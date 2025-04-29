Удача настигнет каждого — гороскоп на 30 апреля

29 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Юпитера сулит позитивные впечатления от общения и поездок, может дать увлеченность учебой или поиском информации.

Фото: rambler