Хорошенько разбираемся в себе — любовный гороскоп на 19 марта

Советы и предостережения нашего гороскопа помогут лучше подготовиться к предстоящему дню, избежать лишних переживаний и использовать благоприятные моменты с максимальной пользой.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют отложить активное общение с объектом симпатий. День дает недостаточно энергии. Он может усилить сомнения, лишить нужного куража или красноречия. Многим Овнам будет сложно продемонстрировать свое остроумие и привлекательность в той мере, на какую они обычно способны.
Телец
Сегодня Тельцам день позволяет потянуть паузу в романтических контактах. Тельцы, уставшие от интенсивного общения, будут рады продлить перерыв. Тельцам, которые скучают и нервничают без встреч, интриг и обмена сообщениями, придется набраться терпения — в зависимости от ситуации, до ночи или до завтра.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше смириться с паузой в романтическом общении, у которой могут быть самые разные причины — от собственной сниженной общительности до загадочного отсутствия партнера или неподходящего стечения обстоятельств. Все свое красноречие и остроумие лучше приберечь до завтрашнего дня.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им будет несложно удержать события в своей личной жизни под контролем, как и собственные эмоции, страсти и порывы. Возможно, день пройдет в тишине, без новых сообщений, в ожидании или сомнениях. Если запланировано свидание, лучше не откладывать его на вечер.
Лев
Сегодня Львов от приятных положительных перемен в личной жизни отделяет тонкая грань, но перейти ее трудно. Возможны задержки известий, минуты скуки, уныния или неверия. Многие Львы рискуют пережить мини-кризис - в этом случае, им стоит чаще вспоминать, что ночь темнее всего перед рассветом.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют отрешиться от навязчивых мыслей о личных отношениях в целом и своей текущей любовной истории в частности. Период внутреннего молчания даст куда больше, чем попытка срочно найти остроумное решение терзающей ум задачи. Новые идеи непременно появятся, но уже завтра.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им стоит выдержать дополнительную паузу в своем общении с любимым человеком. Попытки нарушить тишину не имеют особого смысла: будет неподходящей обстановка, подведет красноречие или настроение. Возможно появление помех, молчание или отсутствие собеседника.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют больше доверять своим чувствам и ощущениям, когда дело касается прошлого и его любовных сюжетов. Если речь заходит о дальнейшем развитии событий в личной жизни, с выводами лучше повременить: нужны дополнительные сведения, а они сегодня могут задерживаться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что у них мало энергии и мало влияния на события. Они могут столкнуться с трудностями при попытке привести себя в должную форму и предстать перед любимым человеком в выгодном образе. Однако общая тенденция в их личной жизни — положительная, унывать им не стоит.
Козерог
Сегодня у Козерогов атмосфера в любовной истории близка к отметке «полный штиль», но спокойствие обманчиво. Им стоит использовать эти сутки для подведения итогов и укрепления своего внутреннего равновесия перед новым поворотом событий. По возможности, лучше побыть сегодня в тишине и одиночестве.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют проявить терпение и выдержку, если им хочется пообщаться с любимым человеком на значимые для себя и него темы. Это не лучший момент для отправки важного письма и долгой беседы. Может оказаться не слишком своевременным вопрос, ответ, предложение или знак внимания.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться на развилке путей или на внутреннем психологическом рубеже. К двойственности их чувств может добавиться хаос в мыслях, неопределенность самооценки и самоидентификации. Звезды подсказывают, что это не лучший фон для развития отношений, стоит вначале разобраться в себе.