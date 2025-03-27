Осторожнее с начальством – финансовый гороскоп на 28 марта

Сегодня настоит держаться подальше от босса.

Наш гороскоп говорит, что возможны неожиданные события, требующие гибкости и быстрого реагирования.

Овен

Сегодня Овнам в первой половине дня звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов. В случае необходимости оформления документов обратите внимание, соответствуют ли они законодательству и являются ли они для Вас выгодными. Дело в том, что при подготовке документов Вы могли допустить ошибку. В конце дня воспользуйтесь помощью друзей.

Телец

Сегодня Тельцам в первой половине дня не рекомендуется заниматься монтажом и тестовыми испытаниями современной электронной техники. Не исключено, что возникнет технический сбой, для устранения которого потребуется потратить дополнительные материальные ресурсы и время. В целом будьте готовы к неожиданным изменениям обстоятельств. Важные дела отложите на вторую половину дня.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться непростой период в отношениях с деловыми партнерами. Вести переговоры и готовить документы к подписанию не рекомендуется, поскольку сейчас сложно сбалансировать интересы сторон. Партнерский договор, подписанный в первой половине дня, может оказаться невыгодным для Вас, но понимание этого может прийти к Вам позднее.

Рак

Сегодня Раки , которые по роду своей деятельности связаны с оформлением деловых бумаг, связями с заграницей или дальними поездками, могут столкнуться с множеством мелких неурядиц. В результате ошибки может произойти сбой ритма работы. При достаточно серьезной ошибке может быть проведено нечто вроде служебного расследования. Это может сильно нервировать обстановку.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на решении практических вопросов. Наиболее успешно пойдут дела по модернизации технического оборудования при производственной деятельности. Также можно устанавливать систему безопасности, сигнализацию и визуальное наблюдение. Мастера сервисных центров могут преуспеть в устранении технических неполадок. Хорошо поработают стажеры.

Дева

Сегодня у Дев , которые в своем бизнесе имеют доход, получаемый от использования ресурса недвижимости, в первой половине дня могут возникнуть осложнения. Причиной напряжения могут стать неоплаченные счета по коммунальным и арендным платежам или разногласия с партнером по поводу условий пользования помещением. Для творческих работников день будет удачным.

Весы

Сегодня Весам , работающим в офисе и имеющим дело в основном с бумагами и отчетами, предстоит непростой день. Старайтесь запланировать режим работы таким образом, чтобы наиболее ответственные дела пришлись на вторую половину дня. Попытки продвинуть движение бумаг по инстанциям в первой половине дня может натолкнуться на множество мелких препятствий и неувязок.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется сосредоточить свои усилия на укреплении и расширении деловых связей. Это особенно касается тех, кто занят торгово-закупочной деятельностью, а также причастен к индустрии развлечений, моды, консультациям, транспорту и спорту. В этих сферах вы можете добиться наибольших результатов. Успешно проходят деловые поездки и встречи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам в первой половине дня, вероятно, будет нелегко удержать себя от импульсивных поступков и принимать взвешенные решения. Особенно опрометчиво вы можете повести себя при урегулировании вопросов в делах семейного бизнеса. Чтобы минимизировать вероятный ущерб, рекомендуется наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня, когда ситуация может улучшиться.

Козерог

Сегодня Козерогам , вероятно, предстоит много и по-разному работать с информацией. Звезды предупреждают от излишней доверчивости к любой поступающей информации. Особенно это касается информации, полученной из конфиденциальных источников. Вероятно, что тайные недоброжелатели намеренно попытаются запутать вас и увести на ложный путь. Будьте осмотрительнее.

Водолей

Сегодня Водолеи если рассчитывали на получение дополнительных финансовых инвестиций от акционеров для развития бизнеса, то, скорее всего, ожидания не оправдаются. Также крайне опрометчивым будет попытка привлечь к своим финансовым проектам новых инвесторов. Давать им деньги или самим брать взаймы – значит рисковать хорошими отношениями. Хорошо пойдет индивидуальный труд.

Рыбы