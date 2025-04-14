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Занимаемся максимально понятным – гороскоп на 15 апреля 2025 года

14 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. День создает почву для мелких заминок и рассинхронизаций.

Занимаемся максимально понятным – гороскоп на 15 апреля 2025 года
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Скорпионе заставляет цепляться за прошлое с его чувствами, ценностями и планами, тогда как положение Меркурия уже намекает на переход к новым идеям, контактам, маршрутам или способам связи. Внутренняя инертность или не вполне сложившийся комплекс внешних условий могут мешать сделать смелый шаг в новом направлении. Могут возникать паузы в делах, быть «сырыми» мысли, задерживаться вести, переноситься на другие даты рейсы и встречи. Желательно повременить с отправкой в дорогу, началом проекта, важным предложением или совещанием.

Овен

Сегодня Овнам может сопутствовать повышенная сенситивность, скрытность и нерешительность. Многим Овнам, даже преисполненным вдохновения для новых свершений, будет чего-то не хватать для задуманного шага. Роль тормоза могут выполнять чувства и зависимости прошлого (например, привычка к родным местам). Звезды советуют не торопиться с отправкой в новый путь ни в прямом, ни в переносном смысле.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит рассчитывать на обстоятельный диалог или активное сотрудничество в прежнем режиме. Но и новые темы звезды пока поднимать не советуют: они требуют другого настроя и стиля общения, который в данные сутки может оказаться невозможным. Налаженные ранее союзы от этого не пострадают, так как основой взаимопонимания в них будут сложившиеся в прошлом дружба, симпатия и доверие.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют повременить с новыми вдохновляющими начинаниями, как бы сильно они ни манили, чтобы сосредоточиться на проверке сделанного и подведении итогов. Не помешает убедиться, что готово все необходимое для спокойного расставания с прошлым и перехода к следующему этапу (оформлены нужные документы, защищены секреты, поправлено здоровье, выполнены прошлые обязательства).

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют завершать свои дела или отдыхать – по возможности, сократив контакты и выбирая знакомую обстановку. Источником эмоциональной стабильности в эти сутки может стать порядок и контроль в делах, гармония в личной жизни, любимое спокойное хобби или общение со старыми друзьями. Самое время устроить себе перезагрузку, пока не пришли свежие новости и не начались новые заботы.

Лев

Сегодня Львам лучше оставить для себя в приоритете частную жизнь. Хорошо навести порядок в своем доме или других владениях, чтобы избавиться от всего отжившего и устаревшего. Не менее благотворной может оказаться «уборка» во внутренней жизни, помогающая обрезать нити старых заблуждений, сомнений и ментальных страхов. Но при этом важно сохранять то, что имеет ценность в качестве полезного опыта.

Дева

Сегодня Девы находятся на рубеже, отделяющем их от прошлых отношений или размышлений, и могут оставаться на нем вплоть до ночи. Не стоит планировать на этот день важные совещания, встречи с новыми людьми и переход к новым темам, поскольку для полноценного контакта может быть не все готово. Имеется вероятность задержки вестей, опозданий, чужой или собственной неготовности к предметному разговору.

Весы

Сегодня Весам не стоит форсировать события и проявлять собственную инициативу, если настала пора вернуться к прерванным переговорам. Лучше не начинать диалог по своей воле, а дождаться вестей от собеседника: даже если он молчит, вскоре контакт наладится. В этот день нежелательны важные личные встречи, но лучше не откладывать мелкие текущие дела, например, плановые покупки и обязательные платежи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сохранять в качестве приоритета собственные нужды – в частности, свой эмоциональный комфорт. Не стоит активно включаться в новые дела и контакты, срочно отвечать на служебные и другие сообщения без острой необходимости. По возможности, стоит провести этот день в знакомом месте, найти время для гармоничной личной жизни, спокойного отдыха или любимого увлечения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что этот день не создан для их внешней активности и яркого самовыражения. Желательно провести его в молчании, уединении или в закрытой обстановке, не спешить с озвучиванием своих идей и отправкой сообщений. Полезно навести порядок в своем внутреннем мире или частной жизни. Важны психологические опоры, личные секреты, старые запасы, ресурсы и привязанности прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогам день помогает хорошо управлять своими делами и эмоциями, избегая проблем и лишних сюрпризов. Многие события, ситуации и душевные реакции этих суток для них заранее предсказуемы. Однако новые мысли, вести и хлопоты уже на пороге. Весьма вероятно, что они коснутся частной жизни (домашних планов, жилищных дел). В их ожидании важно поддерживать порядок и контроль там, где это возможно.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше выдержать паузу в любом начинании. Результатом ускорения событий в этот день может стать не только мелкий промах, но и роковой стратегический просчет. Есть смысл продлить интригу на работе и в личной жизни, сохранить стабильным финансовое положение. Не стоит спешить с целевой поездкой, отправкой сообщения, началом партнерства, игры, конкуренции.

Рыбы

Сегодня Рыбам день покажет, какие темы и виды связи для них в данный момент исчерпали себя. Отправка сообщения или попытка продлить разговор может стать запоздалой мерой и огорчить Рыб, которые слишком долго раздумывали над формулировками. В других сферах день обещает стабильность: прочность имеющихся прав, возможность контролировать собственные эмоции и удерживать порядок в своих финансовых делах.
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