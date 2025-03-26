Заводим будильник на пораньше – финансовый гороскоп на 27 марта

Наш гороскоп говорит, что правильный настрой поможет справиться с любыми трудностями.
Овен
Сегодня Овны, благодаря тайной дипломатии могут значительно укрепить свои позиции в карьере. Наиболее успешон вы проявите себя в работе с информацией, с поиском полезных связей и контактов. Причем, если вы работаете по найму, то ищите, прежде всего, те сведения, которые будут полезны вашему начальству. В результате вы будете иметь с начальством особые доверительные отношения.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, может быть выгодно развивать направление связей с заграницей. Если выработаете в совместном предприятии или сотрудничаете с иностранными партнерами, то прилагайте максимум усилий для развития бизнеса. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием контрактов. Также успешно пойдут дела при работе на вахте.
Близнецы
Сегодня Близнецам, которые имеют собственный бизнес или являются ведущими менеджерами, способными принимать самостоятельные управленческие решения, звезды советуют подумать об обновлении и реформировании структуры фирмы. Наверняка у вас уже есть идеи, от внедрения которых эффективность работы станет выше. Решительные и смелые действия в этом могут принести успех.
Рак
Сегодня Ракам, деятельность которых хоть в какой-то степени имеет отношение к юриспруденции, звезды благоприятствуют. В этом смысле самыми успешными будут судьи и юристы, особенно адвокаты и нотариусы. Если у вас есть проблемы с законом или вы ведете судебные тяжбы, то самое время предпринять решительные действия, чтобы добиться компромисса, заключив мировое соглашение.
Лев
Сегодня Львам, которые в своей деятельности заняты сугубо практическими вопросами, звезды дают добро. Прежде всего, это относится к тем, кто работает физически в промышленности или в сервисных центрах по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и бытовой техники. Можно успешно заниматься реконструкцией производства и внедрением нового технического оборудования.
Дева
Сегодня у Дев, имеющих творческие профессии, может сложиться замечательный день. Вы сможете не только проявить себя в творчестве и искусстве, но и получить за это благоприятную оценку со стороны заинтересованной общественности. Поэтому выставки, вернисажи, конкурсы и общественные мероприятия, связанные с выступлениями со сцены, могут проходить для вас с успехом.
Весы
Сегодня Весы тонко чувствующий эстетику и красоту. Сейчас наступило удачное время для благоустройства вашего места работы. Придайте своему офису или магазину еще больше удобства и функциональности, в сочетании с эстетикой. Бизнесменам рекомендуется проконсультироваться с дизайнером по интерьеру. Все, что красиво – то и функционально. Это девиз дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды сулят удачу в смелых и немного авантюрных предприятиях. Прежде всего, это касается тех, кто имеет отношение к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Особенно это справедливо, если речь идет о бизнесе на моде, косметических средствах, а также если связано с оптовыми закупками товара, предназначенного для спекулятивной перепродажи.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать прилив энергии и энтузиазма. Ранним утром, собираясь на работу, прислушайтесь к себе. Вы можете поймать себя на очень ценных идеях. Для людей, занятых искусством, это даст мощный творческий заряд на весь день. Это удачное время для урегулирования любых проблем с недвижимой собственностью. Семейный бизнес переживает период подъема.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют продолжать наращивать усилия по укреплению и расширению деловых связей. День получится весьма результативный, если вы будете активно искать необходимую информацию, вступать в контакты, совершать поездки и встречи. Ваш оптимизм может внушить доверие и уважение со стороны тех, кто вступает с вами в контакт и готов взаимодействовать с вами.
Водолей
Сегодня Водолеи могут проявить себя с наилучшей стороны, если будут работать в составе группы единомышленников. Например, выполнять проектные работы в бюро или разрабатывать бизнес-план для фирмы на дальнюю перспективу. Ваш труд, ориентированный на получение результата в отдаленной перспективе, может оказаться вполне экономически оправданным.
Рыбы
Сегодня Рыбы, имеющие весомую долю акций в своей фирме, могут рассчитывать на получение хороших доходов от этого. Можно проводить собрания акционеров и заниматься учреждением новых акционерных обществ. Все самые важные дела по работе старайтесь планировать на первую половину дня - это наиболее успешное время. Чем раньше вы начнете действовать, тем удачнее сложится день.