Найдется свой купец – финансовый гороскоп на 5 апреля

Наш гороскоп говорит, что правильный настрой и чувство юмора помогут справиться с любыми вызовами.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать эмоциональный подъем и усиление интеллектуальных способностей. Это создает прекрасные условия для работников умственного труда. Вера в себя и в свои силы поможет Вам добиваться успеха даже в очень сложных и трудоемких вопросах. Ведущие менеджеры и директора фирм смогут быстро принимать логически выверенные управленческие решения.
Телец
Сегодня у Тельцов наступает хорошее время для поисков дополнительной подработки. Вы можете преуспеть в творческой деятельности в обстановке тишины и уединения. Удаленный труд на фрилансе также может способствовать росту доходов. Звезды не советуют вам заниматься публичной деятельностью. Наоборот, вы будете наиболее эффективны, действуя из-за кулис, методами тайной дипломатии.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заняться ревизией своей деятельности за предыдущий месяц. Хорошо подводить итоги, анализировать свои достижения и неудачи, делать выводы на будущее. Наиболее успешно идет работа в группе над составлением бизнес-плана или подготовкой проекта. Коллективный мозговой штурм позволяет найти решение в трудных вопросах. Ищите новые пути в своей работе.
Рак
Сегодня для Раков тема повышения профессионального статуса, карьерного роста и авторитета выходит на первый план. Это особенно важно для лиц, ориентированных на достижения в карьере или уже занимающих руководящие должности. Хорошее время для интенсивного труда - так Вы скорее сможете повысить уровень профессионального мастерства и сможете гораздо быстрее выполнять прежнюю работу.
Лев
Сегодня для Львов очень важными становятся вопросы профессиональной квалификации и личностного развития в целом. Успешно проходит учеба и обмен мнений с коллегами. Другая актуальная тема дня – отношения с деловыми иностранными партнерами. Возможно, вам придется вступить с ними в диалог на предмет дальнейшего сотрудничества. Может укрепиться деловая репутация.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют заняться вопросами укрепления безопасности бизнеса. Для этого можно установить систему видео-наблюдения за помещениями. Познакомьтесь с теми услугами, которые предлагают страховые агентства – возможно, вас что-то заинтересует. Если вы занимаетесь промышленным производством, то это удачное время для технической модернизации и монтажа нового оборудования.
Весы
Сегодня у Весов хорошее время для активизации партнерского сотрудничества. Переговорный процесс, который вы вели последнее время желательно повести к логическому завершению. Если не удастся сейчас зафиксировать наработанные договоренности, то многое в дальнейшем может оказаться утрачено или пересмотрено уже с иных позиций. Хороший день для проведения массовых мероприятий, конкурсов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, владеющие бизнесом, в течение всего дня могут быть заняты вопросами кадровой политики. Можно провести анализ деятельности работников и сделать выводы по кадровым перемещениям. Также нелишне еще раз оценить целесообразность распределения обязанностей и упростить структуру управления. Может улучшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, занятые в творческих профессиях, ощутят эмоциональный подъем, который благоприятно отразится на работе. Ищите новые, более перспективные решения в своей работе. Можно экспериментировать и пробовать применить на практике вновь приобретенные знания. Пускай Вы немного потеряете темп, пока осваиваете новые методы, зато потом сможете работать быстрее.
Козерог
Сегодня Козерогов, занятым в семейном бизнесе или пользующихся поддержкой близких родственников, может ждать серьезный анализ предыдущей деятельности. Очень важно сейчас повести некоторые итоги и завершить ранее начатые проекты. Успешно идет работа по подготовке отчетной документации. Не оставляйте на завтра те дела, которые вы в состоянии сделать сегодня. Хорошо обустраивать рабочее место.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют основное внимание сосредоточить на укреплении деловых связей – это направление может стать наиболее успешным. Причем речь идет не только о новых контактах. Гораздо важнее привести к логическому завершению и оформлению характера сотрудничества с теми партнерами, которые появились у вас в течение последнего месяца. Может ускориться товарно-денежный оборот.
Рыбы
Сегодня Рыбы основной доход смогут получить благодаря собственным усилиям от индивидуального труда. Возможно получение дополнительных доходов, если вы подрабатываете на стороне от основного места работы. Если вы владеете ремеслом и умеете работать руками на профессиональном уровне, то сегодня могут найтись желающие воспользоваться вашими талантами, чтобы сделать соответствующий заказ.