Высказываем мнение смело – финансовый гороскоп на 26 марта

Наш гороскоп обещает новые возможности, небольшие испытания и неожиданные встречи.
Овен
Сегодня Овнам с самого утра следует настроиться на динамичный стиль в работе. От выполнения ответственных работ и испытаний техники лучше отказаться. Днем вам может потребоваться быстрота реакции в принятии решений в условиях острых ситуаций. Вероятен материальный ущерб в результате технического сбоя, поломки аппаратуры. Проверьте исправность работы охранной сигнализации.
Телец
Сегодня Тельцы в первой половине дня могут столкнуться с неожиданными срывами договоренностей в деловом партнерстве. Если вы вели переговоры, то ваши оппоненты могут резко поменять свою позицию, отказавшись от предварительных договоренностей. Таким образом, переговоры могут быть разорваны. День подходит для решения текущих проблем сотрудничества с иностранцами и акционерами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют особое внимание уделить работе с деловыми бумагами и документами. Есть риск потери важных документов. Не следует пересортировывать и раскладывать документы заново по полочкам и папкам. Так вы еще больше запутаете себя и коллег. Старайтесь тщательно проверять и перепроверять порядок ведения делопроизводства. День может сложиться нервным и суетным.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют крайне осмотрительно отнестись к финансовым операциям (особенно при безналичных расчетах). При подготовке к отправке денежных переводов Вы можете допустить ошибку и отправить деньги не по назначению. Рекомендуется воздержаться от финансовых заимствований и от заключения спекулятивных сделок. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока работает.
Лев
Сегодня Львам следует осмотрительнее заниматься любыми вопросами, так или иначе относящимися к недвижимой собственности. Это тема для вас сейчас может оказаться потенциально убыточной. Например, если у вас в совместном пользовании с деловым партнером имеется производственное помещение, склад, магазин или гараж, то воздержитесь от обсуждения спорных тем.
Дева
Сегодня у Дев, занятых творческими видами деятельности, этот день может сложиться вполне успешно. Вы можете благополучно выполнять текущую работу и демонстрировать плоды своего творчества широкой публике. Однако это время не вполне удачно для начала новых дел и запуска новых проектов. В прибыли останутся те, кто связан с миром моды, индустрией развлечений, шоу-бизнесом, спортом.
Весы
Сегодня у Весов заботой дня может стать сохранность тех денег и движимого имущества, которым вы владеете. Причем сохранять деньги вам предстоит от самих себя, точнее, от сильного желания их потратить или вложить в некий заманчивый проект. Звезды предупреждают, что потраченные сегодня деньги не принесут желаемой отдачи и, по сути, могут быть попросту выброшены на ветер.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют заниматься решением важных вопросов, связанных с недвижимостью. Например, крайне нежелательно начинать новое строительство, договариваться с поставщиками о покупке отделочных и строительных материалов, покупать и продавать объекты недвижимости. Однако это хороший день для текущих дел по торгово-закупочной деятельности.
Стрелец
Сегодня для Скорпионов наибольшую проблему может представлять работа с информацией и деловые связи. В этих сферах почти весь день может царить хаос и неразбериха. По странным стечениям обстоятельств запланированные деловые встречи и свидания могут срываться или проходят по невыгодному сценарию. Поступающая информация может носить неопределенный характер.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют заняться теми делами, которые принесут вам наибольшее удовлетворение. Прежде всего, речь идет об укреплении деловых связей и обзаведении новыми контактами. Благодаря умению оперативно реагировать на поступающие новости Вы сможете извлечь выгоду из текущей ситуации. День хорош для водителей, консультантов и торговых работников.
Водолей
Сегодня Водолеи вполне благополучно могут провести этот день, если не будут вступать в контакты с вышестоящим руководством или с представителями официальных властей. Любые попытки продвинуть вопросы карьеры или профессионального статуса могут привести осложнениям. В этот день рекомендуется вести себя незаметно и сохранять в тайне свои истинные намерения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют внимательнее отнестись к юридической стороне своей деятельности. Старайтесь быть предельно корректными с точки зрения соблюдения закона. Своевременно оплачивайте счета по кредитам и иным финансовым обязательствам. Кредиторы не дремлют и могут проявить настойчивость в истребовании денег. Однако это хороший день для планирования.