Аккуратнее со словами и действиями – гороскоп на 28 марта

27 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. В канун Затмения Луна в Рыбах не обещает подъема энергии, но обостряет чувствительность.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не исключена сентиментальность, повышенная восприимчивость к забытым чувствам, ассоциациям, знакам, запахам, снам, воспоминаниям. Усилить власть таких ощущений может музыка, попадание в забытые места, прием алкоголя. Близость Луны к Сатурну может провоцировать сдержанность или уныние. В течение дня возможна нехватка информации, даже поступившие к ночи известия не смогут полностью прояснить положение. Сомнения помешают решительно закрывать все двери в прошлое. Желательно избегать суеты и лишних нагрузок. Овен Сегодня Овнам стоит экономнее расходовать свою энергию, оберегать свое личное пространство и внутренний мир от нежелательных вторжений. Звезды советуют прислушиваться к ощущениям, снам и знакам, избавляться от всего, что создает иллюзии и мешает думать о главном. Стоит обратить внимание на известия и (или) на новые повороты своих мыслей около полуночи. Телец Сегодня Тельцы могут оказаться на эмоциональном или житейском перепутье, но не останутся без поддержки. Что-то или кто-то станет для них надежным проводником в мир прошлого или будущего, не позволит полностью утратить ориентиры и довести свои текущие дела до полного хаоса. Ситуации этого дня полны важных намеков, которые могут приходить к ним через внешние события или собственные ощущения. Близнецы Сегодня у Близнецов события этого дня подтвердят факт вынужденных задержек в их делах, а также дадут им прямые или косвенные подсказки по выбору вектора интересов. Они укажут им на те сферы, где нужно «пролить свет истины» или навести порядок. Особого внимания могут требовать ошибки в закрывающих документах (отчетах, итогах проверок) и в планах на будущее. Дополнять картину может хаос в мыслях и чувствах. Рак Сегодня Раков день возвращает к прошлому, что во многих смыслах будет для них спасительным. Он может вернуть им прежнюю цельность, духовные или профессиональные опоры, уверенность в своем месте или мастерстве, в своих талантах, правах или чувствах. Им стоит помнить, что откат назад – временный. Противоречия не сняты, а всего лишь отложены. Именно об этом напомнят известия, пришедшие около полуночи. Лев Сегодня Львам желательно набраться терпения и проявить долю смирения. События и эмоции этого дня могут стать для них духовным испытанием. Не стоит бояться погружения во тьму: завтра тучи рассеются и снова выглянет солнце. Важно не допустить уныния, беречь здоровье, воздерживаться от начинаний и сохранять осторожность в необходимых делах. Ближе к ночи возможны удачные мысли или хорошие вести. Дева Сегодня у Дев внимание – на состоянии личных и деловых отношений. Звезды советуют ценить проверенные и стабильные формы своего взаимодействия с людьми: именно они остаются поддержкой в запутанной ситуации, помогают выиграть время и не угодить в сети обмана. Новых договоров лучше избегать, но не стоит игнорировать новости и предложения этих суток, оттенки интонаций и ощущений в диалогах. Весы Сегодня Весам важно не игнорировать свое самочувствие и выстраивать расписание, исходя из него (особенно график общения). День может обострить латентные недомогания или принести общую слабость, а также создать другие помехи: дезориентировать, внушить сомнения, усилить зависимость от обстоятельств, указать на ошибку в документе. Заслуживают внимания новости и предложения, поступившие ближе к ночи. Скорпион Сегодня Скорпионам эти сутки позволяют продлить уединение, отдых или функционирование в своем личном режиме, и звезды советуют им пользоваться случаем. Не каждый день появляется шанс привести в порядок свои дела и чувства, подвести итоги, отдать дань важным для себя личным переживаниям. К тому же, сегодня маловероятны актуальные новости: если они и поступят, то скорее в конце дня, «на сон грядущий». Стрелец Сегодня Стрельцов день технически или эмоционально удерживает в плену прошлого. Это мешает им заниматься творчеством и самореализацией, отдыхать и развивать личные отношения. Возможно, им придется остаться дома, чтоб отдать долг внимания близким или заняться наведением порядка в своих владениях. Может настать момент избавления от ветхих вещей, прощания со старыми местами или прежними заблуждениями. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить о неопределенности новостей. Не стоит надеяться, что они внесут полную ясность: в лучшем случае, они добавят пищи для размышлений. Нежелательны целевые поездки и лишняя суета. Предпочтительнее следовать своему привычному графику дел в его минималистичном варианте. В конце дня может наметиться повод для разговора в семье, для раздумий о себе или своем доме. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют навести порядок в своих делах и ресурсах, избегая при этом радикальных шагов. Не стоит стремиться к мгновенной полной трансформации бюджета, одним махом избавляться от старого хлама, рушить прошлые связи, оптом приобретать новые вещи или открыто говорить о тайных чувствах: такие порывы могут быть плохо продуманы в деталях. Важные новости вероятнее в конце дня. Рыбы Сегодня у Рыб на первом месте остаются их собственные нужды. Для некоторых Рыб все будет подчинено чувству долга или привычке, что будет затруднять им задачу отказа от иллюзий прошлого. Ситуации этого дня могут напоминать им о забытых чувствах, старых вкусах или дорогих сердцу памятных вещах, с которыми они пока не готовы расстаться. В конце дня стоит обратить внимание на финансовые новости.