Думаем по-новому — гороскоп на 24 марта 2025 года

23 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Утренние и дневные часы сегодня склоняют к консервативному мышлению.

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Гороскоп на сегодня говорит, что может иметь место неверие в прогресс и зацикленность на старых правилах. Если в начале дня не решается какая-то дилемма, лучше оставить попытки до вечера: в это время Луна в Водолее подарит неожиданные конкретные подсказки или сделает прогрессивнее мышление в целом. Наладятся связи, появятся варианты. Возможны новости из СМИ или сообщения от друзей по неофициальным каналам. В конце дня может начаться дискуссия, появиться публикация на важную тему. Могут прозвучать приятные слова, предварительные предложения или свежие идеи. Овен Сегодня Овнам будет трудно сменить свой образ действий или точку зрения, найти для себя оптимальное решение задачи. Неуравновешенность может подтолкнуть их к неверным поступкам или ненужным ссорам. В конце дня ожидаются перемены к лучшему. Многие Овны получат подсказки от друзей или из популярных неофициальных источников, которые и помогут им начать мыслить в нужном направлении. Телец Сегодня Тельцы будут искать решение своих задач в стандартных привычных правилах или в сфере традиционных ценностей, но они вряд ли найдут там ответы на волнующий их в данный момент насущный вопрос. Положение изменит вечер: он обещает подсказки, новости от друзей, указания от начальства или доступ к нужным средствам коммуникаций. В это время лучше быть на связи, не пропускать совещания. Близнецы Сегодня Близнецам основная часть этого дня продлевает фазу забот вместо того, чтобы помочь им решить проблемы раз и навсегда. В это время им стоит быть осторожнее и проявлять активность только тогда, когда нужно отреагировать на экстренный сигнал. Поворот к лучшему ожидается вечером: в это время наладится связь, придут идеи, наметятся удачные возможности на будущее, поступят вести от далеких друзей. Рак Сегодня Ракам звезды советуют сделать своей главной задачей поддержание баланса интересов в нужных отношениях. Равновесие в них будет хрупким и может оказаться подорвано, если одна из сторон сделает неудачный шаг. Вечером желательно следить за новостями: они могут содержать в себе предупреждения и подсказки. Не помешает связаться с друзьями или побывать в неформальном сообществе. Лев Сегодня Львам звезды советуют начать свой день с погружения в необходимые рутинные работы. В случае недомоганий желательно поставить на первое место поддержку здоровья, а в ситуациях поломок и сбоев заняться устранением критичным погрешностей. Часть энергии при этом важно оставить на вечер: в конце дня поступит новость, завяжется дискуссия или придет сообщение (предложение), требующее ответа. Дева Сегодня Девам звезды советуют не спешить с новыми действиями и стараться всего лишь поддерживать в интересующей ситуации приемлемый баланс: это достаточно, чтобы критичные тенденции не развивались дальше. А вот в конце дня самое время сделать следующий шаг. Вечерние часы обещают новости, подходят для изучения картины событий под новым углом и для совещания в неформальной обстановке. Весы Сегодня Весам звезды обещают «второе дыхание» вечером. Именно в конце дня они вернут себе источник вдохновения, получат информацию или предложение, смогут восстановить свой диалог с нужными людьми и найти для него подходящие слова. Даже условно негативные ситуации начнут работать на их интересы. Важно не торопить события утром, слишком рано проявленная инициатива может дать обратный эффект. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют выстроить свой день так, чтобы все нужные дела были закончены еще до вечера. Не стоит начинать что-либо с нуля, браться за новые задачи или за чересчур утомительные проекты: они способны отнять ту энергию, которая пригодится для вечернего общения. В конце дня велика вероятность новостей в доме, рабочем коллективе или группе друзей, возможны оживленные совещания. Стрелец Сегодня Стрельцам основная часть этого дня не сулит важных вестей и ярких идей. Звезды советуют заниматься необходимыми по ситуации практическими делами и не рассчитывать в них на многое (например, на высокие прибыли). Вечер вознаградит интересными известиями и восстановленной возможностью гармоничного общения. Остаток дня можно посвятить романтическим контактам, изучению новостей или встрече с друзьями. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что наименее благоприятной для них является первая половина суток. В это время важно не поддаваться импульсу и не позволять себе слишком остро реагировать на события. В сложной ситуации поможет скорее счастливый случай или друг, чем собственная активность. Вечер сместит акцент в сторону финансов, возможно, придется сделать какие-то платежи или покупки в дом. Водолей Сегодня Водолеев все самое интересное ждет вечером. Именно в конце дня они начнут получать полезные новости, смогут восстановить приятные для себя контакты или вернуться к важным для себя разговорам. Хорошим бонусом для многих Водолеев станет возможность высказаться лично, напомнить другим людям о своих идеях или нуждах. Чтобы вечер был свободен, днем желательно успеть уладить все текущие дела. Рыбы Сегодня Рыбам лучше заниматься знакомым для себя делом и оставаться в рамках знакомых правил. В это время есть надежда на поддержку от старых друзей и коллег. В конце дня стоит поставить такие работы и контакты на паузу, чтобы пообщаться с новыми приятелями и ознакомиться с последними новостями. Может прийти подсказка, помогающая сравнить покупки или варианты сотрудничества.