает более спокойными и скрытными. Также он может навести их на мысль о том, что ответы на свои вопросы нужно искать в прошлом. Отчасти это так и есть: воспоминания этого дня будут делать в их сознании свою невидимую, но важную внутреннюю работу.
Весы
Сегодня Весам звезды намекают, что в важном диалоге с любимым человеком настало время для паузы. Поскольку удержаться от обсуждения животрепещущей темы трудно, лучшее решение - отказ от вербального контакта. Но это может быть не так легко, если следом за ним идет эмоциональная и сексуальная депривация.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть не сильны в «разговорном жанре», зато они не ошибаются в выборе линии поведения. Их чувства и действия сбалансированы и находятся под контролем, и своему темпераменту они дают волю лишь в нужный им момент. Их манера себя вести может очень заинтриговать партнера.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит слишком явно и бурно выражать свои чувства, а также демонстрировать свою мега-общительность. Это не лучший момент для открытой инициативы. Эмоции и чувственные потребности, которые в этот день могут быть сильными и даже навязчивыми, лучше держать под контролем.
Козерог
Сегодня у Козерогов чувства станут стабильнее, а события в их личной жизни начнут развиваться по знакомому сценарию, который они смогут контролировать. Многим Козерогам это придется по душе. Им стоит помнить, что спокойствие и предсказуемость временны, а ответы на вопросы пока получены далеко не все.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что против них может работать общий эмоциональный фон. Под влиянием собственных настроений или психологического давления извне будут выбираться не лучшие стратегии поведения и приниматься не лучшие решения в личной жизни. Может быть временно утрачена легкость общения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им лучше воздерживаться от любовных инициатив, приключений и обновлений: они слишком энергозатратны, а их результат непредсказуем. Лучше пока оставаться в своей налаженной «системе координат», будь то знакомый сценарий встреч или освоенный режим одиночества.