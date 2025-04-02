Общаться будет нелегко — гороскоп на 3 апреля

2 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах формирует напряженный аспект с другими планетами, что не лучшим образом сказывается на текущих делах и мышлении.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны трудности коммуникаций, ложные сообщения, хаотичные мысли. Возрастает вероятность опозданий, отмен, отсрочек, отказов в доступе. Причиной дезинформации могут стать устаревшие источники знаний. Не лучший день для утверждения планов, выстраивания логистических схем, запросов в архивы, перевода текстов, передачи данных. Нежелательно оформлять документы, публиковать статьи, начинать обучение, отправляться в целевые поездки, проводить важные совещания. Овен Сегодня Овнам стоит помнить, что возрастает вероятность разнообразных проблем в общении, поездках и работе с информацией. Велик риск столкнуться в течение дня с обманом, опозданием, недопониманием, пропажей данных, сокрытием истины, забывчивостью, путаницей, сплетнями и ложными сообщениями. Добавить проблем могут сложные дорожные условия, помехи связи, тупиковые маршруты и трудности навигации. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют сохранять долю скепсиса по отношению к любым новостям, а также к поступающим предложениям и прогнозам. Высока вероятность погрешностей в расчетах, опоры на устаревшие и ложные данные. Если нет сомнений в расчетной части, возникнут помехи при исполнение плана (ошибки, отсрочки, сложности при поддержке связи или оплате покупок, пропажи нужных людей или документов). Близнецы Сегодня Близнецам стоит готовиться к разочарованию. Роль «холодного душа» для них могут сыграть отсрочки, вскрывшиеся факты обмана, моменты непонимания с начальством, пробелы в профессиональной компетенции. Могут продолжаться их сомнения в собственных идеалах или чувствах, затягиваться процессы проверок и оформления документов. Не лучший день для собеседования, совещания, отправки важного письма. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что велика вероятность искажений и задержек в любом деле (особенно, если оно подразумевает разъезды или активный обмен информацией с любой целью). Возможны опоздания, отмены, переносы исполнения обещаний. День подходит для исследований и набора дополнительной информации. Заслуживают проверки известия издалека, авторитетные мнения, собственные выводы и догадки. Лев Сегодня Львам важно сохранять долю скепсиса, участвуя в неформальных дискуссиях, получая известия или предложения. Будет нелегко разобраться в переплетении истины и иллюзий. Доля неправды может содержаться в объявлениях и исследованиях, в словах друзей, в личных письмах. Может вскрыться ошибка или обман. Возможно, придется разочароваться в части надежд, в отдельных людях, источниках или идеях. Дева Сегодня у Дев велика вероятность неудач (отсрочек, разочарований, вскрытия ошибок прошлого). Не всегда это будет случаться по их вине: при взаимодействии с другими людьми ответственность за ситуацию нередко будет обоюдной. Могут вяло идти нужные контакты и процессы, мешать устаревшие формы связи или чужие ошибки. Не исключены случаи намеренного обмана или сознательного затягивания переговоров. Весы Сегодня Весов звезды предупреждают, что на лимит везения исчерпан. Если вчера не удалось извлечь выгоду из удачного поворота событий, момент может быть упущен. Не стоит стремиться любой ценой продолжить и ускорить ход нужного дела, например, процесс переговоров, лечения или оформления документов. Нежелательно отправляться в путь. Важно проверять все маршруты, документы и факты на наличие ошибок. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают о необходимости быть осторожнее. Везение сегодня оказывается под вопросом, а ловушки остаются в силе (в том числе, легко попасть в паутину прошлых ошибок и недоразумений, не поверить голосу собственной интуиции). Лучше повременить с оформлением кредита, открытием счета, стартом проекта, началом учебы или романа, отправкой в далекий путь, выбором доверенного лица. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это не лучший день для переговоров любого рода. Если они неизбежны, в них нужна внимательность. Прогресс может оказаться под вопросом из-за недоверия, ошибок прошлого или отсутствия правильно оформленных документов. Новые договоренности особенно нежелательны, если речь о фундаментальном вопросе: жилье, карьере, долгосрочной ответственности, личной репутации. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что возрастает вероятность ошибок и недоразумений. События этих суток способны принести пользу, указав на погрешности прошлого или на факты обмана, но все подозрения нуждаются в проверке. Стоит учитывать риск путаницы, искажений, забывчивости, проволочек и дезинформации. Не лучший момент для звонка в службу поддержки, обращения в архив, записи к врачу. Водолей Сегодня Водолеям звезды не советуют надеяться на вчерашнюю удачу. Вместо нее может иметь место творческий тупик, нагнетание сомнений, духовное заблуждение или утрата везения в текущих делах. Желательно использовать эти сутки для расслабления и отдыха. Потребность в информации останется сильной, но лучше перевести ее в формат свободных поисков, хаотичных воспоминаний или вольных размышлений. Рыбы Сегодня Рыбам день не добавляет устойчивости и уверенности. Возможна склонность цепляться за старые чувства, вкусы, идеалы и иллюзии. Многим Рыбам будет сложно добиться понимания с коллегами и домочадцами, найти нужные слова или подтвердить их нужными фактами. Возможен хаос в их мыслях, в личных документах или в быту. Звезды советуют им размышлять о прошлом и настоящем, отложив планы на будущее.