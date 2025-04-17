Играем по правилам — гороскоп на 18 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что он может напомнить о вынужденных границах, неотданных долгах или упущенных в прошлом шансах, заставить с чем-то смириться. Он не очень хорош для новых стартов и проведения мероприятий. Вечером Луна, вступившая в знак Козерога, может поставить на первое место профессиональные контакты, общение с инстанциями и работу с документами. Возможно извещение, совещание. Необходимо включить в конце дня логику и здравый смысл, иначе легко пропустить дезинформацию или ошибку в тексте, чего-то не понять. Это не лучший момент для важной встречи, запроса, заявления.
Овен
Сегодня Овнам день укажет на скрытые уязвимости в их прошлых идеалах и на погрешности в новых замыслах. Утренние и дневные часы могут нести разочарование в былых чувствах и напоминать об оставшихся тайных слабостях. Вечером возможно известие или совещание, важно исключить непонимание в официальных контактах и ошибки в документах. Лучше повременить с заявлением, подачей запроса, публикацией статьи.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предупреждают о вероятности разочарований и помех. Утром судьба способна развенчать часть их романтических иллюзий, ограничить их в финансовых маневрах или лишить надежд на исполнение некоторых профессиональных планов. Вечером не исключена дезинформация, есть риск ошибок в ходе отправки официальных запросов, налаживания связи, прокладки маршрутов и оформления документов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды намерены указать на столкновение их заманчивых планов с текущей реальностью. Утром и днем их может постигнуть неудача в браке, любви или профессиональной сфере, при попытке уладить организационно-бюрократический, материальный или юридический вопрос. Вечером может сорваться неформальная встреча или обмануть друг, вдохновляющая идея может разочаровать своей непрактичностью.
Рак
Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на идеальный запланированный результат. Многие желания реализуются наполовину, а некоторые придется отложить. Могут подвести проверенные правила. Желательно удвоить внимательность вечером, когда может потребоваться целевое совещание, профессиональное собеседование, официальный запрос или консультация: в это время есть риск ошибки, обмана, критичной неточности.
Лев
Сегодня для Львов станут очевиднее препятствия, которые мешают им свободно начать желаемый путь или дело. Если они найдут погрешность в своих идеалах, чувствах, техническом оснащении или творческой концепции, вечер поможет им перевести проблему в практическую плоскость. Также в конце дня им может напомнить о себе служебная обязанность или здоровье, как фактор, препятствующий движению вперед.
Дева
Сегодня для Дев это не самый простой день. Утром они могут столкнуться с ограничением своих чувств, прав или территории, узами партнерских, профессиональных, брачных или иных обязательств прошлого. Вечером природные практицизм и рационализм могут начать бороться в их мышлении с иллюзией или азартом. Вопреки своей рассудительности, они могут поддаться соблазну, сделать ошибку, солгать или поверить лжи.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что для них этот день может стать периодом осечек, разочарований и ограничений. Могут быть закрыты определенные пути и недоступны некоторые вещи. Наиболее критичен вечер: он усложнит целевое общение, увеличит риск опозданий, непонимания, иллюзий, обмана и дезинформации. В это время не рекомендуются важные встречи, домашние и деловые совещания, выступления и консультации.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не пропускать любые признаки лжи и неясности. Утром стоит свести к минимуму расходы. Вечером нужна внимательность в пути и в контактах, особенно официальных и профессиональных. В это время есть риск ошибиться с выбором маршрута или средства связи, допустить промах в документе или служебном письме, получить провокационное или ошибочное сообщение, ложное извещение.
Стрелец
Сегодня Стрельцы чаще сталкиваются с ограничениями, чем с возможностями. Они могут быть скованы в удовлетворении своих желаний или выражении своих чувств. Им может не хватать денег на увлечения, энергии для творчества или свободного времени для личной жизни. Вечер сулит им новый поворот событий, но вместо того, чтобы выручить и вдохновить, он может их огорчить, озадачить или ввести в заблуждение.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит полагаться на удачу, а также на свою энергию, организованность и здравый смысл. На протяжении всего дня сохраняется риск ошибок, ограничений, недомоганий. Звезды настоятельно рекомендуют удвоить самоконтроль вечером: в это время легко пропустить дезинформацию, выбрать неверный тон в общении, фундаментально ошибиться в рассуждениях, документах, текстах или расчетах.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с отсрочками, ограничениями и долей разочарований, но иногда это будет идти им на пользу, например, давать им дополнительное время для оценки планов и прогнозов на будущее. Они могут понять, сколько у них на самом деле денег или друзей. Вечером нужна внимательность в контактах, особенно официальных и профессиональных, чтобы понять все верно и исключить обман.
Рыбы
Сегодня Рыб день во многом ограничивает, мешая им нарушить старые правила, изменить своим принципам и выйти за знакомые рамки. Удерживать их от перемен может долг, прошлое чувство, страх, привычка к самоконтролю, стеснительность или другое обстоятельство. Вечером им стоит быть внимательнее в профессиональных контактах и финансовых делах и не бояться задавать вопросы, чтобы не допустить ошибку.