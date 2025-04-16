Избавляемся от старых привычек — любовный гороскоп на 17 апреля

Наш гороскоп рассматривает возможные события и эмоциональные состояния, на которые стоит обратить внимание.
Овен
Сегодня у Овнов любовное желание не полностью совпадают с возможностями. Их личная жизнь может запаздывать в своем поступательном развитии, по сравнению с прочими сферами. Возможно, они будут все еще разлучены с любимым человеком, ограничены в общении с ним или связаны обязательствами прошлого.
Телец
Сегодня с Тельцами романтичный информационный фон может сыграть с влюбленными плохую шутку, побуждая их закрывать глаза на положение дел в данный момент или приукрашивать перспективу. Им стоит помнить об этом, если они вынашивают планы радикального поворота в своей личной жизни на ближайшее время.
Близнецы
Сегодня Близнецы не ограничены в своем общении с любимым человеком и могут сколь угодно долго обсуждать с ним разные темы — в том числе, пути в счастливое совместное будущее. Но если они захотят придать планам более четкие очертания, то столкнутся с реальностью в виде оставшихся формальных преград.
Рак
Сегодня Ракам калейдоскоп внешних событий и насыщенный информационный фон могут мешать наслаждаться любовной гармонией, спокойствием и предсказуемостью. Вероятно, им придется корректировать свои планы, подстраиваясь к изменчивой обстановке. Иногда это неплохо, так как дает новые оттенки эмоций.
Лев
Сегодня для Львов ограничения, сомнения и огорчения в делах сердечных уравновешиваются их общим позитивным настроем и положительными подвижками в других сферах. Они чувствуют, что в ближайшие дни негатив рассеется, темные тени прошлого расступятся и в личной жизни наступит новая романтическая эра.
Дева
Сегодня Девы могут оказаться красноречивыми собеседниками или отчаянными мечтателями, рисующими себе мысленные картины невероятных романтических авантюр. На деле же многие представители знака окажутся куда менее смелыми, раскованными и свободными, чем на словах или в своих фантазиях.
Весы
Сегодня Весам не стоит ждать полного комфорта в любовном общении. Интересная остроумная беседа им обеспечена, а вот эмоциональная гармония не всегда. Часто причиной будет текущий статус или настрой самих Весов. Они могут таить недовольство, быть ограничены во времени или плохо себя чувствовать.
Скорпион
Сегодня Скорпионов круговорот важных событий может лишить привычного времени на полноценное свидание или сделать их менее внимательными к любимому человеку. Под влиянием обстановки они могут стать более романтичными и общительными, но и более рассеянными, непостоянными в чувствах, внушаемыми.
Стрелец
Сегодня Стрельцы легко привлекут к себе внимание представителей противоположного пола красноречием, творческим мышлением и общей интеллектуальной харизмой. Но за этой маской не исключены некие тайны или психологические барьеры, заставляющие их скрывать свои истинные чувства или свое прошлое.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день не слишком удачен для их романтических планов. Он может создать помехи на любом этапе свидания или подготовки к нему. Также он способен помешать стабильности настроения и поведения, добавить сомнений и разочарований, а иногда и вселить ложные надежды.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что в их общении с объектом симпатий желателен акцент на интеллектуальных и духовных интересах. Слишком откровенные разговоры о тонкостях чувств, попытки проникнуть в тайны чужих переживаний или поделиться своими душевными ранами могут внести долю неловкости.
Рыбы
Сегодня у Рыб новые мысли могут вступить в противоречие с их прежними вкусами, чувствами или планами. Некоторым Рыбам помешает начать новую жизнь старая привычка, консерватизм или неизжитый страх, но у большинства Рыб найдутся веские объективные причины, по которым они пока остаются в прошлом.