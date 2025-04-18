Окунаемся в прошлое – гороскоп на 19 апреля

18 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня практичная Луна в Козероге поддерживает приверженность старому ходу вещей и часто блокирует новые энергичные порывы.

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Гороскоп на сегодня говорит, что рутина, дисциплина, сдержанность могут взять верх над творческим энтузиазмом и нетерпением. На первом плане может оказаться секретность или какая-то формальность. Это не лучший день для новых стартов, требующих смелости и рассчитанных на сильный эффект. Может не хватать азарта, красноречия и куража. Нежелательно начинать игру или дискуссию. Лучше заниматься последними приготовлениями к задуманному шагу, наведением порядка в его технической или документальной части. Овен Сегодня Овнам звезды советуют быть реалистами и заниматься практической стороной своих дел. Лучше умерить активность в сфере игр, развлечений и свободного творчества (кроме случаев, когда этого требует профессия или идет оформление документов). Также не стоит афишировать нюансы личной жизни. Стоит убедиться в отсутствии недопонимания с начальством, коллегами и нужными официальными инстанциями. Телец Сегодня Тельцам начинает чаще напоминать о себе их врожденная практичность. К важным шагам, связанным с самореализацией и требующим отстаивания собственных интересов, они пока могут быть не готовы. Звезды советуют не торопиться с радикальными мерами любого рода, а заниматься упорядочиванием своих дел, уточняя информацию, оформляя документы или раздавая последние подготовительные распоряжения. Близнецы Сегодня Близнецов день вынуждает мыслить серьезнее и практичнее, а действовать осмотрительнее. Возможно, им придется посещать учреждения, заниматься оформлением финансовых или иных документов, следовать профессиональному долгу, соблюдать правила секретности, безопасности и контроля. Собственные рациональные соображения или настораживающие внешние детали могут заставить их повременить с новым шагом. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отнестись внимательнее к своим профессиональным контактам и договорным обязательствам. Там, где условия не изменились, сохраняется «запас прочности» (контроль, баланс интересов), но там, где наметились новые пункты или оформляется контракт с нуля, возникает большая вероятность обмана или заблуждения. Стоит быть дотошнее на собеседовании, при оформлении на работу. Лев Сегодня у Львов растущую энергию сдержат обстоятельства. Львам-романтикам предстоит стать более прагматичными. Многим Львам придется повременить с новым шагом из-за ожидающей их повседневной рутинной работы, нюансов самочувствия, материальных или других факторов. Это подходящий день для проверки технических и организационных мелочей, как обязательной части подготовки к задуманному начинанию. Дева Сегодня Девам бросает спасательный круг их природная практичность. Она поможет им вовремя остановиться и правильно оценить обстановку, если они поддались опасной иллюзии и оказались в шаге от роковой ловушки. Многим Девам пригодится их профессиональный, любовный или житейский опыт. Если они потеряли голову и утратили привычные ориентиры, им придут на помощь прежние друзья, коллеги и партнеры. Весы Сегодня Весам не стоит планировать активные развлечения, новые начинания и рискованные мероприятия. Большинству Весов будет трудно угнаться за своими предприимчивыми партнерами или конкурентами. Весам-родителям может быть сложно поспевать за энергией детей. День может пройти «на малых оборотах» без особого вдохновения, заставить считаться с домашними делами или текущим состоянием здоровья. Скорпион Сегодня Скорпионы не только отлично ориентируются в знакомых ситуациях, но и интуитивно выбирают верный путь в новых. Даже направленные на ложный путь, они вырулят на нужную дорогу (особенно, если дело касается их профессиональных контактов и личной жизни). Однако им стоит помнить, что прошлый опыт решает лишь часть их задач и не страхует их от трудностей, рисков и стрессов во вновь начатом деле. Стрелец Сегодня Стрельцов день вынуждает стать чуть прагматичнее (например, экономнее и рациональнее в своих расходах). Возможно, им придется отложить новый старт или прервать творческие занятия, чтобы вспомнить о «хлебе насущном», заработке, здоровье или недостающих покупках. Это подходящий момент для планирования хозяйственных нужд, приведения в порядок денежных дел, шопинга по списку в знакомых местах. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не спешить с выводами и важными контактами, и тем более, с рискованным шагом. Стоит отвлечься от новой информации и вызванных ею вопросов, дать «отстояться» своим мыслям. Этот день позволяет жить и работать по знакомым правилам, подсказывает пути сохранения порядка, здоровья и душевной гармонии, но стоит помнить, что иногда он может склонять и к знакомому унынию. Водолей Сегодня Водолеям звезды не советуют стремиться на первый план. Не стоит спешить с ответами на вопросы, включением в дискуссии и открытой реакцией на свежие новости. Этот день дает время оценить возможные пути развития событий и подготовиться к ним: обдумать доводы, поискать подтверждение или опровержение в случае сомнений. Такая тактика вдвойне оправдана в финансовых и профессиональных делах. Рыбы Сегодня Рыбам звезды намекают, что им не обязательно форсировать события, включаясь в новые дела или в обсуждение новых тем. Можно оставаться в рамках знакомых правил, пользоваться плодами прежних достижений и извлекать выгоду из своего текущего статуса. Если не хочется суеты, новшеств и публичности, ничто не мешает спрятаться за привычной спасительной ширмой в виде недомогания или занятости.