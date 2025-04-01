Захочется болтать со всеми вокруг — гороскоп на 2 апреля

4-5 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Юпитера в знаке Близнецов может усилить потребность в общении и любопытство, принести моменты удачи.

Но также сделать нас жертвами некритичного мышления, сентиментальности и болтливости. Гороскоп на сегодня говорит, что возможны фантазии (особенно на фоне задержки вестей или недостоверных данных), духовные заблуждения, попытки закрыть глаза на правду или проявить широту души не по адресу. Стоит учитывать шаткость любых обещаний и прогнозов. Не очень надежны в этот день средства связи, договоренности и подсказки собственной памяти. Ошибки, допущенные в эти сутки, могут обнаружиться лишь назавтра.

Овен

Сегодня Овнам день может принести известия, побудить их к более активному общению или позвать в поездку, а также сделать сентиментальными, любопытными и легкомысленными. Контакты и места, которые их интересуют, часто будут «родом из прошлого». Им стоит тщательнее выверять маршруты, создавать договоренности и выбирать средства связи: есть риск забывчивости, ошибок, недоразумений, устаревших данных.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют быть коммуникабельнее и любознательнее, но не спешить с конкретным шагом (особенно, если дело касается крупных трат и вложений в проекты будущего). Вдохновляющая информация в эти сутки не дает твердых гарантий, независимо от источника. Подвести могут не только случайные люди, но и друзья, ставшие жертвой неосведомленности. Не слишком надежна и собственная память.

Близнецы

Сегодня Близнецам день добавляет вдохновения и удачи. Но если их вдохновение чаще будет «чистой монетой», то удача нередко будет таить в себе подвох. Наряду с действительно благоприятными моментами, эти сутки могут принести им заблуждения и обольщения — в зависимости от ситуации, житейские или духовные. Исполнение надежд, связанных с будущим, будут тормозить ошибки и долги, накопившиеся в прошлом.

Рак

Сегодня для Раков помехой становится личный или коллективный багаж ошибок и заблуждений. Это возможно как в текущих рутинных делах (в общении, при выборе маршрутов, линий связи и каналов информации), так и в сфере духовных, профессиональных, образовательных приоритетов и ценностей. Полной уверенности могут мешать загадочные задержки вестей, устаревшне данные или теряющие актуальность идеалы.

Лев

Сегодня Львам день помогает оставаться оптимистами, но мешает выстроить безошибочные и четкие конкретные планы. Есть поводы откладывать намеченное, сомневаться в своих друзьях, знаниях или в точности данных. Звезды советуют повременить с утверждением долгосрочных программ, а также выбором друзей или наставника, пока не завершены корректно прежние дела, не отсечены страхи, иллюзии и ошибки прошлого.

Дева

Сегодня Дев звезды предостерегают от завышенных ожиданий и выбора ложных целей. Лишь некоторые запросы в этот день осуществимы, благодаря счастливому случаю или вмешательству влиятельного лица. Многие планы притормаживаются из-за «зависших» проблем в отношениях, неверно оформленных документов или невозможности честного диалога. Стоит воздержаться от заключения контракта, вступления в должность.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на подарок судьбы. Полного триумфа звезды не обещают, но события этого дня обязательно улучшат ситуацию, например, вселят веру в конечный счастливый исход, если сюжет затянулся. Не всех проблем удастся избежать (высока вероятность задержки вестей, вялотекущего недуга, бюрократических проволочек), но в таких историях есть надежда хотя бы на моральную поддержку.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют стать общительнее и любознательнее, но также и удвоить осторожность, не дать сбить себя с пути истинного. Не тот момент, когда стоит рассчитывать на быстрые решения и правдивые данные, верить обещаниям, подписывать документы, пренебрегать правилами финансовой и информационной безопасности (в том числе, когда в дело замешаны зарубежные контакты или активы).

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужна адекватная и правдивая обратная связь, и именно с ней у них нередко возникают проблемы. Возможен дефицит искренности или доверия. Звезды советуют разбираться в корнях ситуации и избавляться от того, что к ней привело (иллюзий, небрежности, нечестности). Возможно, пора углубиться в детали составленного ранее договора и отказаться от сотрудничества с определенными людьми.

Козерог

Сегодня Козерогам день добавляет поводов для общения или пищи для размышлений. Они могут столкнуться с необходимостью пересмотра документа (инструкции, рецепта) или переделки текста. Их могут подводить старые знания, маршруты и линии связи. Звезды не советуют им спешить с любым шагом — особенно, устройством на работу, выбором лекарства, сервиса или питомца, наймом помощника на постоянной основе.

Водолей

Сегодня Водолеям день может мешать видеть истинную картину событий, зато дает им вдохновение и обеспечивает момент удачи (например, помогает избежать серьезного ущерба в случае обмана). Не стоит выбирать эти сутки для деловых совещаний, важных платежей, подписания документов или честного разговора. Обстановка располагает скорее к творчеству и фантазиям, что поможет, например, в литературной работе.

Рыбы