Отдаем всего себя работе – гороскоп на 26 марта

25 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня положение Луны в Водолее «без курса» мешает получению конкретных задуманных результатов, а ее напряженное взаимодействие с Ураном затрудняет возвращение в режим времени «здесь и сейчас».

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Гороскоп на сегодня говорит, что может быть нарушен распорядок дня или стандартный ход мыслей. Вплоть до вечера ум могут занимать дела минувшие или горизонты далекого будущего, а важные детали текущего момента, наоборот, будут ускользать от внимания. Это день свободы, капризов, сюрпризов, странных желаний, непредсказуемости. Не всегда можно будет адекватно развить вчерашний успех. Лучше отложить рутинные дела и ответственные встречи. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что уместен свободный образ жизни и неформальный стиль общения. Если дела не ждут, лучше заняться не самой рутинной их частью (например, поиском нестандартных решений) и учитывать в них вероятность сюрприза. Возможно, придется изменить формат платежа или непредсказуемо поведут себя друзья. Может наметиться рубежный момент в любовной истории или финансовых делах. Телец Сегодня Тельцам звезды дарят день свободы, если они сами планируют свое расписание и вольны от него отступить. В рамках дня они могут позволить себе следовать за настроением, поменять график и даже устроить себе выходной. Чуть иначе обстоят дела у Тельцов, пребывающих в роли подчиненных: им придется считаться с навязанными извне новшествами, сюрпризами обстановки или капризами своего руководства. Близнецы Сегодня для Близнецов снижается вероятность новых открытий и пиковых эмоций, но общий позитивный оттенок событий сохраняется. Они будут эмоционально подпитываться от вчерашних сюжетов, а при особо удачном стечении обстоятельств сумеют извлечь из сложившейся ситуации лишний приятный бонус. В обоих случаях им стоит учесть фактор непредсказуемости: так или иначе, в течение дня он даст о себе знать. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отложить свои плановые дела и привычные занятия. Необычные обстоятельства дня могут мешать им сосредоточиться на рутинной работе. Возможно, придется изменить стандартный график или пересмотреть финансовую тактику. Лучше использовать этот день для свободного общения или экспериментов. Стоит помнить, что в течение дня возможны сюрпризы, открытия и легкие волнения. Лев Сегодня Львам звезды советуют не отрываться от коллектива, но помнить о незримых рамках, за которыми начинаются потенциальные осложнения. Стоит лишь раз перейти по чужому примеру красную черту здравого смысла (например, в эксперименте или обновлении) и можно создать почву для будущих проблем и сюрпризов. В этот день нежелательно выбирать партнеров и постоянную компанию, устраиваться на работу. Дева Сегодня Девам звезды советуют забыть про стандартный распорядок дня, правила работы и другие привычные ориентиры. Этот день не обязательно сломает все шаблоны, но он способен затруднить повседневный рутинный ход дел. Причиной такого положения вещей могут стать социальные события, обновления в доме, на сайте или офисе, а также случайные отклонения в самочувствии и нетипичные симптомы недомоганий. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что предпочтительнее свободное расписание. В творчестве, личной жизни и быту будет естественной доля спонтанности, можно что-то обновить или сделать (не сделать) по настроению. Если нельзя прервать диалог, можно придать ему неформальный оттенок. День позволяет перенести общение в непринужденную обстановку или затронуть в нем вольные темы: друзья, новинки, хобби. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют участвовать в жизни своей семьи или сообщества по интересам, быть в курсе новинок, не бояться импровизаций, но воздерживаться от конкретных решений и инициатив. День создает почву для эмоциональной и событийной непредсказуемости, увеличивает вероятность случайных и потенциально опасных порывов, повышает риск волнений, травм и базовых стратегических просчетов. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше не браться за рутинную повседневную работу – либо иметь в виду те сюрпризы, которые она может преподнести. На стандартный ход дел в этот день рассчитывать не приходится. Возможно нерабочее настроение, непредвиденное стечение обстоятельств, внезапная перемена (или отмена) текущих планов, нетипичное поведение людей или животных. Некоторые дела и контакты могут пойти вспять. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день не подходит для осуществления задуманных ими работ в изначальном виде. Высока вероятность отмены планов, пересмотра текущего бюджета или списка покупок, непредсказуемых моментов в процессе общения или платежей. Если вчера судьба подарила неожиданный бонус, сегодня не стоит ждать повторного мига удачи: скорее всего, ожидания такого рода не оправдаются. Водолей Сегодня Водолеям станет труднее управлять своими эмоциональными реакциями и поведением, оставаться предсказуемыми для себя и других. У многих представителей знака появятся странные капризы и станут заметнее оригинальные привычки. Не все Водолеи смогут поладить с близкими, продлить фазу успеха, произвести нужное впечатление на своих новых и старых знакомых. Лучше отложить важные решения и встречи. Рыбы Сегодня Рыбам стоит помнить, что они могут оказаться в зависимости от своих друзей или той компании, где находятся. Если их выбор был неподходящим, им вряд ли удастся почувствовать себя уютно. Также им стоит учитывать непредсказуемость сегодняшних настроений и ситуаций, вероятность неожиданных новшеств или приключений. Все это может создавать дискомфорт, отвлекать от важных мыслей и ощущений.