Все окутано тайной — гороскоп на 19 марта

18 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня возможно затишье в информационном пространстве и в общении, замедление многих процессов, но уже есть предчувствие нового поворота событий и судьба подает о нем знаки.

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Гороскоп на сегодня говорит, что спутниками этого дня могут быть секретность, инертность и чувство усталости. Его действия символизируют завершение и переход, а переживания часто вызваны прощанием с прошлым. Позиция Солнца может провоцировать слабость воли и усиливать сомнения, мешая сделать следующий шаг. Она также намекает, что духовные аспекты этих суток важнее прочих. Нагрузки лучше снизить и перенести на утро, а вечером расслабиться и отдохнуть. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что день может временно лишить их энергии, общительности и быстроты реакций, зато усилить сонливость, рассеянность или признаки недомоганий. Цель дня — набраться сил. Стоит отменить важные встречи, целевые поездки и активную умственную работу. Необходимыми делами лучше заняться утром, отдавая приоритет завершению вчерашних задач. Вечером предпочтительнее отдых. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют ценить и поддерживать те партнерские связи, которые сформировались у них в прошлом. В то же время, стоит помнить, что новые условия не всегда позволяют сохранить их на будущее в том виде, в каком они долго существовали. Если требуется продолжение вчерашних совместных работ, лучше перенести их на утро. Не стоит ждать в этот день оживленного общения и свежих вестей. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют избегать напряженной работы, лишней суеты и начинаний с нуля. Возможности этого дня ограничены, он не дает большой работоспособности и нужной энергии для общения. Насущные дела не стоит откладывать на вечер: есть риск опоздать, утратить мотивацию или не застать на месте нужных людей. Нагрузки желательно согласовывать не только с планами, но и с самочувствием. Рак Сегодня Ракам звезды советуют снизить нагрузки и перенести их на первую половину суток. Не стоит отказывать себе в спокойном вечернем отдыхе: он даст возможность небольшой общей перезарядки, которая необходима ввиду возможных новостей в ближайшие дни. Также вечер создаст подходящие условия для того, чтобы отдать дань «тонким материям», прошлому и духовной жизни, попрощаться с какими-то идеалами. Лев Сегодня Львам звезды советуют ограничиться минимумом необходимых дел. Ни на работе, ни у себя дома не стоит развивать бурную деятельность, так как этот день не располагает к активному общению, суете и интенсивной умственной нагрузке. Лучшим выбором занятий будет поддержка порядка, посильная уборка. Важно не терять надежду и веру: хорошие новости, как и всплеск идей и прилив энергии, уже близко. Дева Сегодня у Дев обстановка вокруг не отличается живостью и динамичностью. Максимум своей и чужой энергии придется на утро. В течение дня начнет чаще давать знать о себе мнительность, эмоциональность или рассеянность, могут уходить возможности и исчезать с горизонта нужные люди. Для активного общения это не самое удачное время. Если можно отложить встречу или командировку, звезды советуют это сделать. Весы Сегодня Весов , особенно общительных, день вынуждает набраться терпения. Он ограничивает или закрывает им желанные каналы обмена мнениями, а иногда делает невозможным сам факт встречи с нужным человеком. Звезды намекают, что есть и хорошие новости: пауза не продлится долго. Если молчит партнер или задерживается ответ оппонента, не стоит огорчаться, уже завтра будет надежда на восстановление диалога. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют оставить в приоритете собственные привычки и нужды. Если позволяет самочувствие и требуют планы, не стоит откладывать задуманное, но лучше перенести активность на первую половину дня и контролировать нагрузки. Во второй половине дня желательно расслабиться и отключить средства связи: отдых в тишине и молчании поможет накопить силы для предстоящего общения. Стрелец Сегодня Стрельцам придется провести день в режиме ожидания, в тишине, уединении или молчании, в информационном вакууме. На фоне отсутствия внешней динамики могут ожить воспоминания о прошлом и связанные с ними тайные забытые переживания. Не все из них будут комфортными, могут «подать голос» былые сомнения и страхи. Также сегодня может иметь место духовная слабость или телесное недомогание. Козерог Сегодня Козероги могут построить свой день так, как им хочется, но им лучше отказаться от новых начинаний, спешки и утомительных занятий. Козерогам, которых настораживает царящее затишье и отсутствие вестей, стоит, наоборот, насладиться неожиданно подаренными судьбой минутами спокойствия: уже завтра могут прийти новости, которые добавят работы уму и размышление над которыми станет приоритетным. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше воздерживаться от важных решений и высокой активности. Стоит повременить с личными встречами, целевыми поездками, отправкой писем, посылок и документов. Многие шаги в этот день преждевременны по причине отсутствия энергии или нехватки информации, но есть и еще один повод не спешить: роковая ошибка может создать предпосылки для проблем в будущем. Рыбы Сегодня Рыбам день позволяет сохранять эмоциональное равновесие в мелочах, но может лишать их устойчивости в чем-то важном. Многие Рыбы принимают утрату старых смыслов, но пока не уверены, где и как искать новые. Инициативы в старом стиле сегодня являются запоздалыми, а новые шаги часто преждевременны. Звезды советуют щадить себя, так как возможны моменты недомоганий, телесной или духовной слабости.