Окажемся в нужное время в нужном месте — финансовый гороскоп на 30 апреля

Наш гороскоп подходит для тех, кто ищет ясности и настроен провести день осознанно.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется как можно раньше приступить к работе. В этом случае вам удастся добиться многого. Особенно хорошо пойдет работа в группе единомышленников по подготовке проектов или при проведении научных исследований. После полудня в делах может произойти технический сбой, что может нарушить отлаженный рабочий ритм. Ваша инициатива может быть ограничена.
Телец
Сегодня Тельцы могут воспринимать день, как начало некоего нового этапа в своей профессиональной деятельности. Утром вы сумеете значительно расширить свое влияние в бизнес-сообществе. Однако после полудня ваши планы могут столкнуться с серьезным препятствием. Привлечение профессионального эксперта и консультация с ним подскажет вам причину осложнений.
Близнецы
Сегодня Близнецам, имеющим свой бизнес, в первую половину дня рекомендуется поработать над укреплением имиджа своей фирмы. Можно размещать рекламные объявления в средствах массовой информации, делать рассылку писем по электронной почте, заказывать в рекламных агентствах широкоформатную уличную рекламу. Также можно расширять линейку услуг и товаров, заключать контракты с поставщиками.
Рак
Сегодня Ракам следует быть более осмотрительными в ведении дел. Если вам предстоит оплачивать счета по безналичному расчету, то постарайтесь закончить эту работу утром. В целом уделите внимание вопросам сохранения финансовой безопасности. После полудня возрастает риск убытков. Нежелательно заниматься рекламной деятельностью. Также лучше воздержаться от служебных командировок.
Лев
Сегодня Львам вряд ли следует рассчитывать на надежность деловых партнеров. Несмотря на, казалось бы, неплохую конъюнктуру рынка, вам будто что-то мешает добиться успеха в делах и выжать из ситуации максимум выгоды. Тем не менее, с утра вы можете добиться позитивного результата в переговорах и при работе в сфере услуг. После полудня повышается вероятность понести материальный ущерб.
Дева
Сегодня у Дев этот день может стать в некотором смысле моментом истины. С утра ситуация может сложиться относительно благоприятно и внешние обстоятельства не препятствуют вашим инициативам. Однако после полудня может состояться принципиальный разговор с деловым партнером, который может обозначить серьезные разногласия. Постарайтесь понять мотивы поведения партнера и попытайтесь отыскать компромисс.
Весы
Сегодня у Весов, использующих ресурс недвижимости для получения доходов, может значительно улучшится положение дел. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита, а также подписывать договор на аренду и субаренду помещений. Главной проблемой для вас станут взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу. Наиболее критическое время — после полудня.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут приумножить свои доходы за счет расширения деловых связей и развития партнерских отношений. Успешно может развиваться торгово-закупочная деятельность. Работники СМИ, транспорта, социальной сферы и сферы услуг — все могут почувствовать улучшение в делах. Творческие работники напротив, столкнутся с сопротивлением и непониманием даже среди своих единомышленников.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, этот день может дать неплохой результат. Вам, вероятно, удастся добиться положительных сдвигов по многим направлениям. Прежде всего, вы в можете оптимизировать работу фирмы таким образом, что она обретет в своем развитии второе дыхание. Ключ к успеху в обновлении и ротации кадрового состава и технической модернизации фирмы.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, для успеха в делах, вероятно, предстоит отрегулировать вопрос о деловых связях и взаимодействии с деловыми партнерами. При работе в сфере услуг вы сможете найти взаимопонимание с клиентами. Наиболее сложной проблемой является выстраивание цепочки поставок товара от производителя до его розничной продажи. Некоторые прежние логистические схемы могут перестать отвечать вашим требованиям.
Водолей
Сегодня Водолеи могут почувствовать поддержку в своих начинаниях со стороны своей семьи и тайного покровителя. Могут укрепиться деловые связи, ускоряется товарно-денежный оборот. Это создает предпосылки для успехов в делах тех, кто вовлечен в торгово-закупочную и посредническую деятельность. Однако звезды советуют держать на строгом учете свои финансовые расходы.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может сложиться весьма разнопланово и неоднозначно. Утро может пройти на благоприятном деловом фоне, многие вопросы удастся решить благодаря тому, что вы окажитесь в нужном месте в нужный момент и при этом будете хорошо информированными. А вот после полудня может состояться принципиальный разговор с основным деловым партнером, который откроет много противоречий.