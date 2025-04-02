Держимся подальше от ТЦ и магазинов — финансовый гороскоп на 3 апреля

Сегодня велик шанс потратить все деньги на ненужные покупки.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать и как лучше использовать их себе на пользу.

Овен

Сегодня у Овнов могут возникнуть осложнения по двум направлениям. Во-первых, вам может быть сложно найти взаимопонимание с вышестоящим руководством. Противоречивые оценки происходящего, накопленные за предыдущее время, сейчас могут прорваться наружу в спорах. Вторая критическая тема может быть связана с возрастанием вероятности материального ущерба.

Телец

Сегодня у Тельцов могут возникнуть сложности в отношениях с представителями закона. Возможны внеплановые проверки и контрольные закупки с целью выявить в Вашей деятельности нарушения. Будьте внимательнее при вождении транспортных средств — не исключены нарушения правил дорожного движения с наложением штрафных санкций. Предварительные договоренности могут быть нарушены.

Близнецы

Сегодня у Близнецов наибольшую сложность может представлять работа в составе группы единомышленников. Разногласия могут возникать часто и по любому поводу, что может нарушить рабочий ритм. Не следует заниматься долгосрочным планированием, проектно-конструкторскими работами и проводить испытания новой техники в сфере электроники и электроэнергетики.

Рак

Сегодня Раки , имеющие свой бизнес, могут понести ущерб из-за разногласий с деловым партнером. Прямого конфликта у вас с ним может не возникнуть, однако ошибки в поведении партнера могут привести к ущербу для совместного бизнеса. Вам сейчас лучше не заниматься урегулированием спорных вопросов. В целом день напряженный — проявите выдержку, и не делайте ничего радикального.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют поискать компетентного юриста и проконсультироваться с ним по текущим вопросам. Возможно, это потребуется Вам для принятия мер, связанных с надежность деловых партнеров и нарушением ими договорных обязательств. От подписания важных бумаг и договоров пока лучше воздержаться. Обращайте повышенное внимание на правильность заполнения документов.

Дева

Сегодня для Дев , специализирующихся на творческих видах деятельности, неплохой день. Однако открывающиеся перспективы могут быть сопряжены с необходимостью преодолевать трудности. Ничего в этот день не дается легко. В любом деле требуется прилагать усилия, чтобы чего-то добиться. Наиболее рискованное направление деятельности — банковская и кредитно-финансовая сфера.

Весы

Сегодня у Весов , которые арендуют помещение совместно с деловым партнером, могут обостриться противоречия. Ваш партнер может попытаться пересмотреть прежние договоренности относительно помещения (офиса, склада, магазина, гаража). Однако звезды советуют отложить обсуждение таких острых вопросов, ввиду того, что сейчас оно, вместо конструктивного решения, может привести к конфликту.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться беспокойный день, связанный с нестабильными внешними обстоятельствами. Могут возникать мелкие неприятности, связанные с документами, которые могут привести к серьезному замедлению темпа работы. И все это может вывести вас из себя и привести к нервному перевозбуждению. Также могут быть затруднения в поездках, контактах и торговых сделках.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется проявить повышенное внимание к транспорту и деловым связям. Эти сферы деятельности могут находиться сейчас в зоне риска.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют обратить внимание на те дела, которые приходят к своему завершению. В это время рекомендуется провести подсчет базового состояния бюджета фирмы и недвижимого имущества фирмы. При необходимости, можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Если есть задолженности по коммунальным и иным платежам, то следует срочно их погасить.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют крайне осмотрительно работать с поступающей к вам информацией. Не следует сразу же доверять поступающим вам сведениям, особенно если они идут из незнакомых источников. Не исключено, что тайные недоброжелатели вас намеренно пытаются ввести в заблуждение, и подсовывают дезинформацию. Воздержитесь от новых знакомств, встреч, поездок.

Рыбы