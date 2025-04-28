ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Придет миллион новостей — гороскоп на 29 апреля

28 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Близнецов поможет снова заняться текущими делами.

Придет миллион новостей — гороскоп на 29 апреля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ожидается оживление информационного фона и социальной жизни в целом, поступление идей и новостей, всплеск любопытства, деловитости, обучаемости и общей подвижности. В новом свете могут предстать вчерашние трудности. Неплохо будет работать интуиция в новых направлениях, где еще нет правил. Самое время включаться в новый цикл контактов, поездок, игр или тренировок. Заминки и временные помехи вероятнее в сфере любви и финансов. Лучше повременить с покупками в новом стиле и прямым изъявлением романтических симпатий.

Овен

Сегодня Овнам день обещает оживление информационного фона, а также общую подвижность и легкость на подъем. Возрастают их шансы узнать новости, связаться с нужными людьми, найти попутчиков в дорогу, подобрать вид связи, маршрут или транспорт. Им станет проще найти применение своей вербальной энергии, писательским талантам и деловой жилке. Это подходящие сутки для занятий спортом и коротких разъездов.

Телец

Сегодня Тельцам день поможет сместить акценты в своем недавнем настроении, погрузиться в оживленный поток новостей и разговоров. Они получат шанс найти больше разнообразной информации на волнуюшие их лично темы. Многое будет их интриговать, разжигать в них любопытство, заставлять искать подтексты и «читать между строк». Возможны мысли о поиске новых контактов или смене привычных форматов связи.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся энергичнее, общительнее, сообразительнее. Любопытство может вести их в разных направлениях. Для них открываются нужные пути и каналы связи. При желании, они легко окажутся в курсе новостей или в гуще событий, станут хорошими посредниками и информаторами. Подвижность и ловкость помогут им преуспеть в учебе, ведении бизнеса, литературной работе, играх и занятиях спортом.

Рак

Сегодня у Раков успехи начинают меньше зависеть от их личных качеств и сильнее от той обстановки, в которой они оказались. Многое решит их текущий круг общения (коллеги, соседи, попутчики, виртуальные собеседники в Сети). Попав в нужную среду, они узнают для себя немало интересного. Они смогут лучше сориентироваться в обновлениях, а также в ситуациях, которые вызывают у них вопросы и беспокойство.

Лев

Сегодня Львам эмоциональный и информационный фон этих суток идет на пользу. Он помогает им шире взглянуть на панораму событий, найти положительные моменты в сложной ситуации и позитивнее взглянуть в будущее. Также он дает им возможность стать активнее в своих действиях, добыть нужные данные или связаться с единомышленниками. Это отличный день для командировки, для корпоративного неформального собрания.

Дева

Сегодня Дев день приглашает стать еще более общительными, ловкими, предприимчивыми и целеустремленными, чтобы активнее заняться решением текущих задач и разруливанием кризисов. В создавшейся ситуации не помешает несколько влиятельных связей, наличие друзей или контакта с коллективом в целом. Одно из условий успеха — легкость на подъем, не стоит медлить, если требуется быстрое совещание или поездка.

Весы

Сегодня Весам день добавит общительности и везения. Он напомнит им о проторенном пути успеха, где им обеспечена информационная или моральная поддержка (например, в виде освоенных ранее маршрутов или знаний). Возможны ободряющие известия из-за рубежа, хорошие предложения. Подходящий момент для подготовки к новому этапу переговоров, путешествий, выступлений, судебных дел, зарубежного сотрудничества.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют быть любознательнее и общительнее: это поможет им в ведении текущих дел, позволит лучше ладить с работодателями или помощниками. Дополнительно, этот день способен подарить ценную информацию на близкое будущее. Она особенно важна, если планируется учеба, далекое путешествие, развитие зарубежного проекта или тесное взаимодействие с представителями других стран.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут окунуться в поток внешних событий или в живой диалог, начнут чаще получать обратную связь. Это будет полностью отвечать их интересам. Они смогут начать активнее взаимодействовать с нужными им людьми — в том числе, представителями других культур, жителями других городов и стран. Это подходящий момент для обмена идеями, восстановления контакта с аудиторией, поиска попутчиков.

Козерог

Сегодня у Козерогов может добавиться информации или забот. Возможно, им придется активнее контактировать с семьей, коллегами или подчиненными, чаще делать запросы в сервисы или пополнять свой запас знаний в каких-то вопросах. Это подходящий день для мелких хлопот с креативным оттенком. Он помогает включиться в новый этап насущных дел, например, начать осуществлять какие-то мечты в своем доме.

Водолей

Сегодня к Водолеям непростые события повернутся благоприятной стороной. Они могут рассчитывать на момент удачи, на моральную поддержку или подсказку, на передышку в трудный момент. Этот день позволит им заметить не только напряженные, но и хорошие грани ситуации, намекнет, где в ней есть поле для маневра и надежда на успех. Они поймут, где можно перехватить инициативу или установить баланс.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на свои домашние, служебные и другие текущие дела и интересы. Переживая переходный момент в любви или в своих финансовых планах, им важно не забывать о заботах повседневности, которые требуют определенных вложений времени и энергии. Однако с некоторыми шагами пока лучше не торопиться, например, с новыми покупками и необязательными платежными операциями.
Рамблер: последние новостиКак работает маятник и что можно узнать с его помощьюЛюбовный гороскоп на 29 апреля 2025 года для каждого знакаГороскоп на 29 апреля 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 29 апреля 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 29 апреля 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Отпускаем прошлое полностью — любовный гороскоп на 29 апреля
Отпускаем прошлое полностью — любовный гороскоп на 29 апреля
Политика конфиденциальностиУсловия использования