Работаем в тишине и покое — финансовый гороскоп на 26 апреля

Наш гороскоп даст подсказки, которые помогут лучше понять себя, настроиться на позитив и провести день с пользой.
Овен
Сегодня Овны могут проявить свою способность заводить дружеские знакомства и извлекать материальную выгоду из этого. Вы сумеете произвести на окружающих самое благоприятное впечатление. Это отличное время для обсуждения планов на будущее. Успешно выполняются работы по проектированию в конструкторских и архитектурных бюро. Можно закупать новейшую электронную технику.
Телец
Сегодня Тельцы могут сделать определенные шаги по продвижению вверх по карьерной лестнице. Со своим непосредственным начальством у вас могут установиться конструктивные доверительные отношения. Вам может быть сделано предложение по выполнению такой работы, которая не подлежит огласке, или доверят работать с секретными документами, предназначенными для служебного пользования.
Близнецы
Сегодня Близнецам, бизнес которых, так или иначе, связан с заграницей, звезды советуют максимально расширять сотрудничество с иностранными партнерами. Можно заключать контракты на импортно-экспортные операции. Особенно успешно пойдет торговля импортной компьютерной и электронной техникой, новейшими приборами и оборудованием. Вы сможете проработать и улучшить логистические маршруты.
Рак
Сегодня у Раков, которые занимают руководящие должности, прекрасный день может сложиться. Вы сможете проявить свой организационный и управленческий талант. Ключ к успеху — умение сбалансировать интересы всех подразделений в бизнесе для достижения своих целей. Хорошо проводить в этот день модернизацию производства и кадровые перестановки. Ориентируйте себя на обновление.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Вы имеете уникальный шанс значительно поднять свою деловую личную репутацию, и репутацию своей фирмы. Воспользуйтесь услугами рекламных и дизайнерских студий, закажите им разработать логотип вашей фирмы, оформить вывеску на фасаде офиса. Объявление в СМИ с предложением услуг может привести к позитивному результату.
Дева
Сегодня для Дев, занятых в сервисных центрах по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники, благоприятно может сложиться день. Вероятно, вам успешно удается справляться с любыми сложными техническими работами. Другое позитивное направление может быть связана с прохождением производственной практики учащимися и стажерами — вы сможете приобрести много полезных навыков.
Весы
Сегодня Весы, вероятно, могут завоевать симпатии деловых партнеров благодаря умению тактично сглаживать острые проблемы. Это особенно почувствуют те Весы, которые работают в социальных учреждениях, в сфере услуг или которые занимаются консультациями. Прекрасное время для любой творческой и публичной деятельности. Успешно проходят выступления артистов, концерты и фестивали.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, зарабатывающим деньги на использовании ресурса недвижимой собственности, удастся преуспеть в делах. Могут быть заключены выгодные договора аренды. Работодателям рекомендуется поинтересоваться условиями труда своих работников. В случае необходимости можно заниматься ремонтом, приобретением офисной техники и улучшать условия труда сотрудников на рабочем месте.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающихся торгово-закупочной деятельностью, успешно может сложиться этот день. Благодаря оптимистическому настрою и доброжелательности вы способны легко находить взаимопонимание с окружающими. Успешно могут пойти дела у тех, кто причастен к шоу-бизнесу, сценическому искусству, детским дошкольным учреждениям, гостиницам, индустрии отдыха и развлечений.
Козерог
Сегодня Козероги, чей бизнес имеет отношение к недвижимости, могут получить прекрасные результаты. Кроме успешной работы риелторов, вы сможете проявить себя при работе коммунально-бытовых служб, в дизайне интерьера и в ремонтно-строительных работах. Можно передавать заказчику готовый объект — на стадии приемки у заказчика не возникнет никаких нареканий. Хорошо заниматься улучшением условий труда на рабочем месте.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть очень успешны в расширении и укреплении деловых связей. Вы можете демонстрировать коммуникабельность, тактичность, легкость в общении и быстроту ориентации в информационном пространстве. Разговоры по телефону, знакомства на транспорте, короткие поездки, переписка по электронной почте, деловые встречи — все это у вас получается наилучшим образом.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, прекрасный день может сложиться. Чем спокойнее и уединеннее условия труда, тем больше денег вы сможете заработать. Но и для других категорий работников день будет тоже достаточно удачным для повышения уровня доходов. Однако никому не позволяйте отвлекать Вас от сосредоточенной работы — цените свое рабочее время.