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Раскрываем свои секреты — любовный гороскоп на 23 апреля

22 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит говорить о важном.

Раскрываем свои секреты — любовный гороскоп на 23 апреля
Фото:  teksomolika

Наш гороскоп предлагает заглянуть в энергетическую атмосферу дня и понять, какие тенденции могут повлиять на наше настроение, действия и решения.

Овен

Сегодня Овнов день способен неожиданно лишить энергии и красноречия, благодаря которым они стали чаще привлекать к себе внимание представителей противоположного пола. По этой причине им есть смысл повременить с новым свиданием и взять небольшой перерыв в активной личной переписке на несколько дней.

Телец

Сегодня Тельцов расстроит намек на паузу в любовной игре, жаждущих ее продолжения любой ценой. У Тельцов, наделенных менее бурным темпераментом, появится время оценить ситуацию и свою роль в ней, восстановить свой энергетический ресурс или подлечить раны своего задетого самолюбия.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день временно отнимет те возможности, благодаря которым они активно поддерживают контакт с любимым человеком. Окажутся недоступны линии связи, исчезнет побуждающий к флирту кураж или напомнят о себе другие стороны их жизни. Может на время замереть даже простой обмен сообщениями.

Рак

Сегодня Ракам важны их прежние романтические чувства и духовные ценности. Многие Раки видят смысл в прошлых привязанностях и склонны дорожить партнером, с которым связаны продолжительными отношениями. Они не склонны нарушать верность и могут оставаться верны даже неразделенной далекой любви.

Лев

Сегодня Львы могут утратить на время часть своей самоуверенности и куража. Для продолжения игры им может не хватать либо энергии, либо нужных условий. В такой ситуации им важно не поддаваться знакомым проявлениям слабости и уныния, прошлым сомнениям и пораженческим настроениям.

Дева

Сегодня Девам день позволяет взять паузу в увлекательном, но психологически сложном для них общении, которое вынуждает их активно генерировать перлы остроумия и оставаться в эмоциональной боевой форме. У них появляется шанс побыть в одиночестве или поплакать на плече у бывшего партнера.

Весы

Сегодня Весов день может склонить к сдержанности, молчаливости или скрытности, которая нередко будет вынужденной. Звезды советуют согласовывать свои романтические планы с текущим самочувствием и уровнем занятости: если проигнорировать эти нюансы, свидание может не доставить желаемого удовольствия.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов любовь не требует подвигов. Им не нужно быть в тонусе, сверкать остроумием, вести сложные игры, носить маску, рисковать и завоевывать новые вершины. Вместо постоянной гонки за призом они могут ограничиться тихой знакомой романтикой, отключив средства внешней связи с миром.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться не очень открытыми и коммуникабельными, а также не настолько свободными в выборе линии поведения, как им хотелось бы. Их мысли будут активно увлекать их вперед, но их чувства могут задерживать их в прошлом, которое они мечтают либо преобразить, либо скрыть и забыть.

Козерог

Сегодня для Козерогов имеют приоритетную ценность чувства и привычки любовного прошлого. Многие представители знака станут спокойнее. Если вчера они были увлечены новыми эмоциями и волнующими авантюрами, сегодня подобные бурные приключения будут ими забыты или покажутся им не очень уместными.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает «сбавить обороты» в своем поведении на несколько дней, чтобы не повышать эмоциональный градус любовных отношений до запредельного и критичного. Многим представителям знака пауза покажется скучной, так как лишит их желанной игры страстей, но звезды все же советуют ее выдержать.

Рыбы

Сегодня Рыбы сосредоточены на своих чувствах и не расположены резко менять свои привычки. Зажигательные любовные игры с элементами новизны и импровизации могут оказаться не тем, что им нужно, как и навязчивое развлекающее общение. Все, чего они хотят в данный момент — быть правильно понятыми.
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