Раскрываем свои эмоции и мысли – любовный гороскоп на 16 апреля

Сегодня нам стоит быть откровеннее.

Наш гороскоп даст рекомендации по тому, как лучше провести это время, на что обратить внимание в любви.

Овен

Сегодня в Овнах начинает сильнее говорить романтическая жилка и потребность в общении. Также этот день добавляет им оптимизма и надежд, пока, возможно, смутных. Они могут начать искать новые пути связи с пассией в разлуке, а если они пока закрыты, рисовать картины встреч с ней в своем воображении.

Телец

Сегодня Тельцы могут получить романтичное послание, которое развернет их думы в новом направлении, или заметить перемены в своих недавних мыслях. Многим Тельцам предстоит вернуться к решению отложенной задачи, из-за которой их личная жизнь все еще не выведена из тени или буксует на месте.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день еще не способен радикально изменить формат личной жизни, но дарит им новые идеи и надежды. Все, что будет озвучено и услышано сегодня, пока не имеет событийной силы, зато имеет силу ментальную и духовную. Многое из сказанного (подуманного, увиденного во сне) позже осуществится.

Рак

Сегодня у Раков может возникнуть обманчивая мысль о том, что новости этого дня их любви не касаются. Градус чувств и сценарий отношений, которого они добились на данный момент, может казаться им незыблемым и стабильным. Звезды намекают, что это не так, например, уже могут начать меняться форматы общения.

Лев

Сегодня Львы могут получить мотивирующую весть, надежду или знак, что будет особенно ценно для них, если в своей личной жизни они все еще в тисках обстоятельств или в плену эмоций прошлого. Возможен намек на скорое возвращение к прерванным контактам или на отложенное романтическое путешествие.

Дева

Сегодня Дев день приглашает мыслить по-новому, открывая для себя не только другие стили общения, но и целые иные миры. Звезды намекают, что не все в этих вселенных стоит принимать за чистую монету. Чтобы не оказаться уже на первом этапе во власти иллюзий, стоит осваиваться в них постепенно.

Весы

Сегодня Весы могут уловить в тоне или образе своего партнера новые оттенки. Возможно, он начнет пользоваться другими способами связи, изменит что-то в своем имидже, мышлении или мировоззрении. Не исключено, что его манера общения станет чуть менее откровенной, а взгляды чуть более идеалистичными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день приглашает, что им пора перейти на новый формат общения с любимым человеком. Возможно, оно станет менее доверительным или начнет больше зависесть от деталей обстановки. Скорпионы, не посчитавшие нужным закрыть важную тему вчера, сегодня могут обнаружить, что время упущено.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день обещает подвижки в личной жизни. Новые чувства у многих представителей знака пока не созрели, зато свежие идеи уже на подходе. Дополнительно вдохновить их и вселить в них надежду могут новости, и неважно, будут ли это прямые сообщения от пассии или ходящие вокруг нее слухи.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им пора сменить тон общения или способ связи с любимым человеком. Меняя привычный формат коммуникаций на новый, важно помнить о возможной ловушке, например, риске быстрой идеализации партнера в процессе беседы или недопонимания из-за тонкостей чужого языка.

Водолей

Сегодня Водолеи начнут постепенно открывать для себя закрытые ранее пути коммуникаций. Возрастут их надежды на получение вестей от любимого человека и продолжение разговора с ним. С романтического диалога будет снят налет лишней серьезности, но в нем будет сохраняться элемент загадки, интриги.

Рыбы