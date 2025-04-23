Держим свою синицу в руках – любовный гороскоп на 24 апреля

Наш гороскоп даст лучше понять настроение дня, поможет выбрать подходящее направление для действий и сохранить внутреннее равновесие.
Овен
Сегодня Овнам день сулит насыщенную внутреннюю жизнь с нотками уныния, ностальгии, тайны или меланхолии. Они могут скучать по любимому человеку в разлуке, тосковать по прошлому или скрывать свои чувства от внешнего мира. Вполне возможно, что они станут менее общительными и предприимчивыми.
Телец
Сегодня Тельцы могут поддаться любовным фантазиям, но большинство из них все же вернется в реальность и откажется от заманчивых планов. Что-то подскажет им, что они едва не ступили на скользкий путь сомнительных авантюр, мнимых бонусов и ложного успеха, который не даст им настоящего счастья.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день способен погрузить их в любовные иллюзии, а те могут исказить им картину событий. В зависимости от управляющих ими психологических установок и привычек, они могут идеализировать партнера или свою роль в ситуации, давать ложные оценки и строить ложные планы.
Рак
Сегодня для Раков лучшей опорой остаются их прежние чувства и любовные идеалы. Если они хотят большего, чем имеют сейчас, им стоит убедиться, что в своих желаниях они не поддаются внушению и не меняют реальность на фантом. Проявив терпение, верность или последовательность, позже они получат награду.
Лев
Сегодня Львы склонны смотреть на свою личную жизнь пессимистично или скептично, а в романтических ситуациях вести себя скрытно, скромно или пассивно. Их поведением в делах сердечных может руководить не вполне безоблачное прошлое, которое поселило в них тайный страх или стыд за прежние слабости.
Дева
Сегодня Девам трудно вырваться из старой системы координат, которая царила когда-то в их личной жизни. Им будет нелегко забыть долгую любовь прошлого. Ведущей эмоцией дня может стать идеализация, привязанность или страх. Партнер, особенно бывший, может дисциплинировать, ограничивать или подавлять.
Весы
Сегодня Весам не удастся устранить все препятствия к свободному общению с любимым человеком, но звезды уверяют, что это случится уже в ближайшем будущем. Пока оно не наступило, лучше смириться с требованиями обстановки и не выходить за поставленные ею рамки, как бы ни хотелось ускорить события.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не отказываться от свидания и, по возможности, выбрать для него спокойную предсказуемую обстановку. Это не лучшие сутки для бурных приключений и старта нового романа. Они больше подходят для подтверждения прошлых чувств или завершения старой любовной истории.
Стрелец
Сегодня Стрельцы способны погрузиться в своем переживании чувств прошлого на максимально доступную для себя психологическую глубину, после чего им останется лишь оттолкнуться от дна и начать движение на поверхность. Свидание будет уместным, если каким-то образом вписывается в этот процесс.
Козерог
Сегодня Козерогам требуется самодостаточность во всем, включая личную жизнь. Звезды советуют им уходить от лишних искушений и стрессов. Не стоит менять свои привычки, место свидания и его антураж. Хорошей стороной этого дня будет предсказуемость, а его побочным эффектом может стать легкая грусть.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит спокойнее относиться к всплескам своих и чужих эмоций: они могут быть навеяны ностальгическими воспоминаниями о прошлом и никак не относиться к текущей реальности. Будет вполне естественным желание обменяться сентиментальными подарками или прощальными знаками внимания.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут попытаться завысить свои ожидания и запросы в личной жизни, но постепенно одумаются, сочтя синицу в руках ценнее журавля в небе. Рыбы, ожидавшие от ситуации слишком многого, могут испытать разочарование, но это поможет им принять решение: сохранять любовь или отпустить ее.