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Поможет новая стратегия – любовный гороскоп на 15 апреля

14 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня в любви нужно действовать иначе.

Поможет новая стратегия – любовный гороскоп на 15 апреля
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп раскроет общие астрологические тенденции, влияющие на настроение, дела и отношения.

Овен

Сегодня Овны могут оставаться заложниками старых романтических идеалов, привязанностей и привычек, а также своих неосознаваемых тайных страхов или сомнений. Овнам, не имеющим внутренних психологических преград для любовной активности, помешают проявить успешную инициативу внешние обстоятельства.

Телец

Сегодня Тельцы не слишком удивятся поведению партнера и часто будут заранее знать, что он скажет и сделает. Для любовной гармонии сегодня не нужны слова, но мнительным Тельцам будет приятно получить еще одно подтверждение любви или увидеть дополнительное доказательство результата своих действий.

Близнецы

Сегодня у Близнецов мысли уже направлены в будущее, но чувства все еще могут удерживать их в прошлом. Возможно, сыграет роль их привычка к определенному сценарию отношений или к обстановке, с которой у них связаны эмоционально окрашенные воспоминания. Свиданию требуется атмосфера тайны и доверия.

Рак

Сегодня для Раков это день любовной гармонии и стабильности. Он обещает им ровную чувственность, предсказуемость, верность, нотку ностальгии, приятные плоды долгих усилий по налаживанию отношений или работе над собой. Но им стоит помнить, что в долгосрочной перспективе эта идиллия может оказаться иллюзией.

Лев

Сегодня Львам не стоит отказываться от свидания, если они полностью доверяют партнеру, хотят поностальгировать вместе с ним о прошлом в интимной обстановке или закрыть какую-то страницу в личной жизни. Лучше не рассчитывать сегодня на свидание-праздник. Нежелательно устраивать первую встречу.

Дева

Сегодня у Дев в умонастроении совершается невидимый, но важный перелом. В их личной жизни могут звучать и прощальные слова, и весьма интригующие новые намеки. Бывшие партнеры, привязанные к сценариям прошлого, зачастую напрасно надеются их вернуть: мысленно многие Девы уже «в другой реальности».

Весы

Сегодня у Весов потребность в эмоциональной гармонии может побуждать искать общения с любимым человеком, но он не всегда готов выйти на контакт. В таких случаях звезды советуют не огорчаться, не надумывать лишнего и набраться терпения: очень скоро молчание будет нарушено и диалог восстановлен.

Скорпион

Сегодня Скорпионы являются в любви консерваторами и не ищут приключений. Они тяготеют к верности, стабильности, прошлым сценариям свиданий, глубоким чувствам на фоне внешней сдержанности. Им важно побыть рядом с любимым человеком в знакомой обстановке, отключив средства связи с внешним миром.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют повременить с развитием новых отношений и окончательно разложить все по полочкам в своем любовном прошлом. Не время проявлять в романтическом общении свою бурную личную инициативу: могут не найтись нужные слова или контакт стартует не в самый подходящий момент.

Козерог

Сегодня Козерогам не нужны слова для того, чтобы разбираться в своих и чужих чувствах. Они неплохо контролируют ситуацию, руководствуясь интуицией или опытом, и владеют ключами к любовной гармонии. Это подходящий момент для свидания, особенно, если хочется поддержать в отношениях стабильность.

Водолей

Сегодня Водолеям нежелательно форсировать любовную переписку, а также придавать ускорение другим сюжетам в своей личной жизни. Не тот день, когда стоит в нетерпении проявлять новую инициативу, провоцировать на активные действия свою пассию или своего соперника. Уместна небольшая интригующая пауза.

Рыбы

Сегодня у Рыб чувства остаются неизменными, и если они делают ставку именно на это, их ждет успех. Они смогут контролировать и свои эмоции, и ситуацию в целом. Разочарование будет поджидать Рыб, намеренных продолжить общение в прежнем стиле: сделав такую попытку, они могут обнаружить, что опоздали.
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