Придет миллион новостей — гороскоп на 29 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что ожидается оживление информационного фона и социальной жизни в целом, поступление идей и новостей, всплеск любопытства, деловитости, обучаемости и общей подвижности. В новом свете могут предстать вчерашние трудности. Неплохо будет работать интуиция в новых направлениях, где еще нет правил. Самое время включаться в новый цикл контактов, поездок, игр или тренировок. Заминки и временные помехи вероятнее в сфере любви и финансов. Лучше повременить с покупками в новом стиле и прямым изъявлением романтических симпатий.
Овен
Сегодня Овнам день обещает оживление информационного фона, а также общую подвижность и легкость на подъем. Возрастают их шансы узнать новости, связаться с нужными людьми, найти попутчиков в дорогу, подобрать вид связи, маршрут или транспорт. Им станет проще найти применение своей вербальной энергии, писательским талантам и деловой жилке. Это подходящие сутки для занятий спортом и коротких разъездов.
Телец
Сегодня Тельцам день поможет сместить акценты в своем недавнем настроении, погрузиться в оживленный поток новостей и разговоров. Они получат шанс найти больше разнообразной информации на волнуюшие их лично темы. Многое будет их интриговать, разжигать в них любопытство, заставлять искать подтексты и «читать между строк». Возможны мысли о поиске новых контактов или смене привычных форматов связи.
Близнецы
Сегодня Близнецы становятся энергичнее, общительнее, сообразительнее. Любопытство может вести их в разных направлениях. Для них открываются нужные пути и каналы связи. При желании, они легко окажутся в курсе новостей или в гуще событий, станут хорошими посредниками и информаторами. Подвижность и ловкость помогут им преуспеть в учебе, ведении бизнеса, литературной работе, играх и занятиях спортом.
Рак
Сегодня у Раков успехи начинают меньше зависеть от их личных качеств и сильнее от той обстановки, в которой они оказались. Многое решит их текущий круг общения (коллеги, соседи, попутчики, виртуальные собеседники в Сети). Попав в нужную среду, они узнают для себя немало интересного. Они смогут лучше сориентироваться в обновлениях, а также в ситуациях, которые вызывают у них вопросы и беспокойство.
Лев
Сегодня Львам эмоциональный и информационный фон этих суток идет на пользу. Он помогает им шире взглянуть на панораму событий, найти положительные моменты в сложной ситуации и позитивнее взглянуть в будущее. Также он дает им возможность стать активнее в своих действиях, добыть нужные данные или связаться с единомышленниками. Это отличный день для командировки, для корпоративного неформального собрания.
Дева
Сегодня Дев день приглашает стать еще более общительными, ловкими, предприимчивыми и целеустремленными, чтобы активнее заняться решением текущих задач и разруливанием кризисов. В создавшейся ситуации не помешает несколько влиятельных связей, наличие друзей или контакта с коллективом в целом. Одно из условий успеха — легкость на подъем, не стоит медлить, если требуется быстрое совещание или поездка.
Весы
Сегодня Весам день добавит общительности и везения. Он напомнит им о проторенном пути успеха, где им обеспечена информационная или моральная поддержка (например, в виде освоенных ранее маршрутов или знаний). Возможны ободряющие известия из-за рубежа, хорошие предложения. Подходящий момент для подготовки к новому этапу переговоров, путешествий, выступлений, судебных дел, зарубежного сотрудничества.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют быть любознательнее и общительнее: это поможет им в ведении текущих дел, позволит лучше ладить с работодателями или помощниками. Дополнительно, этот день способен подарить ценную информацию на близкое будущее. Она особенно важна, если планируется учеба, далекое путешествие, развитие зарубежного проекта или тесное взаимодействие с представителями других стран.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут окунуться в поток внешних событий или в живой диалог, начнут чаще получать обратную связь. Это будет полностью отвечать их интересам. Они смогут начать активнее взаимодействовать с нужными им людьми — в том числе, представителями других культур, жителями других городов и стран. Это подходящий момент для обмена идеями, восстановления контакта с аудиторией, поиска попутчиков.
Козерог
Сегодня у Козерогов может добавиться информации или забот. Возможно, им придется активнее контактировать с семьей, коллегами или подчиненными, чаще делать запросы в сервисы или пополнять свой запас знаний в каких-то вопросах. Это подходящий день для мелких хлопот с креативным оттенком. Он помогает включиться в новый этап насущных дел, например, начать осуществлять какие-то мечты в своем доме.
Водолей
Сегодня к Водолеям непростые события повернутся благоприятной стороной. Они могут рассчитывать на момент удачи, на моральную поддержку или подсказку, на передышку в трудный момент. Этот день позволит им заметить не только напряженные, но и хорошие грани ситуации, намекнет, где в ней есть поле для маневра и надежда на успех. Они поймут, где можно перехватить инициативу или установить баланс.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на свои домашние, служебные и другие текущие дела и интересы. Переживая переходный момент в любви или в своих финансовых планах, им важно не забывать о заботах повседневности, которые требуют определенных вложений времени и энергии. Однако с некоторыми шагами пока лучше не торопиться, например, с новыми покупками и необязательными платежными операциями.