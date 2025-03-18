Все окутано тайной — гороскоп на 19 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что спутниками этого дня могут быть секретность, инертность и чувство усталости. Его действия символизируют завершение и переход, а переживания часто вызваны прощанием с прошлым. Позиция Солнца может провоцировать слабость воли и усиливать сомнения, мешая сделать следующий шаг. Она также намекает, что духовные аспекты этих суток важнее прочих. Нагрузки лучше снизить и перенести на утро, а вечером расслабиться и отдохнуть.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что день может временно лишить их энергии, общительности и быстроты реакций, зато усилить сонливость, рассеянность или признаки недомоганий. Цель дня — набраться сил. Стоит отменить важные встречи, целевые поездки и активную умственную работу. Необходимыми делами лучше заняться утром, отдавая приоритет завершению вчерашних задач. Вечером предпочтительнее отдых.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют ценить и поддерживать те партнерские связи, которые сформировались у них в прошлом. В то же время, стоит помнить, что новые условия не всегда позволяют сохранить их на будущее в том виде, в каком они долго существовали. Если требуется продолжение вчерашних совместных работ, лучше перенести их на утро. Не стоит ждать в этот день оживленного общения и свежих вестей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют избегать напряженной работы, лишней суеты и начинаний с нуля. Возможности этого дня ограничены, он не дает большой работоспособности и нужной энергии для общения. Насущные дела не стоит откладывать на вечер: есть риск опоздать, утратить мотивацию или не застать на месте нужных людей. Нагрузки желательно согласовывать не только с планами, но и с самочувствием.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют снизить нагрузки и перенести их на первую половину суток. Не стоит отказывать себе в спокойном вечернем отдыхе: он даст возможность небольшой общей перезарядки, которая необходима ввиду возможных новостей в ближайшие дни. Также вечер создаст подходящие условия для того, чтобы отдать дань «тонким материям», прошлому и духовной жизни, попрощаться с какими-то идеалами.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ограничиться минимумом необходимых дел. Ни на работе, ни у себя дома не стоит развивать бурную деятельность, так как этот день не располагает к активному общению, суете и интенсивной умственной нагрузке. Лучшим выбором занятий будет поддержка порядка, посильная уборка. Важно не терять надежду и веру: хорошие новости, как и всплеск идей и прилив энергии, уже близко.
Дева
Сегодня у Дев обстановка вокруг не отличается живостью и динамичностью. Максимум своей и чужой энергии придется на утро. В течение дня начнет чаще давать знать о себе мнительность, эмоциональность или рассеянность, могут уходить возможности и исчезать с горизонта нужные люди. Для активного общения это не самое удачное время. Если можно отложить встречу или командировку, звезды советуют это сделать.
Весы
Сегодня Весов, особенно общительных, день вынуждает набраться терпения. Он ограничивает или закрывает им желанные каналы обмена мнениями, а иногда делает невозможным сам факт встречи с нужным человеком. Звезды намекают, что есть и хорошие новости: пауза не продлится долго. Если молчит партнер или задерживается ответ оппонента, не стоит огорчаться, уже завтра будет надежда на восстановление диалога.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют оставить в приоритете собственные привычки и нужды. Если позволяет самочувствие и требуют планы, не стоит откладывать задуманное, но лучше перенести активность на первую половину дня и контролировать нагрузки. Во второй половине дня желательно расслабиться и отключить средства связи: отдых в тишине и молчании поможет накопить силы для предстоящего общения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется провести день в режиме ожидания, в тишине, уединении или молчании, в информационном вакууме. На фоне отсутствия внешней динамики могут ожить воспоминания о прошлом и связанные с ними тайные забытые переживания. Не все из них будут комфортными, могут «подать голос» былые сомнения и страхи. Также сегодня может иметь место духовная слабость или телесное недомогание.
Козерог
Сегодня Козероги могут построить свой день так, как им хочется, но им лучше отказаться от новых начинаний, спешки и утомительных занятий. Козерогам, которых настораживает царящее затишье и отсутствие вестей, стоит, наоборот, насладиться неожиданно подаренными судьбой минутами спокойствия: уже завтра могут прийти новости, которые добавят работы уму и размышление над которыми станет приоритетным.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше воздерживаться от важных решений и высокой активности. Стоит повременить с личными встречами, целевыми поездками, отправкой писем, посылок и документов. Многие шаги в этот день преждевременны по причине отсутствия энергии или нехватки информации, но есть и еще один повод не спешить: роковая ошибка может создать предпосылки для проблем в будущем.
Рыбы
Сегодня Рыбам день позволяет сохранять эмоциональное равновесие в мелочах, но может лишать их устойчивости в чем-то важном. Многие Рыбы принимают утрату старых смыслов, но пока не уверены, где и как искать новые. Инициативы в старом стиле сегодня являются запоздалыми, а новые шаги часто преждевременны. Звезды советуют щадить себя, так как возможны моменты недомоганий, телесной или духовной слабости.